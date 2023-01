To dlatego Niemcy zwlekały z wysłaniem Ukrainie czołgów Leopard

Niemcy długo wzbraniały się przed przekazaniem Ukrainie czołgów Leopard ze swoich zapasów. W końcu decyzja w tej sprawie zapadła. Niesmak jednak pozostał. O przyczynach tej zwłoki rozmawiamy z Alekseyem Melnykiem, analitykiem segmentu militarnego kijowskiego Instytutu Razumkova.

Ukraińska armia potrzebuje czołgów Leopard, by wygrać jak najszybciej wojnę.

Władze niemieckie, ociągając się z dostawami sprzętu pancernego, były pod presją własnej opinii publicznej.

Nie wyobrażamy sobie innej sytuacji jak pokonanie Rosji. To jedyny sposób zachowania niepodległości. Będziemy więc walczyć niezależnie od tego, czy dostaniemy z Zachodu broń, czy też nie – podkreśla nasz rozmówca.

Planem strategicznym Ukrainy pozostaje wstąpienie do NATO po zakończeniu wojny z Rosją. Popiera tę ideę 90 proc. ukraińskiego społeczeństwa.

Niemcy zmieniły swoje stanowisko w sprawie wysyłki czołgów Leopard na Ukrainę. Na początek mówiło się o tym, że Berlin nie będzie sprzeciwiał się wysyłce czołgów przez inne europejskie kraje. Finalnie do ukraińskiej armii mają trafić także niemieckie czołgi Leopard pochodzące z zasobów Bundeswehry.

- Największe zapasy tych czołgów mają jednak sami Niemcy. Ich decyzja pozostaje więc najważniejsza. Ostatecznie, po długich wahaniach wladze niemieckie jednak wyślą Leopardy do Ukrainy.

Leopardy to najprostszy sposób wzmocnienia siły uderzeniowej ukraińskiej armii

- Odnoszę wrażenie, że ma na to wpływ prorosyjskie lobby funkcjonujące w niemieckim biznesie. Duża część biznesu niemieckiego wcale nie wyszła z Rosji. Oni ciągle liczą, że zamrożone sankcjami projekty znów staną się dochodowymi elementami ich biznesu. To tym bardziej istotne, jeśli się weźmie pod uwagę, że tylko 10 proc. firm zagranicznych, które działały wcześniej w Rosji, wycofało się tego kraju po ogłoszeniu sankcji. Ponadto duży wpływ mają na takie decyzje wyborcy wywodzący się z grona reemigrantów z Rosji.

- Do tego dochodzi ewidentne "granie na Niemcach" ze strony kremlowskich technologów informacji. Tym sposobem sprawa czołgów Leopard stała się elementem politycznej gry wewnątrz Niemiec. Te elementy nie pozwalały kanclerzowi Scholzowi podjąć decyzji o przekazaniu ich Ukrainie.

Taką ostrożność w zbrojeniu Ukrainy przejawiają spośród krajów Unii Europejskiej przede wszystkim Niemcy. Podejrzewana o sympatie prorosyjskie Francja bardziej otwarcie deklaruje swoje wsparcie dla Ukrainy.

- Przede wszystkim prorosyjskie, ekonomiczne lobby we Francji nie ma takiego znaczenia jak w Niemczech. Na dodatek Francuzi nie czują się obciążeni historyczną odpowiedzialnością za II wojnę światową. A ten element w Niemczech jest ciągle bardzo ważny.

Izrael nie chce dostarczać broni do Ukrainy. Tam jednak jest to poniekąd spowodowane bardzo dużą (procentową rzecz ujmując) liczbą wyborców, którzy wywodzą się z Rosji. W Niemczech takich ludzi w stosunku do całości populacji jest dużo mniej.

- Okazuje się, że nawet etniczni Niemcy, którzy przyjechali z Rosji, dalej są związani mentalnie z krajem Putina. A przecież to też są wyborcy, wpływający swoim głosem na polityków. Wielu też w Niemczech jest tych Rosjan, którzy uciekli co prawda przed mobilizacją, ale to wcale nie znaczy, że oni są przeciw Putinowi.

