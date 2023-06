Tuż przed kontrofensywą taką bronią i siłami dysponuje Ukraina. Jakie ma szanse z Rosją?

Kontrofensywa Ukrainy - wszyscy o niej mówią i z niecierpliwością nasłuchują oznak jej rozpoczęcia. Wciąż jednak słychać jedynie pomruki. Zanim Kijów ruszy wyzwalać swoje ziemie spod rosyjskiej okupacji, musi odpowiedzieć na wiele pytań.

Wszystko jest już przygotowane. Pod koniec maja 2023 r. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, poinformował, że zatwierdził termin rozpoczęcia kontrofensywy.

Zanim Ukraina uderzy, musi przeliczyć siły i środki, które dostaje od Zachodu, powinna także poznać dobrze siły i możliwości przeciwnika.

Pomoc militarna, jaka płynie z Zachodu, daje Ukrainie przewagę w nowoczesnym sprzęcie, ale ta pomoc wciąż jest niewystarczająca.

Kilka dni temu amerykański senator Lindsey Graham przekonywał, że gdy w najbliższych dniach rozpocznie się kontrofensywa Ukrainy, będzie można zobaczyć imponujący pokaz siły. On również wierzy, że Rosjanie mogą zostać wyparci z terytorium Ukrainy.

Trwają spekulacje, kiedy i w którym miejscu do tej kontrofensywy dojdzie. Niektóry twierdzą, że ukraińskie działania pod Bachmutem to już początek ukraińskiej ofensywy. Inni, że to zaledwie jej zwiastun.

Analitycy, jako najpewniejszy termin jej rozpoczęcia wskazują czerwiec, kiedy tylko wyschną błota. Wcześniej wskazywano na kwiecień. Tak naprawdę, kiedy Ukraińcy rozpoczną działania, powinni wiedzieć jedynie oni.

- Armia ukraińska nadal przygotowuje się do kontrofensywy na kilku kierunkach operacyjnych w wymiarze lądowym. W tej chwili zakończyła proces planowania. Obecnie trwa operacja wstępna, która poprzedza kontrofensywę - mówi WNP.PL gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wyjaśnia, co taka operacja obejmuje. Przede wszystkim prowadzone są działania mające na celu zakończenie prac logistycznych, zgrania pododdziałów na nowej technice oraz koncentracji sił na wybranych kierunkach.

Nie wystarczy jedynie nauczyć żołnierzy jeździć czołgiem Leopard czy strzelać z niego. Konieczne jest przygotowanie ich do działań w pododdziale, oddziale, we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk. Do tego trzeba też zmagazynować amunicję, paliwo, przygotować odwody i drugie rzuty.

Trudno będzie siłom ukraińskim osiągnąć przewagę liczebną nad armią rosyjską

Siły ukraińskie muszą stwarzać lokalną przewagę w przestrzeni lądowej i powietrznej na kierunkach planowanej kontrofensywy przy wykorzystaniu maskowania strategicznego i działań pozornych, aby nie zdemaskować zasadniczych kierunków natarcia.

- Jednocześnie trwa rozpoznanie walką pozycji rosyjskich, mające dać odpowiedź, jak rosyjska obrona jest zorganizowana, czy wybrane kierunki są właściwe i wyszukać, w których miejscach ta obrona jest najsłabsza - wskazuje gen. Komornicki.

Kontrofensywa musi bowiem ruszyć dynamicznie, równolegle z uderzeniami rakietowymi, zmasowanym ogniem artyleryjskimi i atakami lotniczymi, aby na wybranych kierunkach wyrąbać korytarze, w które wejdą czołgi i jednostki zmechanizowane, wychodząc na tyły przeciwnika.

Nie ma wątpliwości, że walka będzie trudna i krwawa, dlatego atakujący musi mieć przynajmniej trzykrotnie więcej sił, aby przełamać obronę przeciwnika na określonych kierunkach.

Ważne jest, gdzie i kiedy uderzyć, by ugodzić Rosję najmocniej, nie wykrwawiając własnej armii zbyt mocno. Tymczasem układ sił wciąż nie sprzyja armii ukraińskiej. Zanim Ukraina uderzy, musi określić nie tylko strategiczne racje, ale przede wszystkim przeliczyć siły i środki, które dostaje od Zachodu, powinna także poznać dobrze siły i możliwości przeciwnika.

