Trwa modernizacja polskiej zbrojeniówki. W Pionkach wielki plac budowy

W Pionkach na Mazowszu trwa budowa Państwowej Wytwórni Prochu, która powstaje w miejscu przedwojennego zakładu – poinformowała w środę w komunikacie prasowym będąca inwestorem spółka MESKO w Skarżysku–Kamiennej.

W ramach prac prowadzonych w Pionkach w ciągu kilku ostatnich miesięcy zostały oddane do użytku dwie kotłownie gazowe, trwa budowa dwóch hal produkcyjnych.

Dyrektor biura zarządu i komunikacji MESKO Małgorzatą Pirosz powiedziała PAP, że w ramach prac prowadzonych w Pionkach w ciągu kilku ostatnich miesięcy zostały oddane do użytku dwie kotłownie gazowe, trwa budowa dwóch hal produkcyjnych, a inne obiekty oraz infrastruktura m.in. drogowa i wodno-kanalizacyjna jest na etapie projektowania.

Cytowana w komunikacie prasowym prezes zarządu Elżbieta Śreniawska stwierdziła, że program rozbudowy infrastruktury firmy w Skarżysku-Kamiennej i jej oddziału w Pionkach jest realizowany zgodnie z nowelizacją projektu.

- To co zapowiadałam wcześniej, że będzie to wielki plac budowy, właśnie dokonuje się na naszych oczach. Jestem zadowolona z przebiegu prac. Robimy wszystko, aby jeszcze przyśpieszyć proces inwestycyjny - powiedziała prezes Śreniawska. - Mamy świadomość, że nie wszystko jest od nas zależne. Mamy określone procedury dotyczące pozyskiwania wykonawców oraz niezależne od nas terminy dostaw maszyn i urządzeń" - zaznaczyła. Dodała, że teraz najważniejsze jest dokończenie przebudowy obecnych budynków i budowa nowych obiektów fabrycznych.

Członek zarządu ds. rozwoju MESKO Przemysław Kowalczuk podkreślił, że celem inwestycji jest przywrócenie masowego potencjału produkcyjnego Pionek dotyczącego prochów wielobazowych. Według niego to jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego.

- Należy pamiętać o nadchodzących wyzwaniach związanych między innymi z użytkowaniem amerykańskich czołgów Abrams i południowokoreańskich K2. W szybkim tempie potrzeba będzie do nich dostarczać polską amunicję. Nie możemy opierać się wyłącznie na dostawach od naszych zagranicznych partnerów. Polska musi mieć w tym zakresie autonomię, a Pionki są jej filarem - stwierdził Kowalczuk.

Spółka MESKO przekazała, że w ub. tygodniu ze stanem realizacji prac budowlanych zapoznał się przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Kosztowniak. Cytowany w komunikacie poseł PiS chwalił postęp prac związanych z budową Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.

- Cieszy fakt, że w zakładzie w Pionkach będą wdrażane nowoczesne technologie. Dzisiaj stoimy przed szansą odbudowy fabryki zbrojeniowej. Może się to dokonać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy. Jako posłowie z regionu radomskiego, będziemy monitorować realizację tego ważnego projektu. Zainwestowano w niego ponad 460 mln złotych, z czego część środków ulokowano w Pionkach - zauważył Kosztowniak.

Spółka MESKO (wraz z oddziałem w Pionkach) została dokapitalizowana z Funduszu Reprywatyzacji kwotą 400 mln zł. 66 mln zł pochodzi ze środków własnych firmy. Projekt 400 obejmuje budowę kompetencji związanych z produkcją prochów wielobazowych w Pionkach oraz projektów dotyczących amunicji i rakiet w Skarżysku-Kamiennej. Cały projekt łącznie uwzględnia budowę lub modernizację 21 obiektów w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej oraz zakup 1150 maszyn i urządzeń.