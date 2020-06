TydzieńwAzji. Morski wyścig zbrojeń. Chiny jak Związek Radziecki?

Chiny w szybkim tempie rozbudowują swoją flotę wojenną. Ma to swoją cenę. Właśnie aresztowano byłego szefa chińskiego programu budowy lotniskowców. To najwyższy do tej pory oficjel zatrzymany w związku z ciągnącymi się od lat skandalami. Nasuwają się skojarzenia, że - podobnie jak w przypadku Związku Radzieckiego w latach 30. ubiegłego wieku - czystki mają głównie na celu ukrycie wad i braków programu rozbudowy chińskiej floty wojennej.

Morski wyścig zbrojeń ma swoją cenę

W czerwcu 2018 r. aresztowano pod zarzutem „poważnego złamania dyscypliny partyjnej i prawa" pierwszego przedstawiciela przemysłu stoczniowego związanego z budową lotniskowców. Sun Bo był dyrektorem generalnym korporacji stoczniowej CSIC, połączonej z CSSC w ubiegłym roku.Niezależne media z Hongkongu zaczęły wówczas wieszczyć nadchodzącą czystkę w przemyśle stoczniowym, bowiem Su został oskarżony o narażenie państwa na poważne straty, a podobno nawet o szpiegostwo. W grudniu tego samego roku zatrzymano Jin Tao, kierownika badań w jednym z instytutów należących do CSIC. Różnicą w stosunku do wcześniejszych aresztowań było początkowe nieujawnianie nowych zatrzymań, sprawa Suna wypłynęła dopiero na początku 2019.Chiny w szybkim tempie rozbudowują swoją flotę wojenną. Wedle niedawnej analizy amerykańskiego parlamentarnego Centrum Badań Kongresu, marynarka wojenna ChRL przewyższyła - biorąc pod uwagę ilość okrętów - liczebność US Navy (360 do 297). W służbie są obecnie dwa lotniskowce, a oddanie trzeciego spodziewane jest w 2025 r.Liaoning to były radziecki lotniskowiec Warjag, którego nieukończony kadłub wraz z dokumentacją techniczną Chińczycy kupili na Ukrainie i dokończyli własnymi siłami. Okręt wszedł do służby w roku 2012. Shandong jest ulepszeniem Liaoninga. Jednostka podniosła banderę w grudniu ubiegłego roku.Przy braku możliwości zweryfikowania informacji, trudno wypowiadać się na temat zarzutów stawianych wymienionym w tekście osobom. Oprócz rzeczywistej korupcji i nadużyć w grę może wchodzić jeszcze jeden czynnik. Duże tempo budowy bardzo licznych, zaawansowanych okrętów musi prowadzić do braków technicznych.Oba chińskie lotniskowce w zasadzie nie opuszczają wód przybrzeżnych. Można zatem spekulować, że podobnie jak w przypadku Związku Radzieckiego w latach 30. ubiegłego wieku, czystki mają ukryć wady i braki chińskich okrętów wojennych, nie tylko Shandonga i Liaoninga.