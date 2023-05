To może być nowy początek dla polskiej armatohaubicy Kryl

Tegoroczne ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod kryptonimem Anakonda miały bardzo ciekawy przebieg. Można było zobaczyć bowiem w ich trakcie system ogniowy, którego nie ma jeszcze na wyposażeniu naszego wojska. To lekka armatohaubica Kryl.

W tym roku ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Anakonda, w których wzięło udział 13 tys. żołnierzy, w tym również z państw sojuszniczych, były okazją do sprawdzenia zdolności sił zbrojnych oraz gotowości do współdziałania z sojusznikami. Ale nie tylko... Pokazano bowiem system ogniowy, którego nie ma jeszcze na wyposażeniu naszego wojska.

Huta Stalowa Wola (HSW) program lekkiej armatohaubicy na podwoziu kołowym pod kryptonimem Kryl prowadzi od 2011 r., kiedy podpisano umowę na rozwój tej broni.

Obecnie HSW nie pracuje nad Krylem, program pozyskania lekkiego działa został zarzucony. Ministerstwo Obrony Narodowej daje jednak nadzieję, że może nie wszystko stracone.

Podczas tegorocznych ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod kryptonimem Anakonda obok sprzętu polskich żołnierzy wojsk lądowych, takiego jak czołgi Leopard 2 i M1 Abrams, KTO Rosomak, samobieżne armatohaubice Krab czy nowe w naszym wojsku południowokoreańskie działa samobieżne K9 Thunder, można było zobaczyć system ogniowy, którego nie ma jeszcze na wyposażeniu naszego wojska.

To kołowa armatohaubica 155 mm Kryl - polskiej konstrukcji. Działo nie brało udziału w manewrach, ale wojsko zademonstrowało ją po raz pierwszy podczas pokazów uzbrojenia, które towarzyszyły ćwiczeniom zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Prototyp Kryla, czyli polskiej lekkiej, mobilnej haubicy 155 mm, przygotowany jest na wzór francuskiej haubicy CAESAR, ukraińskiego działa Bohdana czy izraelskiej ATMOS 2000. Kryl wyposażony jest w taką sama armatę jak Krab, o takiej samej donośności (40 km).

Jest za to od niego znacznie lżejszy. Jego waga to tylko 23 t; Krab jest ponad 2 razy cięższy, waży ok. 52 t. Działo, aby miało niską masę, umieszczone jest na podwoziu samochodowym. Zabiera za to mniej amunicji, bo zaledwie 18 kompletnych pocisków, a Krab - 40.

Kryl jest też słabo opancerzony. Kabina wozu chroni jedynie przed pociskami karabinowymi i odłamkami. Kryl, w obecnej konfiguracji, nie spełnia wszystkich potrzeb wojska. Główna to wymaganie, by działo mogło być transportowane drogą lotniczą.

Poprzeczka wymagań techniczno-taktycznych wobec Kryla zawieszona została wysoko

Pokaz Kryla podczas ćwiczeń Anakonda to dobry moment, by przypomnieć dość burzliwą historię tego programu, który nie został sfinalizowany przez 12 lat. Huta Stalowa Wola (HSW) program SH 155 mm na podwoziu kołowym pod kryptonimem Kryl prowadzi od 2011 r., kiedy podpisano umowę na tego rodzaju prace rozwojowe.

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który przeznaczyło na ten cel 28,2 miliona zł. Do tego przedsięwzięcia utworzono konsorcjum, którego liderem były zakłady HSW. W jego skład wchodziły: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, WB Electronics, Jelcz oraz AMZ Kutno.

Założenia były optymistyczne. Prace miały zostać zakończone pod koniec grudnia 2015 r. Docelowo planowano pozyskanie Kryli dla 7 dywizjonowych modułów ogniowych, liczących po 24 haubice każdy.

Szybko jednak zaczęły się problemy. W Programie Modernizacji Technicznej zmieniono pierwotne założenia dotyczące terminu, przesuwając zakończenie pracy rozwojowej na ostatni kwartał 2018 r.

Poprzeczka wymagań techniczno-taktycznych wobec Kryla, niekiedy sprzecznych ze sobą, zawieszona została wysoko. Najważniejsze dotyczyły wymogu dostosowania haubicy do przerzutu samolotem transportowym C-130 Hercules. I żadnym innym.

Informacje co do dalszych losów programu nie są jasne

To narzucało konieczność ograniczenia masy systemu do 19 ton oraz dyktowało wymiary działa. Musiało zmieścić się w ładowni. Jego długość to ok. 10,3 m, szerokość 2,5 m, a wysokość prawie 3,5 m.

Prototyp działa był gotowy już w 2014 r. Po raz pierwszy zaprezentowano go w 2015 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W tym samym roku rozpoczęły się badania zakładowe.