Wprawdzie na początku wojny miała 27 brygad ogólnowojskowych, a obecnie ma ich ponoć 80, ale to wciąż mniejsze siły od tych, które może wystawić Rosja. Zdaniem ukraińskiego wywiadu Rosjanie zaangażowali ok. 320 tysięcy żołnierzy w działania bojowe oraz posiadają nie mniej niż 150 tysięcy w odwodzie poza teatrem działań.

To znaczy, że trudno będzie siłom ukraińskim osiągnąć całościową przewagę liczebną nad armią rosyjską. Jej liczebność określano na ok. 750 tysięcy, z czego bezpośrednio w działaniach bojowych bierze udział 300-350 tysięcy.

Do tego armia rosyjska posiada przewagę liczebną w artylerii oraz czołgach i bojowych wozach piechoty. Może też skoncentrować znaczne siły na relatywnie wąskich odcinkach natarcia.

Sojusznicza pomoc dla Ukrainy jest ogromna, ale wciąż niewystarczająca

Ogromna pomoc militarna, jaka płynie z Zachodu, daje Ukrainie przewagę w nowoczesnym sprzęcie, ale ta pomoc wciąż jest niewystarczająca. Gen. Wałerij Załużny, dowódca naczelny ukraińskiej armii, w 2022 r. powiedział, że potrzebuje 300 czołgów, 600-700 bojowych wozów piechoty i 500 haubic.

Pod koniec maja tego roku minister obrony Ołeksij Reznikow oświadczył, że Ukraina dysponuje już dwoma batalionami czołgów Leopard 2, co w sumie daje nieco ponad 60 maszyn. Ukraiński batalion liczy 31 wozów.

Niemcy zapowiedziały też przekazanie do lata partii 20-25 czołgów Leopard 1. Docelowo Kijów ma otrzymać ponad 100 tych maszyn, ale dopiero na wiosnę przyszłego roku.

Wielka Brytania informowała o przekazaniu 14 czołgów Challenger 2. Na Ukrainę mają też dotrzeć amerykańskie Abramsy M1A1, na których już szkolą się ukraińscy żołnierze, ale to też jest perspektywa przynajmniej kilku miesięcy.

Ukraina wciąż też dysponuje pewną liczbą czołgów produkcji poradzieckiej oraz polskimi PT-91, dostarczanych przez zachodnich sojuszników z ich zapasów. Tylko Polska przekazała Ukrainie ok. 300 czołgów T-72 i PT- 91.

W październiku 2022 r. Waszyngton i sojusznicy przekazali Ukrainie ok. 200 bojowych wozów piechoty, 400 transporterów opancerzonych i ok. 200 czołgów oraz niewielką liczbę francuskich maszyn. Nawet jeśli Ukraina uzbiera 800 czy 900 czołgów, to Rosjanie mają ich na froncie ok. 4 tys. Fakt, że przestarzałych, ale liczba też ma znaczenie.

Ukraińcy dostają wiele nowoczesnego uzbrojenia. Jakość ma potencjalnie duże znaczenie

Ukraińcy żołnierze mają na uzbrojeniu wozy bojowe Bradley (ok. 60), niemieckie Mardery (40), transportery Stryker (90). Część z tych maszyn jest już na Ukrainie. Do tego jest też już kilkanaście z 40 francuskich kołowych wozów wsparcia ogniowego AMX-10RC. Szwedzi obiecali wysłanie ok. 50 BWP CV-90 uzbrojonych w działo 40 mm.

Z Zachodu popłynęło na Ukrainę również uzbrojenie artyleryjskie, w tym amerykańskie haubice M777, francuskie armatohaubice Caesar, słowackie Zuzany, a także poradzieckie wyrzutnie wieloprowadnicowe.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie 30 armatohaubic AS90. Od tego dochodzą 3 dywizjony polskich Krabów (54 działa), które Ukraina dostała jeszcze w ubiegłym roku. Szwecja obiecała dostarczyć osiem samobieżnych zautomatyzowanych haubic Archer. Z kolei Rosjanie mają tysiące dział i artyleryjskich wyrzutni rakietowych.

