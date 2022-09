Turcja ostro skrytykowała zapowiedzi USA o zniesieniu embarga na broń dla Cypru

Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych w sobotę ostro skrytykowało zapowiedź Stanów Zjednoczonych zniesienia embarga na broń dla Cypru, ostrzegając, że może to rozpocząć wyścig zbrojeń, donosi "Politico".

Posunięcie to jest "sprzeczne z zasadą równości obu stron wyspy" - napisało ministerstwo w oświadczeniu. Jego realizacja "jeszcze wzmocni nieustępliwość greckiej strony cypryjskiej, wpłynie negatywnie na wysiłki zmierzające do uregulowania kwestii cypryjskiej i doprowadzi do wyścigu zbrojeń na wyspie, szkodząc pokojowi i stabilności we wschodniej części Morza Śródziemnego" - stwierdziło tureckie ministerstwo i wezwało USA do ponownego rozważenia tej decyzji i "prowadzenia zrównoważonej polityki wobec obu stron wyspy".

Tureckie ministerstwo zapowiedziało, że "będzie nadal podejmować niezbędne kroki dla istnienia, bezpieczeństwa i spokoju Turków cypryjskich za wszelką cenę".

Północna, trzecia część wyspy, jest okupowana przez Turcję od 1974 roku. Stany Zjednoczone nałożyły embargo na broń w 1987 roku, aby zachęcić do zjednoczenia wyspy, i częściowo zniosły embargo we wrześniu 2020 roku.

Departament Stanu USA powiedział w piątek, że Cypr "spełnił niezbędne warunki zgodnie z odpowiednimi przepisami, aby umożliwić zatwierdzenie eksportu, reeksportu i transferów artykułów obronnych do Republiki Cypryjskiej w roku podatkowym 2023".

Cypryjski prezydent Nicos Anastasiades na Twitterze z zadowoleniem przyjął oświadczenie USA jako "przełomową decyzję, odzwierciedlającą rozwijające się strategiczne relacje między dwoma krajami, w tym w obszarze bezpieczeństwa".