Rozmawiamy z gen. Karolem Molendą, dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, o obronie polskiej armii przed cyberatakami i o tym, z jakiego powodu specjaliści zakładają mundur.

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni twierdzi, że od chwili wybuchu wojny na Ukrainie liczba cyberataków na wojsko i jego infrastrukturę wzrosła pięciokrotnie.

- Jesteśmy wyspecjalizowanym komponentem przeznaczonym do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum. Przede wszystkim nasze działania to obrona naszych systemów i sieci. Jesteśmy też service providerem - dostarczamy wszystkie systemy i sieci do wszystkich rodzajów sił zbrojnych - tak gen. Molenda opisuje podstawy działalności jednostki, którą dowodzi.

Z dowódcą KWOC rozmawiamy też o pieniądzach.

- Rynek oferuje niesamowite możliwości finansowe. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie: dlaczego to robię. Jeżeli celem są pieniądze, to faktycznie nie stanę się bogatym człowiekiem, będąc w wojsku - przyznaje.

Co zatem przekonuje, tak poszukiwanych przecież na rynku pracy, specjalistów do zaciągnięcia się do tego rodzaju wojska?

- Najcenniejsze w tej pracy jest to, że codziennie prowadzimy jakiś konflikt i to pomimo tego, że nie ma u nas wojny. W cyberprzestrzeni odbywa się nieustająca walka. To jest intelektualny wyścig - czy będę lepszy od swojego przeciwnika - wyjaśnia dowódca.

Posłuchaj całego podcastu z gen. Karolem Molendą, dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni:

Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z gen. Karolem Molendą, dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni cały czas przeprowadzają nabór. W przyszłym roku powołana zostanie kolejna jednostka ukierunkowana na działania w cyberprzestrzeni.

- Zachęcam, by założyć mundur. Dla żołnierzy działania są ciekawsze. Operacyjne wisienki na torcie są zarezerwowane dla nich. Wynika to m.in. z tego, że musimy mieć możliwość wysłania takiego eksperta w dowolne miejsce, niezależnie od sytuacji - dodaje gen. Karol Molenda.