Ukraina dostała od NATO ogromne ilości broni. Oto lista

NATO dostarczyło Ukrainie 98 proc. obiecanego sprzętu. - Wyposażyliśmy już ok. 9 brygad pancernych. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania swoich terytoriów - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Od początku rosyjskiej inwazji sojusznicy NATO i ich partnerzy dostarczyli Ukrainie 230 czołgów, 1550 pojazdów opancerzonych i znaczące ilości amunicji - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Nowa fala poboru do wojska i nasilające się represje ze strony reżimu Władimira Putina mogą zmusić część Rosjan do ucieczki z kraju.

Chiński przywódca zapowiedział prezydentowi Ukrainy, że Pekin nie będzie dolewał oliwy do ognia w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W ciągu minionego dnia Rosjanie wystrzelili osiem rakiet i przeprowadzili 31 nalotów oraz 56 ataków z systemów rakietowych na pozycje ukraińskie i tereny zaludnione.

Ostatniej doby siły ukraińskie odparły ponad 65 ataków w rejonie Bachmutu, Awdijiwki i Mariny. Nad ranem ogłoszono na terytorium całej Ukrainy alarm lotniczy. Rosjanie zaatakowali na dużą skalę. W wielu miastach słuchać było wybuchy. Ukraińcy zniszczyły 21 z 23 rakiet Ch-101/Ch-555. Są zabici i ranni pośród ludności cywilnej.

W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Powietrzne Wojsk Obrony Terytorialnej oraz artyleria przeprowadziły 9 uderzeń na miejsca koncentracji personelu i sprzętu wojskowego oraz w przeciwlotniczy system rakietowy oraz magazyn amunicji . Obrońcy zestrzelili też 6 wrogich UAV różnych typów.

Nowa fala poboru do wojska w Rosji może uruchomić ucieczkę poborowych z kraju

Gen. Christopher Cavali, dowódca sił NATO w Europie przyznał, że jeśli chodzi o element zaskoczenia związany z ukraińską ofensywą, to współpracowano nad tym wspólnie z Ukraińcami, ale nie może nic więcej o tym powiedzieć.

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew poinformował, że polska prokuratura zajęła pieniądze z kont ambasady i misji handlowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej tłumaczy, że pieniądze są zablokowane od roku, a ostatnio doszło do zmiany formy prawnej przechowywania środków. Rzecznik Kremla grozi Polsce działaniami odwetowymi.

Nowa fala poboru do wojska i nasilające się represje ze strony reżimu Władimira Putina mogą zmusić część Rosjan do ucieczki z kraju. Ale i to dla poborowych nie będzie łatwe, bo w Rosji wprowadzono zakaz wyjazdu dla unikających wojska. Wojna zajrzy do coraz większej liczby rodzin.

Z amerykańskiej debaty politycznej dotyczącej długiej wojny na Ukrainie wynika, że odmierzanie wsparcia Zachodu dla Ukrainy i niewystarczające finansowanie ukraińskich kontrofensyw przedłuży wojnę Rosji i zwiększy związane z tym ryzyko dla USA.

W interesie USA jest wspieranie wszystkich ukraińskich kontrofensyw. Podano powód

Utrzymanie przez Rosję zdobyczy na Ukrainie zwiększy ryzyko szantażu nuklearnego. Jakiekolwiek porozumienie pokojowe z Rosją, w którym Kreml utrzymuje zyski na Ukrainie oznaczałoby, że Zachód uległ szantażowi nuklearnemu Rosji.

Zaszkodziłoby to, a nie pomogło Stanom Zjednoczonym w ich rywalizacji z Chinami, ponieważ Chiny z pewnością przyswoiłyby sobie tę lekcję. Stany Zjednoczone i Zachód powinny przeorientować swoją produkcję obronną, aby zasilić kolejne ukraińskie operacje kontrofensywne i pomóc zaplanować trwały wysiłek w zakresie regeneracji sił.

Federalna Służba Statystyczna podała, ze produkcja przemysłowa w Rosji wzrosła w marcu o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spodziewano się spadku. Wszystko dzięki produkcji zakładów związanych z wojskiem, które wykazują dwucyfrowy wzrost produkcji. 30 proc. wzrost dotyczy gotowych wyrobów metalowych, w tym broni i amunicji.

Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow każe Amerykanom oddać stan Nowy Meksyk i Kalifornię zabrane traktatem pokojowym z 1848 r, który zakończył wojnę amerykańsko-meksykańską i wynosić się stamtąd. Meksyk oddał wtedy USA ponad połowę swego terytorium, w tym m.in. Kalifornię, Teksas i Nowy Meksyk.

Kolejna przechwycona rozmowa żołnierza rosyjskiego o bandyckim postępowaniu z jeńcami. W przechwyconym nagraniu żołnierz w szczegółach i bez skrępowania opowiada, jak podrzyna gardło ukraińskiemu żołnierzowi, który trafił do niewoli.

Początek dyplomatycznej drogi, która może doprowadzić do zakończenia wojny

Przyznaje, że ma dość takich przypadków i musi to robić w nocy. Chełpi się, że po wyciągnięciu od nich wszystkich informacji trzeba ich utylizować, bo nie ma sensu ich dłużej trzymać.

Amerykańska gazeta Politico informuje o szczegółach kolejnej rozmowy prezydenta Chin Xi Jinpinga, który zapewnił w telefonicznej rozmowie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że Pekin nie będzie dolewał oliwy do ognia w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i podkreślił, że nadszedł czas, aby rozwiązać kryzys politycznie. Wojnę trzeba zakończyć teraz.

Ukraina ma nadzieję, że rozmowa ta będzie początkiem dyplomatycznej drogi, która może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak powiedział prezydent Zełenski jest możliwość wykorzystania politycznego wpływu Chin, by przywrócić siłę reguł i zasad, na jakich powinien opierać się świat.

Z tajnych dokumentów, które wyciekły - cytowanych przez Washington Post - wynika, że mimo sankcji Rosja jest w stanie finansować wojnę przez kolejne 12 miesięcy. Ma głębokie zasoby strategiczne, ma zasoby ludzkie i nie można ich nie doceniać, jeśli chodzi o ich zdolności do przetrwania.