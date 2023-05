Trzeba przyspieszyć proces wdrażania zmian strategii NATO

Polska w dużym stopniu przyczyniła się do zmiany strategii NATO; w sferze koncepcji osiągnęliśmy dużo, ale chodzi o wdrożenie tej strategii na czas. Trzeba ten proces przyspieszyć – tego oczekujemy na szczycie NATO w Wilnie - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau.

Polska w dużym stopniu przyczyniła się do zmian przyjętych na poprzednim szczycie NATO w Madrycie. W sferze koncepcji osiągnęliśmy już dużo - powiedział Zbigniew Rau.

Natomiast czas między szczytami w Madrycie i NATO został poświęcony szukaniu praktycznych zastosowań tych koncepcji. Nie jest to jeszcze zakończony proces, a potrzeba jego dokończenia jest oczywista - dodał.

To, czego oczekujemy, to wyraźne przyspieszenie tego procesu. Nie chcę udawać autorytetu w sprawach wojskowych, ale sądzę, że mamy w tym zakresie opóźnienie - zaznaczył.

Rau: Polska w dużym stopniu przyczyniła się do zmiany strategii NATO

Szef polskie dyplomacji razem ze swym odpowiednikiem ze Słowacji Miroslavem Wlachovskim wziął w czwartek udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowemu podczas konferencji Defence Day 24 na warszawskim Stadionie Narodowym.

Ministrowie zostali zapytani o kwestie związane z nadchodzącym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. "Musimy pamiętać, że Polska w dużym stopniu przyczyniła się do zmian przyjętych na poprzednim szczycie NATO w Madrycie" - powiedział Rau. Zaznaczył, że chodzi o decyzję o przejściu od dotychczasowej strategii odstraszania "przez ukaranie", do strategii odstraszania "poprzez odmowę dostępu" ewentualnemu agresorowi do terytoriów państw NATO.

Rau: Oczekujemy na wyraźne przyspieszenie procesu zmiany strategii NATO

Polska w dużym stopniu przyczyniła się do zmiany strategii NATO, ale potrzebne przyspieszenie jej wdrażania

"W sferze koncepcji osiągnęliśmy już dużo; natomiast czas między szczytami w Madrycie i NATO został poświęcony szukaniu praktycznych zastosowań tych koncepcji. Muszę stwierdzić, że nie jest to jeszcze zakończony proces, a potrzeba jego dokończenia jest oczywista - wynika z doświadczeń Buczy (miejsce masowych zbrodni rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej - red.), która przecież najpierw została zajęta przez najeźdźców, a potem wyzwolona" - mówił szef polskiej dyplomacji.

Jak podkreślił scenariusz, przewidywany przez dotychczasową strategię odstraszania "przez ukaranie", dopuszczał analogiczną sytuację, w której jakiś obszar Sojuszu zostałby czasowo zajęty przez atakujących.

"Nikt więc nie kwestionuje potrzeby zmiany - pytanie, jak zrobić to na czas" - dodał Rau. Wskazał, że chodzi nie tylko o możliwość szybkiego przemieszczania żołnierzy NATO w zagrożone regiony, ale także o kwestie sprzętu i infrastruktury, dużo trudniejszych do szybkiej relokacji.

"Więc to, czego oczekujemy, to wyraźne przyspieszenie tego procesu. Nie chcę udawać autorytetu w sprawach wojskowych, ale sądzę, że mamy w tym zakresie opóźnienie" - stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Rau: Teraz najważniejsze jest udzielenie wsparcia Ukrainie do wygrania wojny

Rau wyraził również nadzieję, że na szczycie w Wilnie, lub kolejnym za rok w Waszyngtonie czy w okresie pomiędzy szczytami, zostanie podjęta decyzja, która podkreśli zbliżenie NATO i Ukrainy "w sposób, który da Ukraińcom nie tylko nadzieję, ale także przekonanie, że w przewidywalnej przyszłości dołączą do Sojuszu". "Teraz najważniejsze jest, by udzielić im każdego wsparcia, które będzie potrzebne do wygrania wojny i obrony oraz odzyskania ich suwerennego terytorium" - podkreślił szef MSZ.

Minister Wlachovsky zaznaczył, że po szczycie NATO oczekuje wszelkich rozwiązań, które przyczynią się do dalszego wzmacniania jedności Sojuszu, a także wzmocnią zaangażowanie wszystkich członków NATO w inwestowanie w obronność. Wyraził również nadzieję, że niedługo kolejnym członkiem Sojuszu stanie się Szwecja, której wniosek o członkostwo oczekuje na ratyfikację przez Węgry oraz Turcję.