Trump potwierdza: wycofamy część wojsk z Niemiec

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że Stany Zjednoczone zredukują liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech do 25 tys. Na początku czerwca o takiej decyzji Białego Domu informował dziennik "Wall Street Journal".

Trump - jak relacjonuje Reuters - przekazał też dziennikarzom w Waszyngtonie, że Niemcy nie wydają na obronność tyle, ile wymaga od nich NATO.

5 czerwca dziennik "Wall Street Journal" jako pierwszy napisał, że Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy, ograniczając ich łączną liczbę w tym kraju do 25 tys.



Część z nich miałaby zostać skierowana do Polski oraz do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych - podał z kolei Reuters, powołując się na anonimowe źródło w administracji USA.



Agencja Reutera pisała też, że część amerykańskich wojskowych ma zostać skierowanych bezpośrednio do USA.



"WSJ" oraz Reuters swoje doniesienia opierały na anonimowych źródłach w amerykańskim rządzie.



Z kolei niemiecki "Spiegel" łączył sprawę z niezadowoleniem w Waszyngtonie z polityki kanclerz RFN Angeli Merkel, która odmówiła w czerwcu przyjazdu na szczyt G-7 w amerykańskiej stolicy.



O możliwe wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, z których część miałaby zostać przeniesiona do Polski, był również w poniedziałek pytany szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Podczas konferencji prasowej mówił, że Polska jest zainteresowana zwiększaniem obecności wojsk amerykańskich w Europie, w tym na własnym terytorium. Zapewnił, że strona polska nie proponowała przeniesienia wojsk USA z Niemiec do Polski.



Czputowicz poinformował, że rozmawiał na ten temat z ambasadorem Niemiec w Polsce Rolfem Niklem, i dodał, że USA oczekują od Berlina większego zaangażowania finansowego w wydatki na obronność.