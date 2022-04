Trzy procent na Ojczyznę i mundur dla każdego chętnego

23 kwietnia 2022 r. weszły w życie zapisy ustawy o obronie Ojczyzny. Najważniejsze z nich dotyczą zwiększenia już w 2023 r. budżetu obronnego do 3 proc. PBK, zwiększenia armii do 300 tys. żołnierzy zawodowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, wprowadzenia ochotniczej zasadniczej służby wojskowej i szkolenia rezerw. Jest jeszcze jeden ważny, dotąd bagatelizowany cel tych zmian.

Budżet obronny Polski, już wcale niemały, wzrośnie w przyszłym roku o prawie 20 mld zł. Pieniądze te mają pozwolić na zwiększenie liczebności armii i jej nowoczesne wyposażenie.

Ustawa wprowadza m.in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Każdy chętny będzie mógł założyć mundur na rok za ok. 4,2 tys. zł miesięcznie.

Ustawa ma umożliwić również odtworzenie systemu rezerw i zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Ale to nie wszystko.

O nowych rozwiązaniach, które wprowadza ustawa o obronie Ojczyzny WNP.PL pisał już wcześniej. Jedyny jej przepis, który nie obwiązuje od 23 kwietnia br., a wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2023 r., dotyczy wprowadzenia dodatków motywacyjnych dla żołnierzy zawodowych.

Dokument ten, ważny dla naszego bezpieczeństwa został przyjęty w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę niemal jednomyślnie przez Sejm oraz Senacie.

Ustawowe rozwiązania mają służyć budowie większej armii, doskonale wyposażonej, posiadającej zaplecze w postaci dziesiątek, a może i setek tysięcy dobrze wyszkolonych rezerwistów oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nowe rozwiązania ustawy

Jej realizacja ma zapewnić skokowy wzrost możliwości obronnych polskiej armii w najbliższych latach, uporządkować regulacje dotyczące wojska, obronności i zasad pełnienia służby, m.in. publicznej działalności żołnierzy, a także unowocześnić Siły Zbrojne RP i zwiększyć atrakcyjność służby.

Na potrzeby ewidencji wojskowej oraz kwalifikacji wojskowej prowadzona będzie rejestracja wojskowa, której podlegają obywatele polscy po ukończeniu 18 lat.

Nowe przepisy powierzają też WOT część niemilitarnych zadań zarządzania kryzysowego, czyli przypadków zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, ale też związanych z działaniami antyterrorystycznymi, akcjami poszukiwawczymi, jak również z obroną cyberprzestrzeni.

Służba w WOT trwa od roku do 6 lat i może zostać przedłużona na kolejne lata. Z nowych rozwiązań ustawa dzieli m.in. służbę żołnierzy zawodowych i niezawodowych na trzy rodzaje: czynną, w rezerwie oraz pełnioną w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W ustawie znalazły się też przepisy dotyczące obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, która obecnie jest zawieszona.

Obowiązkowa służba ma trwać 9 miesięcy, a decyzję o jej przywróceniu ma należeć do prezydenta. Gdyby prezydent się na to zdecydował, odbywającym obowiązkową służbę wojskową przysługiwać będzie uposażenie w wysokości połowy wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego, jednak nie mniejsze niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pojawiające się sugestie o możliwości wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej jeszcze w tym roku wywołały burzę wśród internautów. Wojsko, kolejny zresztą raz musiało zapewniać, że takie doniesienia to fake news.

Zamiast obowiązkowego „brania w wojskowe kamasz” wszystkich zdolnych do służby wprowadzono nową, dobrowolną formę zasadniczej służby wojskowej. Będzie ona trwać 12 miesięcy.

Ochotnicy po 28-dniowym szkoleniu podstawowym zakończonym przysięgą, odbędą 11-miesięczne szkolenia specjalistyczne. Za tę służbę przewidziano wynagrodzenie ok. 4,2 tys. zł, ale jego wysokość ma wynosić tyle, ile uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego, a to systematycznie rośnie.

Zasób mobilizacyjny

Według gen. Mieczysława Cieniucha, byłego szefa Sztabu Generalnego WP, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa wydaje się dobrym rozwiązaniem.

- Jest wiele osób, które chciałyby odbyć takie przeszkolenie. Ponadto są oni potrzebni jako tzw. zasób mobilizacyjny - wyjaśnia gen. Cieniuch.

Wprowadzono też nowe formy służby rezerwistów, dzielące ją na pasywną i aktywną. W rezerwie pasywnej znajdą się osoby do niej zakwalifikowane bez złożonej przysięgi (np. po kwalifikacji wojskowej) oraz ci, którzy złożyli przysięgę, ale nie są zainteresowani służbą w wojsku.

Będą oni mogli pełnić służbę w ramach odbywanych ćwiczeń wojskowych, a w razie konieczności również brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków, a także w akcjach poszukiwawczych.

Tryb natychmiastowego stawiennictwa

Aktywną rezerwę będą tworzyć wszystkie osoby do 55 lat albo 60 lat w przypadku podoficerów lub oficerów, które pełnić ją będą na podstawie powołania na czas nieokreślony, odbywające raz na kwartał co najmniej dwudniowe szkolenie w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, co najmniej raz na trzy lata, szkolenie 14 - dniowe.

Służba ta może też być pełniona w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Żołnierz rezerwy aktywnej może też zostać skierowany do służby w polskich kontyngentach wojskowych oraz na stanowisko żołnierza zawodowego.

Niektóre rozwiązania ustawy są kwestionowane. Kontrowersje budzą rozwiązania finansowe, jak i stricte wojskowe, związane ze zwiększeniem armii (czynnik demograficzny), produkcją, pozyskiwaniem oraz wyposażeniem żołnierzy w nowoczesną broń. Ale to materiał na kolejny temat.

Rozbudowa i nowoczesne wyposażenie

Choć część analityków wojskowych uważa, że nowa ustawa ma bardziej polityczne niż militarne znaczenie, to obecnie, w sytuacji trwającej wojny w Ukrainie, która nie wiadomo, jak się zakończy, uruchomienie rzetelnych działań służących podniesieniu bezpieczeństwa Polski jest pilną potrzebą.

- Jeśli Putin nie zostanie zatrzymany, jutro będzie problemem Polski, a następnie Europy - podkreśla w rozmowie z WNP.PL gen. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia Sił Zbrojnych, minister ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Dlatego najważniejszym według niego obecnie wyzwaniem jest pilna rozbudowa sił zbrojnych i jej nowoczesne wyposażenie.

- Trzeba jak najszybciej uruchamiać pewne procesy. Mam nadzieję, że zapisy ustawy o obronie Ojczyzny staną się elementami strategii wykonawczej rządu i poszczególnych resortów do budowania deklarowanych zdolności obronnych państwa, w myśl strategii obronnej Polski - dodaje.

Od administracji państwowej po obywatela

Jego zdaniem najwyższy czas porzucić wreszcie przekonanie, że obronność kraju to wyłączna domena sił zbrojnych. Ukraina pokazuje, jak mylne jest takie założenie.

- W budowę potencjału, który pozwoli przeciwstawić się nie tylko agresji, ale zapobiegać też sytuacjom kryzysowym, oprócz sił zbrojnych, rządu, powinien być zaangażowany cały potencjał państwa, instytucji państwa, samorządów, przedsiębiorców, wszyscy obywatele - twierdzi generał.