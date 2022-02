Ukraina: Biuro prezydenta: w ciągu doby sytuacja w związku z rosyjskim atakiem znacznie się nie zmieniła

Sytuacja bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę nie zmieniła się znacznie w ciągu minionej doby - oświadczył w niedzielę Ołeksij Arestowycz z biura prezydenta Ukrainy.

Arestowycz powiedział na briefingu, że "przeciwnik jest zdemoralizowany i nie podejmuje aktywnych ofensywnych działań".

W niedzielę rano siły rosyjskie (8-12 pojazdów) próbowały przedrzeć się do Charkowa; zostały jednak otoczone i już w połowie zniszczone - przekazał. Również rano wróg próbował przesunąć się w kierunku miast Bucza, Hostomel, Irpień, ale znalazł się pod potężnym ostrzałem sił ukraińskich - powiedział Arestowycz.

"Przeciwnik jest zdezorganizowany i tylko niewielkie siły podejmują próby prowadzenia zwiadu w kierunku miasta Irpień" - dodał.

Siły Zbrojne kontrolują sytuację, do obrony włączyli się miejscowi mieszkańcy; część rosyjskich wozów bojowych spalili koktajlami Mołotowa w Buczy - wskazał.

Nie obserwowane jest przemieszczanie się przeciwnika na południowym kierunku - kontynuował Arestowycz.

Według niego to, że - jak podają rosyjskie media - do Homla na Białorusi przybyła rosyjska delegacja na negocjacje, świadczy, że przeciwnik "utracił inicjatywę i nie jest zdatny do kontynuowania aktywnych działań bojowych".



W niedzielę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała na Facebooku, że siły rosyjskie od początku inwazji straciły około 4300 żołnierzy, dodając, że liczba ta jest weryfikowana.



Według niej Rosja straciła także 146 czołgów, 27 samolotów, 36 śmigłowców, 46 wyrzutni i 706 wozów bojowych.