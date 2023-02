To najbardziej zdenerwuje Rosjan. Drożeją wódka i samogon

Rząd w Moskwie podniósł ceny minimalne wódki, a teraz zaczyna ograniczać pokątny handel alkoholem etylowym. Zamierza też wyznaczyć oficjalną cenę cukru. Wówczas bimber może zdrożeć nawet o jedną trzecią.

Na froncie na Ukrainie siły rosyjskie przeprowadziły ograniczone ataki naziemne w pobliżu miejscowości Swatowe i Kreminna oraz kontynuowały ataki wokół Bachmutu.

Oddziały ukraińskie odparły rosyjski atak naziemny w pobliżu miejscowości Nowoseliwske, 13 km na północny zachód od Swatowego oraz w pobliżu Kreminnej i Dibrowej (5 km na południowy zachód od Kreminnej).

Ukraińcy skupiają się na ochronie Bachmutu i wciąż utrzymują część z tego, co po nim zostało. Odpierają też ataki na południe od miasta.

Świat zmierza z szeroko otwartymi oczami w kierunku wojny na szerszą skalę - oświadczył sekretarz generalny ONZ. Przypomniał, że grupa naukowców monitorujących „zegar zagłady” oszacowała, że ludzkość nigdy nie była tak blisko końca świata. Do dwunastej brakuje tylko 90 sekund.

Z innych doniesień, to wiadomo już, że wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli stoi pod znakiem zapytania. W trudnej sytuacji na froncie oraz w obliczu możliwej ofensywy rosyjskiej nawet krótki wyjazd z prezydenta z kraju byłby ryzykowny. Rosjanie dostali rozkaz zdobyć obwód doniecki do marca.

Rosjanie wciąż szturmują Bachmut, posuwają się w głąb miasta, próbują je otoczyć i złamać ukraińską obronę.

Według brytyjskiego wywiadu Rosjanie przygotowują się do wielkiej ofensywy, ale nie zgromadzili jeszcze dostatecznych odwodów. Czy zechcą zaatakować szybko, nie do końca przygotowani, by wypełnić rozkaz Putina o zajęciu Doniecka do marca?

Niemcy dadzą Ukrainie starsze czołgi, niż obiecywali i później, niż zakładano

Ukraińcy wciąż apeluję o dostawy rakiet dalekiego zasięgu oraz samolotów. To ostatni sprzęt, jaki jest im potrzebny, a którego wciąż nie mają. Z czołgami też nie jest lepiej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podał, że Ukraina otrzyma ponad 100 czołgów podstawowych starszego typu Leopard 1A5.

Do lata powinno dotrzeć na Ukrainę 20-25 czołgów Leopard, a do końca roku 80. Federalna Rada Bezpieczeństwa Niemiec zatwierdziła dostawę 178 czołgów Leopard 1 z zapasów przemysłowych na Ukrainę.

Litwa przekazała Ukrainie kilkadziesiąt dział przeciwlotniczych L-70 wraz z amunicją oraz przeprowadziła szkolenie ukraińskich instruktorów z obsługi tej broni.

Minister finansów Łotwy Arvils Aszeradens wystąpił z kolei z inicjatywą przekazywania Ukrainie za darmo samochodów skonfiskowanych kierowcom prowadzącym pojazd pod wpływem alkoholu.

Te decyzje najbardziej zdenerwują Rosjan. Drożeje wódka, ma też zdrożeć bimber

Szwajcaria wciąż nie zmienia polityki neutralności. Nie chce przekazać Ukrainie Leopardów i nie godzi się na reeksport broni swojej produkcji. Dlatego Niemcy nie mogą przesłać Kijowowi amunicji do Gepardów, Dania transporterów Pirania, a Hiszpania zestawu przeciwlotniczego Toledo ze szwajcarskimi komponentami.

Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, poinformował, że działania wojenne w regionie Bachmutu i Wuhłedaru rozwijają się pomyślnie. Zwrócił się też do USA i ich sojuszników. Przestrzegł, że dostarczając broń ofensywną, namawiają Ukrainę do zajęcia rosyjskich terytoriów. Te kroki wciągają Ukrainę w konflikt, który może doprowadzić do eskalacji wojny na bardzo niebezpiecznym poziomie.

W Rosji drożeją najważniejsze towary pierwszej potrzeby, czyli wódka i samogon. Rząd już podniósł ceny minimalne na wódkę, a teraz zaczyna ograniczać pokątny handel alkoholem etylowym. Zamierza też wyznaczyć oficjalną cenę cukru. Wówczas bimber może zdrożeć nawet o jedną trzecią.