Na początku maja na Ukrainę dotarły pierwsze obiecane przez USA samobieżne działa M109 Paladin, których ma być 18. Ukraina otrzymała dotąd od USA 18 systemów HIMARS (z 38. obiecanych), a inni sojusznicy z NATO (Niemcy, Francuzi, Norwedzy) przekazali 10 gąsienicowych odpowiedników (MLRS).

Wielka Brytania przekazała pociski manewrujące Storm Shadow o zasięgu ok. 580 km (w wersji dla Ukrainy 250-300 km). Ukraina, w oparciu o ten sprzęt, sformowała prawdopodobnie 9 lub 10 nowych brygad szturmowych. Do tego 8 brygad utworzono w ramach Gwardii Narodowej.

Rosyjskie społeczeństwo zostało poddane zmasowanym działaniom propagandowym

Gdyby kontrofensywa ruszyła w najbliższych dniach czy tygodniach, nie wezmą w niej udziału samoloty F-16. Trwa przygotowanie ukraińskich pilotów i bazy logistycznej na ich przyjęcie, a to musi potrwać. Ukraina ma obecnie 5 korpusów lotniczych samolotów Su-27 i MiG-29. W sumie 200 samolotów. Rosyjskie lotnictwo to ponad 4 tys. maszyn bojowych.

Oczywiście Rosjanie nie przyglądają się ukraińskim przygotowaniom do kontrofensywy bezczynnie. W ostatnim czasie utworzyli prawdopodobnie co najmniej trzy grupy armii. Wzmocnili swoje pozycje obronne na obszarze Zaporoża, Donbasu oraz na północnym odcinku frontu, rozbudowują je inżynieryjnie i fortyfikują.

Gen. Komornicki przypomina, że obecnie celami politycznymi Putina i jego generałów jest przede wszystkim obrona terytorium Rosji. Według Kremla - przypomnijmy - tereny, które zajęli w Ukrainie, uznane zostały za integralną część Rosji.

Kolejnym ważny cel to obrona rosyjskich ziem teraz już nie przed Ukrainą, ale - według kremlowskiej propagandy - przed Zachodem, który zagraża cywilizacji rosyjskiej. W przestrzeni informacyjnej Rosji panuje bowiem narracja, że Ukraina już tę wojnę przegrała. Bez pomocy Zachodu już dawno zostałaby zajęta.

Rosyjskie społeczeństwo zostało wciągnięte w narrację, że oto Rosja toczy drugą wojnę ojczyźnianą o swoją egzystencję, której zagraża "kolektywny Zachód". W ten przekaz wpisuje się częściowa mobilizacja, w wyniku której zmobilizowano 370 tys. rekrutów, do tego doszedł pobór do wojska.

Od stycznia do marca zarejestrowano ok. 740 tys. poborowych, z czego wcielono w marcu tego roku 147 tys. Będą też kolejne rejestracje. Do końca roku planuje się, że obejmą one ok. 3 mln poborowych. Będą też kolejne 3 pobory po ok. 250 tys. każdy.

Dla Ukrainy przegrana kontrofensywa może oznaczać koniec wojny

Rosja, w swojej narracji, przygotowuje się do odparcia agresji Zachodu w wojnie długotrwałej, wyczerpującej i masowej. Wysadzenie tamy w Kachowce mocno zakłóci plany ukraińskiej kontrofensywy i może spowodować, że przesunie się ona w czasie.

W doktrynie rosyjskiej infrastruktura jest elementem wojny. Tamy, zapory, elektrownie to wszystko są narzędzia walki. - Podobnie zrobił Stalin w 1941 r., zatapiając przy okazji kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców. W rękach Rosjan jest jeszcze jeden taki obiekt, grożący katastrofą. To zaporoska elektrownia atomowa - przypomina gen. Komornicki.

Może zatem się zdarzyć i tak, że jeśli wojna ma być długa i krwawa, to ukraińska kontrofensywa wcale nie musi nastąpić już teraz. Może ruszyć później, ważne, żeby była zwycięska.

Jak podkreśla gen. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej, Rosja może sobie pozwolić na przegrane bitwy i ofensywy. Dla Ukrainy przegrana kontrofensywa może oznaczać koniec wojny.