To trudny moment dla Ukrainy. Rosjanie szykują coś większego

Ukraina przeżywa najtrudniejsze chwile od początku wojny. A może być jeszcze gorzej. Zima może być bardzo trudnym okresem i to nie tylko z powodu zmasowanych ataków powietrznych na infrastrukturę energetyczną i gazową. Rosja szykuje się bowiem do ofensywy zimowej.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Pierwsze 5 samolotów F-16, na których będą się szkolić ukraińscy piloci, wylądowało w ośrodku szkoleniowym w Rumuni.

Mimo rosnącego sprzeciwu przeciwko izraelskim bombardowaniom, w których giną dzieci, Tel Awiw nie zgodzi się na żadne zawieszenie broni, dopóki Hamas nie wypuści zakładników.

Wkrótce na froncie na Ukrainie może pojawić się rosyjski batalion składający się z ukraińskich jeńców wojennych. To wbrew konwencji genewskiej.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na źródła rosyjskie podał, że siły ukraińskie przerzuciły pewną liczbę pojazdów opancerzonych na wschodni (lewy) brzeg obwodu chersońskiego i kontynuują większe niż zwykle operacje lądowe na wschodnim brzegu z udziałem grupy lekkiej piechoty wielkości batalionu.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie kontynuowały 7 listopada ataki w pobliżu Bachmutu oraz Melitopola w zachodnim obwodzie zaporoskim. Według rosyjskich źródeł Ukraińcy przekroczyli linię kolejową w pobliżu Andrijiwki oraz okopali się na terenach leśnych w pobliżu Werbowego (9 km na wschód od Robotyne).

Ukraińcy odpierali 7 listopada rosyjskie ataki na pięciu kierunkach. Ich samoloty przeprowadziły 21 ataków na pozycje wroga, w tym cztery na systemy rakiet przeciwlotniczych. Siły rosyjskie przeprowadziły 3 ataki rakietowe, 35 ataków powietrznych i 30 ataków z artylerii rakietowej.

W ciągu dnia na froncie doszło do 36 starć bojowych. Sytuacja operacyjna na wschodzie i południu Ukrainy pozostaje wciąż trudna. Ukraińskie wojsko podało, że miesięcznie odnotowuje 10 prób przekraczania granicy przez grupy dywersantów.

Część analityków wojskowych uważa, że Ukraina przeżywa najtrudniejsze chwile od początku wojny. A może być jeszcze gorzej. Zima może być bardzo ciężkim okresem dla Ukrainy i to nie tylko z powodu zmasowanych ataków powietrznych na infrastrukturę energetyczną i gazową.

Rosja szykuje się do ofensywy zimowej. Gromadzi duże siły, zapasy rakiet i amunicji. Jeśli jej ofensywa przełamie ukraińskie linie obrony i odniesie sukces, to może zadecydować o przebiegu całej wojny. To może też "być albo nie być" suwerennej Ukrainy.

Ukraińskich piloci rozpoczną szkolenie w Rumunii. Kijów niecierpliwie czeka na F-16

Według ISW rosyjski batalion składający się z ukraińskich jeńców wojennych w najbliższej przyszłości może zostać rozmieszczony na Ukrainie, co stanowi oczywiste naruszenie Konwencji Genewskiej o jeńcach wojennych.

Brytyjski resort obrony zauważył, że ukraińska armia uderza w coraz odleglejsze cele na okupowanym Krymie. Źródła rosyjskie i ukraińskie opublikowały 7 listopada zdjęcia pokazujące znaczne uszkodzenia najnowszego, budowanego przez 7 lat rosyjskiego okrętu rakietowego klasy Askold, które spowodowały, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie on nadawał się do użytku.

Pierwsze 5 holenderskich samolotów F-16, na których będą szkolić się ukraińscy piloci, jest już w bazie w Fetesti w Rumunii. Ukraińcy nie mogą się ich doczekać ponieważ w powietrznej wojnie na niebie nad Ukrainą wciąż dominuje rosyjskie lotnictwo oraz drony kamikadze.

Rosyjskie media państwowe TASS podały 7 listopada, że siły bezpieczeństwa zatrzymały dagestańskiego wiceministra spraw wewnętrznych Rufata Ismailowa. Przeprowadzono przeszukania jego domu i biurze. Jest on podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości 100 milionów rubli (ok. 1,1 mln dol.) od firmy ubezpieczeniowej.

Premier Izraela nie zgadza się na rozejm w Strefie Gazy

Minął właśnie miesiąc od ataku bojowników Hamasu na Izrael i niemal miesiąc krwawej wojny na Bliskim Wschodzie, która przyniosła już setki zabitych. Dokładnie w południe Izrael zatrzymał się na minutę w atakowaniu Gazy.

To była krótka symboliczna przerwa w działaniach. Izraelski premier nie chce nawet słuchać o tymczasowym zawieszeniu broni, bez wcześniejszego uwolnienia zakładników, mimo że prezydent Joe Biden w rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanjahu po raz kolejny o to apelował.

Netanjahu wciąż podkreśla, że Izrael robi wszystko, aby straty wśród ludności cywilnej były jak najmniejsze. Jak podało ONZ, do Strefy Gazy wjechało dotychczas 569 ciężarówek z pomocą humanitarną.

Premier nie zgodził się na rozejm. Odpowiedział, że zakłóciłoby to wysiłki Izraela w próbie wydostania i uwolnienia zakładników. Dodał, że jedyną rzeczą, jaka działa na kryminalistów z Hamasu, jest presja wojskowa. Oświadczył, że po zakończonej wojnie Izrael powinien wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Strefy Gazy na czas nieokreślony. Zostało to odebrane jako zapowiedź jakiejś formy okupacji.

Walki w Strefie Gazy toczą się nadal. Izraelska armia zniszczyła już setki kilometrów tuneli Hamasu i bombarduje ich centra dowodzenia. Atakowany jest też Izrael. Rzecznik armii izraelskiej podał, iż z Libanu wystrzelono ok. 20 rakiet w kierunku Wzgórz Golan i Górnej Galilei. Armia izraelska odpowiedziała ogniem.

Sekretarza Generalnego ONZ, który przyjechał do Izraela, mówił o bombach spadających też na południe Gazy, tam dokąd mają ewakuować się jej mieszkańcy. Powiedział, że Gaza staje się cmentarzem dla dzieci, ponieważ każdego dnia giną tam lub zostają ranne setki dziewczynek i chłopców.

Ponownie zostało otwarte przejście graniczne ze Strefy Gazy do Egiptu. Jednak na liście opuszczających Gazę wciąż nie ma osób z polskimi paszportami, których przebywa tam ok. 30.