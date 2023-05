Twórcy Kindżałów staną przed sądem za zdradę stanu

Aresztowany w czerwcu 2022 roku przez FSB wraz ze swoimi współpracownikami naukowiec Anatolij Masłow w przyszłym tygodniu stanie prze sądem w Sankt Petersburgu oskarżony o zdradę stanu. Jest jednym z twórców rosyjskiej rakiety hipersonicznej Kindżał.

W czerwcu 2022 roku agenci rosyjskiej FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa) aresztowali 75-letniego naukowca Anatolija Masłowa, który pracował w Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej imienia Christionowicza w Nowosybirsku.

Współtwórcy rakiety Kindżał oskarżeni o współpracę z chińskim wywiadem

Oskarżony jest wraz z dwoma współpracownikami o zdradę stanu i od kilkunastu miesięcy przebywa w areszcie śledczym. W przyszłym tygodniu rozpocznie się jego proces przed sądem w Sankt Petersburgu. Oskarżony jest o zdradę stanu i przekazanie obcemu wywiadowi ściśle tajnych dokumentów.

Anatolij Masłow, Aleksander Szypluk i Walerij Zwiegincew pracowali w zespole, który przygotował założenia techniczne rosyjskiej rakiety ponaddźwiękowej Kindżał. Według FSB, podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Nowosybirsku w 2017 roku, tajne dokumenty dotyczące tego projektu trafiły w ręce chińskich agentów.

Proces rozpocznie się w przyszłym tygodni, a oskarżonym za zdradę stanu grozi dożywocie

Oskarżeni nie przyznają się do zarzucanego im czynu, a koledzy z instytutu napisali w ich obronie list otwarty. Ostrzegają w nim także przed poważnymi konsekwencjami tej sprawy dla rosyjskich programów naukowych, zwłaszcza wojskowych.

Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który powiedział, że zarzuty wobec naukowców są bardzo poważne. Przestępstwo zdrady stanu, na podstawie przepisów ustawy zmienionej przez Dumę Państwową w minionym miesiącu, zagrożone jest nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Rakiety Kindżał są od kilku lat na wyposażeniu rosyjskiego lotnictwa. Wykorzystywane były w nalotach na Ukrainę już w marcu 2022 roku. Od początku agresji kilkanaście rakiet CH-47 M2 zniszczyło wiele cywilnych i wojskowych celów.

Kindżały do tej pory, z racji tego, że zaraz po wystrzeleniu poruszają się z prędkością od 5 do 10 tysięcy kilometrów na godzinę, praktycznie były nie do zniszczenia przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Pierwszy raz, 16 maja tego roku zdarzyło się, że amerykański system obrony Patriot, rozmieszczony na przedmieściach Kijowa, zniszczył tę rakietę. Od tego czasu nie były one wykorzystywane przez Rosjan w akcjach bojowych.