TydzieńwAzji. Chińska zbrojeniówka boi się koronawirusa

Co prawda w Chinach zakończyła się przerwa w pracy, przedłużona przez władze z powodu epidemii koronawirusa. Wciąż jednak wiele firm pozostaje zamkniętych a wiele fabryk nie wznowiło pełnej produkcji. W tym gronie znalazły się również chińskie firmy zbrojeniowe. Już wiadomo, że panika związana z koronawirusem odciśnie zatem swoje piętno na jednym ze sztandarowych projektów zbrojeniowych Państwa Środka.

Szczyt epidemii dopiero nadejdzie

W prowincji Zhejiang lokalne władze zabroniły fabrykom wznawiania pracy przez kolejny tydzień, chyba że uzyskają specjalne pozwolenie. Opóźni to realizację zamówień. "Wyjaśniliśmy to klientom. Większość z nich okazała zrozumienie i zgodziła się na późniejszy termin dostawy" - powiedziała menedżerka jednej z firm produkujących materiały dekoracyjne w Zhejiangu, Tang Weiqin."Będziemy mieli straty, ale rząd ogłosił już pewne środki pomocy dla fabryk" - dodała Tang. Przyznała jednak, że rządowa pomoc nie pokryje wszystkich poniesionych przez jej firmę strat.W słynącej jako "fabryka świata" prowincji Guangdong na południu Chin miejscowe władze nie zakazały firmom wznowienia działalności, ale wprowadziły surowe reguły bezpieczeństwa. Według państwowych chińskich mediów większość firm w Guangdongu zaczęła znów produkować.Wiele firm wciąż pozostaje jednak zamkniętych albo wznowiło pracę tylko częściowo. Z powodu ograniczeń komunikacyjnych część pracowników spoza prowincji ma ograniczoną możliwość powrotu, a osoby przybywające do Guangdongu z obszarów najbardziej dotkniętych epidemią muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Wielu pracowników biurowych czy naukowych, których obowiązki mogą być wykonywane zdalnie, zostało poproszonych o dalszą pracę z domu.Koreański koncern Samsung wznowił w poniedziałek pracę w swojej fabryce w mieście Suzhou, a jego fabryka telewizorów w Tiencinie zostanie otwarta 19 lutego - przekazała agencja Yonhap. Tymczasem koreańska firma LG Electronics poinformowała, że wciąż czeka na zgodę chińskich władz na wznowienie produkcji w fabrykach w Tiencinie, Hangzhou i Qinhuangdao.W Korei Płd. koncerny motoryzacyjne Hyundai Motor i Kia Motors przewidują częściowe wznowienie produkcji w swoich koreańskich fabrykach we wtorek, dzięki dostawom części z krajów Azji Południowo-Wschodniej - podał w poniedziałek Yonhap. Firmy ogłosiły w piątek wstrzymanie produkcji w związku z brakiem dostaw z koreańskich fabryk w Chinach.Chińskie władze liczą, że wkrótce uda się pokonać wirusa.- Epidemia koronawirusa w Chinach powinna osiągnąć szczyt od połowy do końca lutego. Będzie to równocześnie punkt zwrotny w walce z rozprzestrzenianiem się tego wirusa - przytoczył opinię ekspertów z dziedziny chorób zakaźnych ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan.Ambasador dodał też, że w tej chwili znajdujemy się w kluczowym punkcie rozwoju epidemii i konieczne jest prowadzenie z nią zdecydowanej walki. - Strona chińska będzie dokładać wysiłków, by zwalczyć epidemię. Mam nadzieję, że ten dzień w najbliższym czasie nadejdzie - dodał.Czytaj więcej: Epidemia koronawirusa może osiągnąć szczyt w II połowie lutego Według statystyki chińskiej komisji zdrowia liczba nowych przypadków w ciągu dnia (od 3 do 8 lutego) w prowincji Hubei wahała się od nieznacznie ponad 2 a 3 tys. osób, choć tendencja potwierdzanych przypadków zachorowań jest spadkowa, podobnie jak w całym kraju.