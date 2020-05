TydzieńwAzji. Indie odbudowują gospodarkę na pięciu filarach

Lockdown Indii mocno uderzył w gospodarkę tego kraju i pociągnął za sobą olbrzymi koszty ekonomiczne i społeczne. Miliony ludzi straciło pracę, a wielu zdanych jest na pomoc władz publicznych, rozdających pomoc żywnościową. W tej sytuacji premier Indii Narendra Modi chce rzucić na ratunek dla gospodarki wart 260 mld dolarów pakiet pomocowy. Ma to być pierwsze ogniwo w tworzeniu Atmanirbhar Bharat, czyli samowystarczalnych Indii.

Drugi filar odbudowy mają stanowić inwestycje infrastrukturalne, które połączą lepiej indyjskie stany między sobą, a Indie ze światem. Trzecim filarem są reformy systemowe ułatwiające prowadzenie działalności przedsiębiorcom. Wielki indyjski biznes oczekuje uporządkowania kwestii własności i obrotu ziemią, uelastycznienia rynku pracy, zwiększenia płynności w systemie finansowym oraz uproszczenia przepisów i procedur administracyjnych.Czytaj także: Indie boją się o swoje firmy. Ograniczenia dla obcych inwestorów Czwartym z kolei filarem ma być rozwój demograficzny kraju, który obecnie liczy już ponad 1,3 mld ludzi, a mediana wieku nie przekracza 29 lat (tyle samo jest osób mających więcej i mniej lat).Ostatnią podstawę odbudowy stanowi pełne wykorzystanie popytu generowane przez to wielkie społeczeństwo, co ma zapoczątkować wspomniany duży pakiet stymulacyjny.Szczegóły programu dopracowuje obecnie ministerstwo finansów. Wielki biznes pozytywnie zareagował na zapowiedzi, choć wielu przedsiębiorców wydaje się również sceptycznymi, czekając na konkrety. Podobnych programów było w historii Indii już wiele, a większość z nich nie odnosiła pożądanych skutków ze względu na trudności w implementacji, na przykład ze względu opór indyjskich stanów, brak wystarczającej ilości funduszy czy niewydolność administracji.Warto zwrócić jednak uwagę na dwa aspekty zapowiedzi. Po pierwsze, plan ten współgra z globalnym trendem zmniejszania zależności łańcuchów produkcyjnych od Chin, a Indie chcą się jawić międzynarodowym korporacjom jako wiarygodna alternatywa.Po drugie zaś Delhi jest kolejną stolicą, która zapowiada ściągnięcie większej ilości elementów łańcuchów produkcji na swoje terytorium. Zapowiedziało to już Tokio i wiele rządów europejskich.Większa kontrola nad łańcuchami produkcji ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw, potencjalnie zagrożonych w sytuacjach takich, jak kryzys pandemiczny czy wzrost napięć handlowych między USA i Chinami.Wiecej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma