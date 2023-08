To będzie potężna broń dla Polski. Rakietowy Homar-K sprawdził się w Korei

Homar-K - polski wariant koreańskiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, pod koniec lipca pozytywnie przeszedł testy mobilności na państwowym poligonie w Changwon w Korei Południowej.

Jak informuje Jelcz, pojazdy Homar-K, które w ubiegłym tygodniu były testowane na państwowym poligonie w Changwon w Republice Korei, przeszły testy mobilności z wynikiem pozytywnym.

Homar-K to polski wariant wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet K239 Chunmoo. Składa się on z koreańskich wyrzutni i efektorów, a polscy producenci są odpowiedzialni za elektronikę i podwozie.

Jak wskazuje należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jelcz, udział polskiego przemysłu w produkcji tych pojazdów wraz z rozwojem programu ma wzrastać.

Pojazd marki Jelcz, który w Korei został zintegrowany z wyrzutnią, to podwozie typu P882.57. To ciężarówka z opancerzoną kabiną trzymiejscową, w układzie czteroosiowym z napędem 8×8. Maszyna została przystosowana do jazdy po drogach o twardej nawierzchni oraz w warunkach terenowych.

Masa całkowita pojazdu to około 22,5 tony. Ma długość 11 m i szerokość 2,8 m, zdolność pokonywania przeszkód terenowych o wysokości maksymalnej do 30 cm. Pokona także rów o szerokości do 60 cm i przeszkodę wodną o głębokości 1 metra.

W podpisanej w grudniu 2022 roku umowie dostawy zapisano dostarczenie 59 sztuk pojazdów do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i Chunmoo w różnych konfiguracjach, dostosowanych do wymogów programu, w tym podwozi dostosowanych do przewozu rakiet, modułów wyrzutni czy systemów dowodzenia i łączności.

Zamówienie obejmuje ponadto przeprowadzenie badań, opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację szkoleń dla kierowców i obsługi technicznej pojazdów. Dostawy wszystkich pojazdów mają zostać realizowane w latach 2023-2026.