Leopardy dla Ukrainy. Z Polski i jednak z Niemiec.

Dlaczego dla Ukrainy tak ważne są leopardy? Przecież są też inne czołgi. A może na razie wystarczy używać w boju czołgów posowieckich. Ich zapasy wciąż występują w armiach europejskich.

- My na Ukrainie nie wyobrażamy sobie innej sytuacji jak pokonanie Rosji. To jedyny sposób zachowania niepodległości. Będziemy więc walczyć niezależnie od tego, czy dostaniemy z Zachodu broń, czy też nie. Natomiast dostawy nowocześniejszej broni, takiej jak czołgi Leopard czy zaawansowane technologicznie rakiety, samoloty, mogą pomóc w szybszym wygraniu tej wojny. Bo im krótsza wojna, tym mniej ofiar śmiertelnych, tym mniej zniszczeń infrastruktury.

A leopardy zostały uznane przez nasze dowództwo za optymalne rozwiązanie dla wzmocnienia naszej siły uderzeniowej. Są na dodatek blisko (a nie jak abramsy gdzieś w Ameryce). Ich rozwiązania technologiczne są wystarczające do walki z siłami rosyjskimi i na dodatek w państwach europejskich jest dużo tego sprzętu oraz amunicji do nich.

Te czołgi są na tyle prostymi konstrukcjami, że szybko potrafimy przeszkolić załogi. Choć trzeba pamiętać, że nawet te czołgi nie zmienią momentalnie sytuacji na froncie. Nie widzę też w naszej armii desperatów, którzy liczą tylko na leopardy. Nadal będziemy używać także czołgów posowieckich, tyle że jest ich (w wyniku działań na froncie) coraz mniej.

Członkostwo w NATO byłoby dla Ukrainy gwarancją bezpieczeństwa

Wojna prędzej czy później się zakończy. Czy Ukraina będzie wtedy automatycznie aplikowała do NATO?

- To bardzo optymistyczny wariant. Decyzja nie zależy tylko od władz w Kijowie. Jeszcze ważniejsze będą postanowienia krajów członków Sojuszu.

Wstąpienie Ukrainy do NATO zdecydowanie by poprawiło nasze bezpieczeństwo. Państwa członkowie będą musiały jednak rozważyć, na ile członkostwo Ukrainy podnosi zagrożenie wojną, a na ile wojsko Ukrainy wzmocni siłę Sojuszu. Taki dylemat będą musieli rozstrzygać w Brukseli.

Niewątpliwie jednak po zakończeniu wojny Ukraina będzie poszukiwała jakichś gwarancji bezpieczeństwa. Członkostwo w Pakcie wydaje się najlepszą gwarancją. Choć mamy świadomość, że 100-procentowych gwarancji bezpieczeństwa nigdy nie będziemy mieli. Dlatego też niezbędne będzie dalsze utrzymanie, możliwie największych, własnych możliwości obronnych. Nota bene obecnie, wedle badań socjologicznych, około 90 proc. Ukraińców jest za wstąpieniem do NATO.

Ukraina ma dwie granice (prócz linii frontu), gdzie stacjonuje armia rosyjska. To pogranicze z mołdawskim Naddniestrzem oraz Białoruś.

- Jak na razie nie widzimy żadnego zagrożenia z powodu obecności rosyjskich sił w separatystycznym Naddniestrzu. Stacjonujący tam kontyngent rosyjskiej armii nie stanowi jakiegoś większego potencjału wojskowego. Na dodatek region ten obecnie znajduje się w faktycznej blokadzie. Otoczony ziemiami Mołdawii oraz Ukrainy. Choć nie należy wykluczać jakichś prowokacji na granicy z Naddniestrzem.

