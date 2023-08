PGZ Stocznia Wojenna jako główny wykonawca Programu Miecznik stanęła przed wyzwaniem szybkiej modernizacji swojej infrastruktury, zarówno produkcyjnej, jak i teleinformatycznej, szczególnie w obszarze procesu projektowania.

Program Miecznik, czyli budowa trzech wszechstronnych fregat, jest największym w historii Marynarki Wojennej RP programem budowy nowych jednostek.

Specjalistyczne oprogramowanie CAD wymagało dużej mocy obliczeniowej

Jak podaje PGZ Stocznia Wojenna, ze względu na skalę projektu wykorzystywane w tym procesie specjalistyczne oprogramowanie CAD wymagało dużej mocy obliczeniowej, a tym samym znacznej rozbudowy wykorzystywanego lokalnego środowiska IT.

W tradycyjnym modelu wymagałaby co najmniej kilkunastomiesięcznego procesu wdrożeniowego. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że zapotrzebowanie na zasoby IT nie rozkłada się równomiernie. W początkowej fazie projektowania jest większe, ale wraz z postępem prac zapotrzebowanie na moc obliczeniową maleje, a zakupione serwery pozostawałyby w dużym stopniu niewykorzystane.

„Aby sprostać tym wyzwaniom, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie chmury obliczeniowej, która nie tylko zapewnia automatyzację powtarzalnych procesów, w istotny sposób przyspieszając realizację projektów, ale jednocześnie jest elastyczna i skalowalna. Dzięki temu przygotowanie odpowiedniego środowiska było możliwe w zaledwie kilka tygodni, a w kolejnych etapach prac możliwe będzie dostosowanie jego wielkości do aktualnego zapotrzebowania, co w rezultacie przełoży się na niższe koszty całości rozwiązania” – podaje spółka.

Dostęp do mocy obliczeniowej niezbędnej do pracy na dużych modelach projektowych

Jak wskazuje spółka, wdrożone środowisko pracy wykorzystuje technologię zwirtualizowanego pulpitu (VDI) i jest wyposażone w wysokowydajne karty graficzne (GPU) istotnie przyspieszające proces projektowania. Gwarantuje to każdemu z projektantów dostęp do mocy obliczeniowej niezbędnej do pracy na dużych modelach projektowych.

Oprócz wydajności, rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ dane nie opuszczają bezpiecznej przestrzeni chmury obliczeniowej. Nawet fizyczna utrata stacji dostępowej nie zapewni osobom nieuprawnionym dostępu do danych.

Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej nie tylko przyspiesza proces unowocześniania projektowania i produkcji okrętów wojennych, ale również usprawnia i ułatwia codzienną pracę osób zaangażowanych w projekt.