Niemcy nie chcą serwisować broni w Polsce. Wybrali inny kraj

Niemiecka grupa zbrojeniowa Rheinmetall podjęła decyzję, że utworzy w Rumunii ogromne centrum obsługi i logistyki dla czołgów, haubic i pojazdów wojskowych dostarczanych przez państwa NATO na potrzeby armii ukraińskiej.

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall przekazał w komunikacie giełdowym, że w trybie pilnym utworzy w Rumunii centrum obsługi i logistyki dla sprzętu wojskowego dostarczanego armii ukraińskiej przez państwa członkowskie NATO. Zgodnie z przyjętym harmonogramem już w kwietniu w Satu Mare, przy granicy rumuńsko-ukraińskiej zacznie działać ośrodek, w którym pracować będzie kilkaset osób. Powstanie także zaplecze magazynowe na potrzeby realizowanych dostaw części zamiennych i specjalistyczne warsztaty.

- Centrum serwisowe będzie odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu gotowości operacyjnej zachodnich systemów bojowych używanych na Ukrainie i zapewni ich wsparcie logistyczne. Serwisowane będą między innymi czołgi Leopard 2 i brytyjskie Challengery, a także haubice, wozy opancerzone, bojowe wozy piechoty, transportery i ciężarówki wojskowe - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rheinmetall.

Dla Polski to nie tylko porażka dyplomacji, ale także stracona szansa na efektywne zyski z tytułu naprawy sprzętu wojskowego. To także brak zarobku dla firm transportowych i kolejowych. Otwarte pozostaje pytanie, jak mogło dojść do tego, że czołgi i sprzęt bojowy dostarczany z całego świata do polskich portów wyłącznie wykorzystuje polską infrastrukturę kolejową, a zyski z remontu trafią do rumuńskiego budżetu.

- Rheinmetall uważa, że dziś najważniejsze jest zapewnienie siłom NATO, a także Ukrainie, najlepszego możliwego wsparcia w tej krytycznej sytuacji - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Armin Pappeger.