Jeśli natomiast chodzi o Białoruś, to obecnie zagrożenie agresją jest tu minimalne. Wojska rosyjskie na Białorusi czują się po prostu bezpieczniej. Bo tam siły ukraińskie nie prowadzą żadnych działań. Natomiast Białoruś uczestniczy w tej wojnie, udostępniając Rosjanom sprzęt, poligony, składy broni, szpitale. Na dodatek siły ukraińskie muszą być ciągle obecne na granicy z Białorusią. Bo przecież hipotetycznej agresji wykluczyć się nie da. Te siły mogłyby wzmocnić oddziały uczestniczące w bojach na wschodzie kraju.

Czy na Ukrainie rozważany jest wariant koreański: faktyczne zawieszenie broni na linii frontu bez jakichkolwiek postanowień pokojowych?

- To jest wariant, który chciałby osiągnąć Kreml. Obecnie taki nieformalny kompromis nie jest jednak możliwy. To nie tylko oficjalny punkt widzenia władz Ukrainy. To także powszechne odczucie zdecydowanej większości Ukraińców. Ukraińscy politycy muszą się z tym liczyć. Gdyby władze w Kijowie zgodziły się na taki wariant, oznaczałoby to wewnętrzną destabilizację. Na dodatek, punkt widzenia władz ukraińskich wspierają państwa koalicji antyputinowskiej.

Korupcja w wojennym czasie to duży problem na Ukrainie

Problem korupcji na Ukrainie nie kończy się na czasie przedwojennym. Wybuchają ciągle nowe skandale. Dotykają one choćby zakupów żywności dla armii. Czy władze ukraińskie opanują sytuację?

- Na razie ważne jest to, że sprawy ujrzały światło dzienne. To znaczy, że niezależne media działają i potrafią wyciągnąć na światło dzienne takie sytuacje. Jeszcze ważniejszy wydaje się tu fakt momentalnej reakcji na takie wydarzenia ze strony władz. Świadczą o tym kolejne dymisje oskarżanych o korupcję urzędników z wiceministrem obrony na czele. Sprawy te wywołały wielkie oburzenie w społeczeństwie. Oczywiście niepokojące, że te skandale wydarzyły się jakby prawem serii. Smutne jest to, że nie patrząc na wojnę, niektórzy czynownicy i tak chcieliby starym sposobem uszczknąć coś dla siebie.

Sytuacja na froncie ciągle jest niestabilna. Czy dowództwo ukraińskiej armii nie myśli o masowym uderzeniu na rosyjską infrastrukturę wojenną już w granicach Rosji?

- Jedynym powodem do dość ograniczonych ataków ukraińskich na tyły rosyjskiej armii jest brak odpowiednich środków militarnych. Będą rakiety dalszego zasięgu, będą też częstsze uderzenia. Tego bowiem wymaga sytuacja na froncie.

Nawet nasi zachodni partnerzy przekonali się, że wstrzemięźliwość w atakach na rosyjską infrastrukturę wojenną wcale nie oznacza jakiegoś mniejszego ostrzału celów w Ukrainie. Oczywiście zawsze można mówić, że ukraińska aktywność w ostrzałach celów wewnątrz Rosji może doprowadzić do eskalacji jądrowej, ale z drugiej strony, jakie mamy wyjście? Nie można działać wedle zasad biblijnych – oni uderzają w jeden policzek, a my nadstawiamy drugi. Tym bardziej, że trzeciego (policzka) nie mamy.

Polska i kraje bałtyckie chcą wspólnie wspierać Ukrainę

O niemieckim ociąganiu się w sprawie przekazania leopardów na Ukrainę piszą także media litewskie. O tym mówi WNP.PL tamtejszy analityk Rymvydas Valatka.

Co mówi się o sprawie czołgów Leopard na Litwie?

- Zakładam, że to bardziej ostrożność Scholza i problemy wewnętrzne niemieckiej socjaldemokracji, niźli realna ocena zagrożeń politycznych ze strony rządzących Niemcami.

