Udane próby kierowanej amunicji dla systemu Carl-Gustaf

Saab i Raytheon z sukcesem ukończyli serię testów amunicji kierowanej dla systemu Carl-Gustaf z użyciem naprowadzania półaktywnego wiązką laserową.

W lutym 2017 r. Inspektorat Uzbrojenia poinformował o chęci przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie przygotowania procedury zamówienia ręcznych granatników wie­lo­za­da­nio­wych wraz z dedykowaną do nich amunicją. Wśród firm, które przystąpiły do dialogu jest też koncern Saab z nową wersją granatnika przeciwpancernego Carl-Gustaf.Informacja o kierowanej amunicji do tych systemów jest o tyle ważna, że dziś, kiedy na uzbrojenie wielu armii wprowadzane są czołgi chronione coraz wymyślniejszymi systemami przeciwpancernymi nowej generacji, granatniki nowej generacji wraz z innowacyjną amunicją, pozwalają na skuteczniejszy atak i obronę.Precyzyjna amunicja pozwalałaby na zwalczanie ciężkich wozów bojowych, chronionych przez osłony reaktywne na większych odległościach, ale również niszczenie innych celów, z piechotą przeciwnika włącznie. Bo oprócz pocisków z głowicami przeciwpancernymi mogłyby strzelać również kierowaną amunicją prze­ciw­pan­cerno-odłam­kową lub odłam­kowo-burzącą.