Trwa koreańska ofensywa na polski przemysł zbrojeniowy. To nie tylko czołgi, działa i samoloty

Szef MON Mariusz Błaszczak mówi o przygotowywanej drugiej fazie współpracy z Republiką Korei, polegającej na produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Koreańczycy chcieliby tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić. Mają ambitne plany. Te militarne prezentują na MSPO.

Korea Południowa jest obecnie jednym z najważniejszych partnerów strategicznych Polski.

Polska już kupiła od Korei setki czołgów, wyrzutni rakietowych, samobieżnych dział i kilkadziesiąt samolotów.

Koreańczycy przyznają, że chcieliby rozszerzać współpracę przemysłową z polskim przemysłem.

Szef MON Mariusz Błaszczak po rozmowie z ministrem obrony Republiki Korei Lee Jong-supem powiedział, że współpracując z Seulem, poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego wiele osiągnęliśmy dla bezpieczeństwa, dla zapewnienia pokoju.

Podkreślił też, że przygotowywana jest druga faza współpracy z Republiką Korei, polegająca na produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Koreańczycy przyznają, że chcieliby tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić.

- Hanwha Aerospace wspiera Siły Zbrojne RP, zaopatrując je w najnowocześniejszy sprzęt przeznaczony dla wojsk lądowych. Spółka rozszerza również swoją współpracę z branżą przemysłową w Polsce, pragnąc mieć wkład w rozwój polskiej gospodarki – podkreśla w rozmowie z WNP.PL Billy Boo Hwan Lee, dyrektor zarządzający Hanwha Aerospace Europe.

Polska już kupiła od Korei setki czołgów, wyrzutni rakietowych, samobieżnych dział i kilkadziesiąt samolotów. Oczekuje się, że koreańska firma powiększy swoje portfolio biznesowe o kolejne obszary współpracy. Mowa choćby o lądowych systemach bezzałogowych, silnikach rakietowych i lotniczych oraz okrętach podwodnych, a może też nawodnych.

Rozpoczęty 5 września Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potwierdza, że oczekiwania co do rozszerzenia militarnej współpracy mogą wchodzić w zapowiadaną przez ministra Błaszczaka drugą fazę współpracy.

W tym roku w ramach XXXI MSPO Hanwha Aerospace przedstawiła bardzo bogatą ofertę. To producent wielu wiodących systemów uzbrojenia, w tym artyleryjskich systemów rakietowych i precyzyjnych pocisków kierowanych oraz systemów morskich i lotniczych.

- Możliwości zaprezentowania na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego tak szerokiej oferty naszych najnowocześniejszych produktów, współpraca Hanwha Aerospace z Ministerstwem Obrony Narodowej i polskim przemysłem obronnym w ramach programów K9 i Homar K jasno pokazuje, jak mocno angażujemy się w Polsce – twierdzi Billy Boo Hwan Lee.

Amunicję do koreańskiego sprzętu moglibyśmy produkować w Polsce

Hanwha prezentuje nie tylko systemy uzbrojenia, które już kupiliśmy, ale też oferuje wiele nowych, które mogłyby dodatkowo udoskonalić potencjał Polski i innych krajów europejskich we wszystkich dziedzinach obronności.

Najwięcej zainteresowania wywołała pierwsza publiczna prezentacja na MSPO artyleryjskiego systemu rakietowego HOMAR-K, czyli polskiej wersji koreańskiej wyrzutni rakiet manewrujących dalekiego zasięgu (MRLS) K239 Chunmoo.

HOMAR-K to efekt współpracy między spółką Hanwha Aerospace i polskimi producentami sprzętu obronnego takimi jak Jelcz, WB i HSW, w wyniku której w ramach pierwszej zawartej umowy, podpisanej w listopadzie 2022 r., w Polsce mają zostać wyprodukowane setki tych systemów.

Ale oprócz wyrzutni MRLS, czołgów K2 czy dział samobieżnych K9 , które widzieliśmy podczas defilady 15 sierpnia, równie ważne są propozycje, które wybiegają w przyszłość polsko-koreańskiej współpracy.

