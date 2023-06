To ma być najpotężniejsza taka broń polskiej armii

Możliwości jednego śmigłowca Apache są większe niż wszystkich poradzieckich Mi-24, które znajdują się na wyposażeniu polskiej armii (mamy ich ok. 28 sztuk). Polska negocjuje zakup od Amerykanów 96 takich maszyn.

Dotychczas używane w Polskiej armii śmigłowce Mi-24 nie spełniają żadnych wymagań współczesnego pola walki – uważa płk pil. Krzysztof Zwoliński, szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – zastępca Inspektora Sił Powietrznych, cytowany przez Polskę Zbrojną.

Polska w związku z planem modernizacji armii planuje zakup 96 sztuk amerykańskich śmigłowców Apache.

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, zawarcie umowy w kwestii pozyskania śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian - przewidywane jest w połowie 2023 r., natomiast pierwsze dostawy śmigłowców będą możliwe w terminie kilkudziesięciu miesięcy od zawarcia kontraktu.

Apache'e korzystają z zaawansowanego systemu komunikacji Link 16, umożliwiającego koordynację działań na polu walki

Zwoliński podkreśla, że śmigłowce Apache posiadają najlepszą siłę uderzeniową wśród tego rodzaju maszyn na świecie. Wyposażone są w system Link 16, który umożliwia wymianę informacji i danych w czasie rzeczywistym z samolotami F-16 oraz F-35, czołgami Abrams, systemami HIMARS czy też Patriot. Dzięki takim rozwiązaniom istnieje możliwość pełnej koordynacji działań.

- Wszystkich kusi, by porównywać tę sytuację do czasów, gdy Polska kupiła i wdrożyła do eksploatacji samoloty F-16. Uważam, że to będzie zdecydowanie większy skok technologiczny – uważa Zwoliński.

Stany Zjednoczone stworzyły program zbrojeniowy nazywany „Big Five” ("Wielka Piątka") – oparty na czołgach Abrams, śmigłowcach uderzeniowych Apache, systemach obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot, śmigłowcach wsparcia Black Hawk i bojowych wozach piechoty Bradley. Takie skoordynowane siły dają przewagę siłom amerykańskim na polu walki.

Polska będzie mogła stworzyć podobny do amerykańskiego system umożliwiający przewagę na polu walki

- Zapewne do tej piątki dołączą kolejne rodzaje uzbrojenia, jednak najważniejszym zadaniem AH-64E Apache pozostanie zwalczanie celów pancernych i opancerzonych potencjalnego przeciwnika. Tym właśnie maksimum dla Apache’a będzie realizacja zadań w jednym spójnym systemie walki. To zapewni pełne wykorzystanie jego możliwości bojowych. Apache’e i Abramsy powinny stać się nierozłączną parą i stanowić o potencjale obronnym Polski – twierdzi Zwoliński, cytowany przez Polskę Zbrojną.

Polska może również stworzyć swoją "Wielką Piątkę” mamy już Abramsy i Patrioty, mają trafić do nas również śmigłowce Apache oraz bojowe wozy piechoty Borsuk i Redback. Nadal w polskiej armii będzie brakowało wsparcia innych śmigłowców w tym Black Hawków, które gwarantują pełne wykorzystanie Apache’ów. - Ogranicza nas w tym zakresie jedynie czas dostaw nowego sprzętu i czas potrzebny na jego pełne wdrożenie w system obronny Polski – twierdzi szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego.