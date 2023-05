To rewolucyjne rozwiązanie na zawsze może zmienić pole walki

Jeden żołnierz i rój dronów sterowany innowacyjnym oprogramowaniem. To tańsza i mniej wymagająca pod względem finansowym czy - przede wszystkim - zasobów ludzkich możliwość zarządzania polem walki i samą walką. Amerykańska firma ogłosiła wprowadzenie rewolucyjnego oprogramowania.

Amerykanie zaprojektowali oprogramowanie, które może zmienić współczesne pole bitwy.

Do obsługi i sterowania dronami będzie potrzebna mniejsza liczba wyszkolonych żołnierzy - "zaoszczędzone kadry" można wykorzystać w innym miejscu.

To pierwszy tak kompleksowy system.

Zapewne była to jedynie kwestia czasu... I najwyraźniej ten moment przełomu właśnie nastąpił. Amerykańska firma Anduril Industries, zajmująca się szeroko pojętą obronnością, ogłosiła właśnie wprowadzenie oprogramowania, które może zrewolucjonizować pole walki.

To przesunięcie środka ciężkości: dotychczas wielu operatorów zarządzało wieloma dronami, teraz – jak twierdzi Anduril – wystarczy jeden operator.

Wojna w Ukrainie pokazała przydatność dronów w walce na szeroką skalę – od polskich FlyEye po tureckie Bayraktary. Używane są do rozpoznania pola walki, ale też do zadań bojowych, mają różne możliwości techniczne, rozmiary czy zasięg, ale do tej pory wspólnym mianownikiem była konieczność zarządzania każdym z nich osobno. Nowe oprogramowanie - platforma „Lattice for Mission Autonomy” – ma tu wprowadzić nową jakość.

Musimy zapewnić sobie przewagę technologiczną - uważają Amerykanie

Jak pisze firma: „Nasi przeciwnicy budują ogromny arsenał zaawansowanej broni, aby znaleźć, namierzyć i zniszczyć nasze tradycyjne siły. Nie możemy odnieść - i nie odniesiemy - sukcesu bez fundamentalnych zmian. Musimy być w stanie wygenerować znaczny wzrost naszej siły militarnej bez znacznego wzrostu pieniędzy i personelu. Mówiąc prościej: naszym celem musi być przystępna cenowo masa — zdolność do produkcji, obsługi i utrzymania ogromnych puli tańszych, bardziej inteligentnych i łatwiejszych do ataku systemów wojskowych. Chodzi o autonomię, która zostanie zapewniona (...) przez oprogramowanie”.

Do obsługi i sterowania dronami będzie potrzebna mniejsza liczba wyszkolonych żołnierzy - "zaoszczędzone kadry" można wówczas wykorzystać w innym miejscu. Co więcej: Anduril Industries twierdzi, że platforma jest niezależna od sprzętu, który ma obsługiwać, i umożliwia zespołom różnych robotów (czyli nie tylko dronów), współpracę pod nadzorem człowieka, by wykonywać złożone misje w dowolnej dziedzinie.

- Autonomiczna misja wymaga licznych robotów pracujących wspólnie pod ludzkim nadzorem, żeby realizować zadania, takie jak zwiad czy obrona powietrzna lub uderzenie. Oprogramowanie "dostarcza" nie tylko niezależnego działania, ale pozwala na pełne rozumienie pola walki, identyfikację zagrożeń i obiektów, zwiększając szansę na przetrwanie – mówi Brian Schimpf, prezes Anduril Industries.

Zarządzanie dronami poprzez specjalne oprogramowanie to sposób na zdominowanie pola walki

To wszystko ma doprowadzić do zwiększenia oddziaływania dronów – choć nie tylko dronów - poprzez poszerzenie ich możliwości, umożliwiając również szybsze podejmowanie lepszych decyzji na polu walki, a wszystko ma być wzorowane na interakcjach międzyludzkich podczas misji. A przede wszystkim: pozwoli na oszczędzanie bezcennego żołnierskiego życia, zmniejszając ryzyko ekspozycji dla operatorów.

Na przykład amerykański MQ-9 Reaper potrzebuje de facto dwóch osób zarządzających bezzałogowym formalnie statkiem powietrznym – to naziemna załoga kontrolująca lot, czyli pilot aparatu i operator systemów pokładowych.

Według założeń Anduril Industries do obsługi wielu tego typu dronów w locie i walce wystarczy jeden żołnierz wsparty oprogramowaniem, co może oznaczać zmianę taktyki pola walki.

To pierwszy tak kompleksowy system. Warto wspomnieć, że scentralizowane zarządzanie rojem bezzałogowych platform lądowych SCAR opracowali też naukowcy z warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej - choć projekt amerykański wydaje się bardziej uniwersalny.