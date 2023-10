Trzecia wojna światowa wciąż możliwa. Padła data rosyjskiego ataku na Polskę

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Grenadzie w Hiszpanii ostrzegał przed zamrożeniem wojny z Rosją. Będzie wówczas III wojna światowa. Rosja potrzebuje czasu na odbudowę swoich sił zbrojnych. W 2028 r. Rosjanie mogliby już zaatakować Polskę i kraj bałtyckie.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

W rosyjskim ataku rakietowym na sklep spożywczy i kawiarnię we wsi Hroza w obwodzie charkowskim zginęło ok. 50 osób, w tym 6-letnie dziecko.

Po ukraińskich atakach rakietowych na Krym Rosjanie wycofali z bazy w Sewastopolu 3 okręty podwodne klasy Klio i dwie fregaty rakietowe.

Rosjanie przeprowadzili ostatni test międzykontynentalnego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym Buriewiestnik.

Rosjanie przerzucają kolejne siły w kierunku Chersonia. Jak podał Instytut Studiów nad Wojną, armia rosyjska mogła przerzucić tam elementy 41. Połączonej Armii Uzbrojenia (CAA) i elementy 810. Brygady Piechoty Morskiej.

Krym już od dłuższego czasu jest terenem intensywnych ataków sił ukraińskich. Ukraiński wywiad pochwalił się w czwartek atakiem komandosów na Krym. Szczegółów nie podano.

Wiadomo jedynie, że doszło do bitwy z Rosjanami, w której obie stronu poniosły straty. Także w czwartek w Sewastopolu ogłoszono alarm bombowy, a ruch na moście Krymskim został wstrzymany.

Ukraińscy żołnierze atakują, ale naprzód posuwają się bardzo wolno, a za pasem jesień i zima, które jeszcze utrudnią działania ofensywne. Jon Kirby powiedział, że zła pogoda, jaka w tym czasie panuje w Ukrainie spowolni nieco kontrofensywę, ale jej nie zatrzyma.

Celowe akty terroru. Wołodymyr Zełenski poinformował o rosyjskim ataku rakietowym na sklep spożywczy i kawiarnię, w której trwała stypa we wsi Hroza w obwodzie charkowskim. Podano, że zginęło ok. 50 osób, w tym 6-letnie dziecko. Rannych zostało 7 osób. Osada liczyła około 300 mieszkańców.

Prezydent Zełenski przestrzega Zachód przed zamrożeniem wojny na Ukrainie

Wcześniej Rosjanie uderzyli też w szpital w Berysławiu w obwodzie chersońskim. Tej nocy Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy wykryły na niebie nad Ukrainą trzy grupy wrogich dronów szturmowych, w wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski uczestniczył w czwartek w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Grenadzie w Hiszpanii. Ostrzegł, by nie pozwolić na zamrożenie wojny w Ukrainie, jego zdaniem - jeśli do tego dojdzie, to już w 2028 r. Rosja będzie mogła napaść na inne państwa, a to będzie początek III wojny światowej.

Alarmował przed planami Rosji, która chce odbudować rosyjski potencjał wojskowy do 2028 roku. Wtedy będzie mogła zaatakować kraje bałtyckie oraz Polskę.

Amerykanie potwierdzili, że Kijów jednak dostanie rakiety o zasięgu do 300 km. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych podało, że Amerykanie zaczęli też przekazywać Ukrainie amunicję skonfiskowaną w Iranie.

Według gazety The Wall Street Journal wycofanie większości okrętów Floty Czarnomorskiej, w tym trzech okrętów podwodnych klasy Klio i dwóch fregaty rakietowych z bazy w Sewastopolu na Krymie, to prestiżowa porażka Putina.

Krym jest systematycznie atakowany przez Ukraińców rakietami i dronami, a zatopienie rosyjskiego krążownika Moskwa też zrobiło swoje. Może być jeszcze gorzej.

Rosyjski pocisk o napędzie adamowym gotowy do użycia. To groźba dla Zachodu

Jak informuje francuski portal La Tribune, największy koncern lotniczy w Ukrainie Antonow, podpisał umowę z francuską firmą Turgis & Gaillard. Dotyczy ona produkcji dronów bojowych na terenie Ukrainy, które będą oparte na projekcie Aarok.

Aarok to duży (rozpiętość skrzydeł 22 m) i ciężki (2,5 t) bezzałogowy statek powietrzny MALE (Medium-altitude long-endurance), długo utrzymujący się w powietrzu, zdolny do wykonywania zarówno misji rozpoznawczo-obserwacyjnych, jak i szturmowych. Może przenosić 1,5 t uzbrojenia. W przyszłym roku trafi do żołnierzy.

W czwartek prezydent Putin oświadczył, że przeprowadzono ostatni udany test międzykontynentalnego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym Buriewiestnik. Dzięki takiemu napędowi ten wysoce zaawansowany pocisk ma dysponować nieograniczonym zasięgiem. O tym, że Rosjanie pracują nad takim pociskiem Putin ogłosił w 2018 r.

Przemawiając na 20. Klubie Dyskusyjnym Wałdaj rosyjski prezydent powtórzył fałszywą narrację jakoby Zachód zainicjował konflikt na Ukrainie w 2014 roku i stwierdził, że ekspansja NATO zagraża bezpieczeństwu Rosji. Podkreślił, że wojna na Ukrainie nie jest konfliktem terytorialnym, ale polega na ustaleniu przez Rosję zasad nowego wielobiegunowego porządku światowego.

Podał też dziwaczne wytłumaczenie śmierci Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera. Oświadczył, że szef Rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin poinformował go, że w śledztwie znaleziono fragmenty granatów w ciałach ofiar na pokładzie samolotu, co sugeruje, że granaty zdetonowały wewnątrz samolotu. Komisja śledcza podała jedynie, że wszystkie 10 osób w samolocie zginęło.

Niemieckie pociski Taurus wciąż nie dla Ukrainy. Mogłyby razić cele w Rosji

Niemiecki eksport broni osiągnie w tym roku rekord. Głównie ze względu na warte miliardy dostawy broni na Ukrainę. Szacuje się, że Kijów kupił około jednej trzeciej sprzedanego przez Berlin uzbrojenia.

Już w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku rząd Niemiec zatwierdził dostawy o wartości 8,76 mld, czyli więcej niż w całym roku poprzednim (8,36 mld euro). Rekordowa wartość eksportu broni z 2021 roku zostanie więc najpewniej przekroczona.

Rząd Niemiec nie planuje w najbliższej przyszłości dostaw pocisków manewrujących Taurus, o które prosi Ukraina od maja. To rakiety o zasięgu 500 km i ogromnej sile rażenia.

Pocisk ten o wadze ok. 1400 kg ma 500 kg głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised). Niemcy wciąż obawiają się ataku tymi pociskami na cele w Rosji.

Nie mają takich wątpliwości Wielka Brytania oraz Francja. Pierwsza dostarczyła już Ukrainie pociski Storm Shadow, druga SCALP-EG o zasięgu zbliżonym do Taurusa.

Co więcej, Ukraińcy wykorzystali je w ataku na most Czonharski i stocznię remontową w Sewastopolu gdzie zniszczono dwa rosyjskie okręty. Berlin i Kijów omawiają za to wzmocnienie obrony powietrznej, poprzez dalszą dostawę kolejnych systemów obrony przeciwrakietowej Patriot.