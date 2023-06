To przez te groźby Jewgienij Prigożyn wstrzymał marsz na Moskwę

Będą zmiany na stanowiskach w rosyjskiej armii. Według rozmówców włoskiego dziennika La Stampa umowa między Jewgienijem Prigożynem a Władimirem Putinem zakłada, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef sztabu Walerij Gierasimow tracą stanowiska. Wiadomo, kto ich zastąpi.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne. Wyzwolili kolejną osadę w Donbasie.

Pucz Grupy Wagnera skończył się tak samo zaskakująco, jak się zaczął.

Kolejna pomoc wojskowa dla Ukrainy od Unii Europejskiej o wartości 3,5 mld euro.

Siły ukraińskie kontynuowały kontrofensywę i na dzień 26 czerwca posuwały się naprzód na co najmniej dwóch odcinkach frontu. Według ukraińskiego dowództwa siły ukraińskie oczyściły rosyjski przyczółek na kanale Siwersko-Doniec Donbas w kierunku Bachmutu.

Rosjanie stracili właśnie przyczółek na okupowanym terenie w okolicach mostu antonowskiego. Siły Putina zostały zmuszone do ewakuacji. Ukraińska armia wyzwoliła kolejną miejscowość Riwnopol w Obwodzie Donieckim.

Ukraińcy odnoszą też sukcesy pod Bachmutem. Siły ukraińskie posunęły się o półtora kilometra na kierunku Tawrijsk (Zaporoże). Minister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że od początku kontrofensywy wojska ukraińskie odbiły na południu 130 km kwadratowych terytorium.

Prezydent Zełenski odwiedził żołnierzy walczących na froncie. Ukraińcy liczą, że teraz morale żołnierzy rosyjskich jeszcze bardziej osłabnie. Wcześniej prezydent przeprowadził konsultacje z prezydentami USA, Kanady, Polski i premierem Wielkiej Brytanii.

- Putin pokazał słabość. Im szybciej Ukraina dostanie wsparcie, tym szybciej Rosja przegra – powiedział Zełenski. Ukraińskie siły są wykorzystać zamieszanie w Rosji, aby dać impet swojej kontrofensywie.

The Telegraph opublikował ustalenia zachodnich służb, według których Prigożyn miał otrzymać poważne groźby skrzywdzenia jego rodziny. Dziennik wskazał, że to miała być przyczyna przerwania marszu na Moskwę.

Niedostateczne wsparcie społeczeństwa i wojska powodem przerwania buntu. Na pewno?

Prigożyn stwierdził, że celem buntu było uratowanie Grupy Wagnera, a nie obalenie rosyjskiej władzy. Jednak wsparcie armii dla Prigożyna okazało się mniejsze, niż oczekiwał szef Grupy Wagnera.

Prigożyn, w ramach porozumienia z Kremlem, ma trafić na Białoruś. Na Białorusi, 200 km od granicy z Ukrainą rozpoczęto budowę koszar dla przerzucanych tam wagnerowców.

Ale to nie jedyne konsekwencje buntu. Włoski dziennik La Stampa twierdzi, że porozumienie zakłada też usunięcie ze stanowiska ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa sztabu Walerija Gierasimowa.

Mają ich zastąpić: Aleksiej Diumin i Siergiej Surowikin. Diumin zawsze był blisko wagnerowców, kontaktował się z rebeliantami w czasie ich puczu. Służył w GRU i jest w bliskich kontaktach z Prigożynem od czasu wojny hybrydowej prowadzonej również przez najemników na Krymie w 2014 r., gdzie był dowódcą wywiadu wojskowego.

Gen. Siergiej Surowikin, nazywanych rzeźnikiem z Syrii, gdzie dowodził wojskami rosyjskimi i wykazał się okrucieństwem, był przez jakiś czas głównodowodzącym wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie.

Prezydent Rosji Władimir Putin w swoim wystąpieniu do narodu starał się przekonać jak najwięcej bojowników i przywódców Grupy Wagnera do wstąpienia do rosyjskiej armii i kontynuowania walki z Ukrainą.