Na początek przecież kanclerz Niemiec ogłosił, że Bundeswehra nie ma takich zapasów czołgów, by wysyłać je do Ukrainy, bez uszczerbku dla obronności samych Niemiec. Potem jednak okazało się, że inne kraje europejskie są gotowe odstąpić część swoich zapasów. Przyczyną tej chwiejności niemieckiej jest wiele kontaktów biznesowych i towarzyskich niemieckich elit z Rosją. Ponadto Niemcy ciągle dochodzą do statusu normalnego państwa europejskiego. Bez ciągłej traumy II wojny światowej i związanej z tym fali pacyfizmu.

Przypominam, że w początkowym okresie wojny na Ukrainie niemiecka pomoc ograniczała się do przekazywania wojskom ukraińskim nowoczesnych hełmów. Jest postępem to, że Niemcy chcą przekazać Ukrainie wozy bojowe piechoty. Te jednak sytuacje pozwalają komentatorom zachodnim przedstawiać Niemcy jako ostatni bastion rusofilii.

Bardzo ważne jest, że Polska i kraje bałtyckie chcą wspólnie wspierać Ukrainę. Obecnie widzę tylko jeden problem – niemieckie formalne zezwolenie na reeksport leopardów na Ukrainę. Ale z tego zakazu Niemcy się wycofują. Po długich wahaniach zgadzają się także w Berlinie na wysyłkę swoich czołgów. A przecież Anglikom nic nie przeszkodziło w deklarowaniu przekazania własnych challengerów. I jeszcze nagle się dowiadujemy, że posowieckie czołgi T-72 przekazuje Ukrainie… Maroko.

Czy argumentem za nieprzekazywaniem Ukrainie bardziej zaawansowanej broni może być to, iż zostanie ona użyta na terenie Rosji?

- Uważam to za prawo Ukrainy. Bo obrona własnego terytorium to także rażenie przeciwnika w miejscach jego dyslokacji, tyle że część państw zachodnich (w tym przede wszystkim Niemcy) obawia się takich działań. Prowadzi to do takich casusów, jak niedawna wypowiedź Babiša (były premier, w II turze wyborów walczy o fotel prezydenta Czech - dop. red.) na temat braku chęci do wysłania wojska czeskiego ze wsparciem dla Polski czy krajów bałtyckich w przypadku potencjalnej agresji ze wschodu.

Co jakiś czas słychać też głosy, że Ukraina powinna podjąć rozmowy pokojowe z Rosją. Wypowiadający takie słowa nie biorą pod uwagę, że Rosja jest chętna do takich rozmów - pod warunkiem, że Ukraina de facto skapituluje przez moskiewskim dyktatem.

Takie głosy pojawiają się nawet czasem w amerykańskim Kongresie. Wypowiadane są przez zwolenników Donalda Trumpa. Całe szczęście, że więcej głosów (jak na razie nieoficjalnych) jest wypowiadanych w kwestii przyszłego wstępowania Ukrainy do NATO. Bo tu bardzo ważny wydaje się sprawdzian wojenny, jakie siły zbrojne Ukrainy przechodzą w wojnie z Rosją.

O sprawie Leopardów wypowiedział się także litewski minister obrony Arvydas Anusauskas. Komentuje tę wypowiedź dla WNP.PL analityk wileńskiego instytutu voras.online Jacek Komar:

- Najważniejsze w wystąpieniu Anusauskasa wydaje się podkreślenie, że jednak w Ramstein padła deklaracja dalszej pomocy militarnej Zachodu wobec Ukrainy. Sprawa leopardów (jak podkreślił minister) prędzej czy później będzie jednak załatwiona po myśli władz w Kijowie. I już została załatwiona. Wedle Anusauskasa „Tworzy się koalicja lampartów, która tak czy inaczej podejmie decyzje o kolejnych krokach dozbrajania Ukraińców”.

Niemcy znalazły się ostatnio pod presją, by dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard. Trzeba tu podkreślić, że nawet Amerykanie nie wykluczają dostarczenia wcześniej czy później swoich abramsów, ale trzeba je przygotować do przewiezienia przez ocean.