To, co ważne dla polskiego przemysłu i armii, to informacja, że Hanwha prowadzi rozmowy z MON i Polską Grupą Zbrojeniową w sprawie produkcji przez polski przemysł rakiet do wyrzutni Chunmoo. Jak powiedział dyrektor Lee, ta produkcja mogłaby się również szybko rozpocząć w polskich zakładach.

Prowadzone są przy tym analizy, które miałyby pozwolić, że na module rakietowym koreańskich wyrzutni można by było osadzić polski pocisk rakietowy 122 mm Feniks. Hanwha rozumie potrzebę dostosowania do własnego systemu rakietowego możliwość używania polskich pocisków 122 mm.

- Rozumiemy, że polskiej stronie zależy na tym, aby wesprzeć swój przemysł zbrojeniowy. Jeśli Polska zacznie korzystać z tych pocisków w naszych systemach Chunmoo, to będzie mogła też eksportować je do innych krajów, które będą korzystać z koreańskich systemów - mówi dyrektor Billy Boo Hwan Lee.

Hanwha myśli również o produkcji przez polską zbrojeniówkę amunicji 155 mm. Mowa jest również o amunicji precyzyjnej dalekiego zasięgu. Poprowadzone są też rozmowy z PGZ o współpracy dotyczącej bezzałogowych pojazdów lądowych, które również są na MSPO.

Jeden z nich to pojazd bezzałogowy przeznaczony do wsparcia żołnierzy Arion SMET przeznaczony do wsparcia logistycznego żołnierzy, drugi, który miał swoja premierę w Kielcach, to bezzałogowy wóz rozpoznawczo bojowy UCV-L z wyrzutniami ppk Taipers.

Pierwszego dnia MSPO Hanhwa podpisała porozumienie w sprawie współpracy nad lądowymi bezzałogowcami koreańskimi i polskimi. W najbliższym czasie ma zostać powołany zespół, który będzie wypracowywał kierunki tej współpracy.

Korea może szybko dostarczyć pakiet technologii do budowy okrętów przez polski przemysł stoczniowy

Najwięcej jednak emocji wywołuje koreańska propozycja okrętu podwodnego prezentowanego w ramach programu Orka. Okręty podwodne KSS-III, które Hanwha proponuje Polsce w ramach programu Orka są już na wyposażeniu marynarki wojennej Korei. Zaletą okrętu jest silne uzbrojenie.

Obok sześciu wyrzutni torpedowych okręt ma sześć pionowych wyrzutni rakiet balistycznych. Większość konwencjonalnych okrętów podwodnych ma rakiety manewrujące, ale nie balistyczne.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że budowa okrętów podwodnych proponowanych w programie Orka przez inne państwa, jeszcze się nie skończyła. Są w fazie testów. Zanim sprawdzą swoje technologie i zbudują okręty, może minąć kilka lat. Korea natomiast może bardzo szybko dostarczyć pakiet technologii niezbędny do rozpoczęcia budowy koreańskich okrętów przez przemysł stoczniowy w Polsce.

- Zaletą koreańskich okrętów jest wyposażenie w ogniwa paliwowe zapewniające napęd niezależny od powietrza (AIP) do wykonywania długotrwałych misji pod powierzchnią wody, z bateriami litowo-jonowymi - podkreśla dyrektor Billy Lee.

Według Koreańczyków to najnowocześniejsze baterie litowo-jonowe produkowane na świecie. Produkuje je się tylko w Japonie oraz Korei.

Wykorzystanie tego typu baterii to zupełnie nowa technologia. Koreańscy podwodniacy testują je w trudnych warunków m.in. podczas pływania w zanurzeniu przy wysokich temperaturach. Ważną ich zaletą jest bezpieczeństwo załogi, kiedy okręt przez dłuższy czas przebywa w zanurzeniu.

Oferta koreańska jest znacznie większa. Będziemy wracać do prezentowanych systemów, które również proponowane są Polsce.