Oświadczył, że bunt, który mógłby być traktowany jak opera mydlana, gdyby sytuacja nie była tak poważna, został zduszony. Zdaniem Putina, cała akcja miała być zemstą Ukrainy. Dał dowódcom i bojownikom Grupy Wagnera przestrzeń do zdystansowania się od zbrojnej rebelii Prigożyna,

Wagnerowcy nie będą ukarani za bunt. Mogą wstąpić do armii rosyjskiej i walczyć dalej

To zaskakujące. Bardziej dostojnie propagandowo wyglądałoby, gdyby oświadczył, że był to spisek państw NATO, na polecenie których działał, albo że jest agentem któregoś z nich. Jak się teraz okazuje, w Rostowie witali go radośnie cywile.

Także część wojskowych traktuje go jak sumienie armii. Mówi o panującej w niej korupcji, złym dowodzeniu i braku uzbrojenia dla walczących żołnierzy.

Sugestie, że bunt oddziałów Prigożyna i marsz na Moskwę zakładał, że ma on tam sojuszników, też okazały się niebezpodstawne. Spośród 12 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej tylko pięć osób przyjęło twarde stanowisko wobec buntu Prigożyna.

Dlatego mógł przejść 780 km bez większego oporu. Rosjanie zbombardowali jego kolumny, zabijając 30 najemników, ale za to ponieśli największe straty w samolotach i śmigłowca jednego dnia w wojnie z Ukrainą. Zaginęło 16 pilotów.

Wystąpienie Putina burzy obraz, według którego Prigożyn miałby tworzyć specjalne obozy na Białorusi przeciwko Polsce, Ukrainie albo Łukaszence. Może wyjechać na Białoruś za karę. Możliwe, że nie będzie też żadnych zmian w armii. Niektóre siły Grupy Wagnera mogą podążać za Prigożynem na Białoruś.

Josep Borelli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że potwór, którego stworzył Putin, gryzie teraz swojego stwórcę. Polityczny system Rosji pokazuje słabość, a siła militarna pęka.

Wsparcie dla Ukrainy nie ustaje. Teraz pomoc wojskowa jest jej najbardziej potrzebna

Marsz Prigożyna pokazał fatalne poparcie dyktatora Rosji wśród oligarchów. Według Niezawisimoj Gaziety elity rosyjskie, które interesuje zarabianie pieniędzy poczuły, że nie ma żadnej pewności, że Putin zdoła je obronić przed kolejnym pochodem na Moskwę.

Świadczyło o tym niebo pełne prywatnych samolotów rosyjskich oligarchów po wieści o marszu Grupy Wagnera na Moskwę, którzy masowo uciekali ze stolicy Rosji do Petersburga. Według ukraińskich źródeł sam dyktator Rosji miał zbiec z Moskwy i udać się do jednego z bezpiecznych punktów w północnej części kraju.

Sekretarz generalny NATO uważa, że sytuacja w Rosji po raz kolejny pokazała strategiczne błędy Putina. Szef NATO Jens Stoltenberg podkreśla, że mimo słabości Rosji, jaką wykazał pucz Grupy Wagnera, nie można jej nie doceniać.

Podkreślił też, że tym bardziej trzeba teraz wspierać Ukraińców. Prezydent Litwy zaapelował o dodatkowe wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Wsparcie dla Ukrainy deklaruje Unia Europejska. Właśnie przeznaczyła dodatkowe 3,5 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Niedoszły przewrót może być początkiem wielu różnych zdarzeń. Brytyjczycy uważają, że konsekwencje tego buntu mogą być nieprzewidywalne. Szykują się nawet na upadek Rosji. Dowódca brytyjskiej armii podkreślił, że nawet jeśli Rosja przegra wojnę, to nadal pozostanie zagrożenie.

Minister obrony Danii powiedział, że wycofanie ze służby samolotów F- 16 nastąpi już 2024 roku. Przekazanie tych myśliwców Ukrainie jest coraz bliższe.