Dalej było jeszcze gorzej. Krytykowano Kryla za wygląd i usterki, które trzeba było wciąż usuwać, ślimaczące się tempo badań kwalifikacyjnych, zmieniające się warunki dotyczące pracy rozwojowej, w efekcie czego przedłużono ją aż do 2022 r.

To sprawiło, że Jelcz na potrzeby Kryla musiał opracować nowe, 3-osiowe podwozie samochodowe. Izraelski Elbit udostępnił dla Kryla część artyleryjską swej haubicy ATMOS 2000, gdyż wówczas HSW nie miała warunków do produkcji luf o długości 52 kalibrów.

Do tego Kryl nie mógł latać samolotem, co ostudziło chęci wojska na jego pozyskanie. Już w 2021 r. Ministerstwo Obrony Narodowej sygnalizowało, że możliwe jest zakończenie pracy rozwojowej na etapie prototypu i podpisanie umowy na nową pracę rozwojową - z nowymi wymaganiami. Nie ma też pewnych informacji co do jego dalszych losów.

Lekkie armatohaubice mają stanowić drugi filar systemów artyleryjskich

W 2021 r. upubliczniono interpelację poselską w sprawie opóźnień w realizacji programu 155 mm dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Kryl, z której wynikało, że program ma zostać zakończony do końca 2022 r.

W 2022 r. poznaliśmy odpowiedź na poselską interpelację. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował wówczas, że projekt jest w całości realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które już przekazało 100 proc. finansowania przeznaczonego na wykonanie umowy.

Dotychczas wykonawca rozliczył się z wykonania dwóch etapów przedmiotowego projektu, na kwotę ok. 6,7 mln zł.

Wiceminister powtórzył wtedy, że program ma zostać ukończony do końca 2022 r. Jest on związany z obowiązującym Planem Modernizacji Technicznej Wojska Polskiego, który zakłada zakup kołowych armatohaubic Kryl.

Mają one stanowić drugi filar systemów artyleryjskich kalibru 155 mm w Wojsku Polskim i zastąpią obecnie eksploatowane armatohaubice DANA.

MON daje nadzieję, że może nie wszystko stracone w programie Kryl

Pod koniec marca 2023 r. wiceminister Wojciech Skurkiewicz, odpowiadając na poselską interpelację dotyczącą perspektyw produkcyjnych zakładów Huta Stalowa Wola w produkcji dział samobieżnych, wspomniał też o Krylu. Powiedział, że Huta Stalowa Wola odstąpiła od dalszej realizacji pracy rozwojowej w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącej opracowania haubicy Kryl.

Dodał też, że w resorcie obrony narodowej są prowadzone prace związane z określeniem aktualnych potrzeb, z uwzględnieniem doświadczeń z wojny w Ukrainie i możliwości ich zaspokojenia przez polski przemysł obronny.

To by znaczyło, że Kryla w polskim wojsku jednak nie będzie, skoro HSW odstąpiła od dalszej realizacji tej pracy rozwojowej. Brak szczegółów w tej sprawie, jak zwykle w takich sytuacjach, rodzi najróżniejsze spekulacje.

Te optymistyczne sugerują, że skoro Kryl po tylu latach został ponownie oficjalnie zademonstrowany, to być może nie wszystko stracone? Może być tak, że zarzucono prace nad dotychczasowym Krylem, ale powstanie kolejny, zmieniony projekt, który wojsko będzie chciało.

W robieniu zakupów uzbrojenia lubimy patrzeć na Ukrainę

Zwłaszcza że według analityków wszystko wskazuje na to, że obecnie wymóg dostosowania działa do transportu lotniczego stracił na znaczeniu. Pokaz Kryla może być sygnałem, że wojsko wciąż jest zainteresowane lekką haubicą i być może znajdą się środki na jej przystosowanie do wymogów armii, która miałaby na uzbrojeniu polską lekką haubicę.

Takie działa świetnie spisują się w Ukrainie w walce z rosyjskimi żołnierzami. Mogą strzelać równie daleko co Kraby, są też bardziej mobilne. Ukraińcy żołnierze są zadowoleni z samobieżnych dział na podwoziu kołowym CAESAR, które dostali od Francji.

My w robieniu zakupów uzbrojenia lubimy patrzeć na Ukrainę. Kupujemy to, co uznamy, że sprawdziło się w walce z Rosjanami. Może zatem Kryl nie przejdzie zupełnie do przeszłości... Oświadczenie wiceministra Skurkiewicza w sprawie określenia aktualnych potrzeb daje nadzieję.

Zwłaszcza że wraz z wybuchem wojny zapotrzebowanie na ten typ artylerii wyraźnie wzrosło, a wraz z nim - szanse na eksport. Siły Zbrojne Ukrainy takie działa wezmą chętnie, bo strzelają pociskami w standardzie NATO i dalej niż większa część starych rosyjskich dział.