Ukraina dostanie broń, która odmieni obraz wojny z Rosją

Ukraińcy od dawna zabiegają o systemy uzbrojenia, które pozwalałyby razić cele znajdujące się daleko za linią frontu. Najbardziej zależy im na rakietach ATACMS o zasięgu 300 km, wystrzeliwanych z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS. Dostaną inne, o zasięgu 150 km.

Do tej pory USA konsekwentnie odmawiały Ukrainie dostarczenia pocisków dalekiego zasięgu.

Prezydent Joe Biden przyczynę takiej decyzji tłumaczy obawą, że Ukraińcy zaczną bombardować terytorium Rosji, co mogłoby doprowadzić do eskalacji wojny.

Teraz to się zmieniło. Ku uciesze Ukraińców Amerykanie poinformowali o przekazaniu Kijowowi rakiet GLSDB o zasięgu 150 km.

Amerykański prezydent podobnie usprawiedliwiał na początku decyzję o niewysyłaniu na Ukrainę przeciwlotniczych zestawów rakietowych Patriot czy czołgów Abrams. W przypadku rakiet okazało się jednak, że jest to możliwe, a w obecnej sytuacji, kiedy na dniach może ruszyć rosyjska ofensywa na dużą skalę, nawet konieczne dla utrzymania przez Ukrainę suwerenności.

W obliczu nowego zagrożenia pękło również tabu odnośnie nieprzekazywania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu. Waszyngton poinformował bowiem, że wysyła do Ukrainy precyzyjną amunicję rakietową typu GLSDB o zasięgu 150 km.

Wprawdzie wciąż nie są to pociski o zasięgu 300 km, ale równie precyzyjne i równie groźne, mimo że ich zasięg jest o połowę mniejszy.

W ogłoszonym przez USA nowym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy, wartym ponad 2 mld dol., obok amunicji, systemów obrony przeciwlotniczej i pojazdów dla żołnierzy jest też precyzyjna amunicja rakietowa GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) o zasięgu 150 km, wystrzeliwana z HIMARS-ów.

- Pociski te dadzą armii ukraińskiej większe możliwości ogniowe. Większy zasięg ognia pozwoli ukraińskim obrońcom na skuteczne prowadzenie akcji w obronie swojego kraju i na odzyskanie zagrabionych i okupowanych przez Rosję terytoriów - powiedział gen. Patrick Ryder, rzecznik Pentagonu, odnosząc się do ostatniego pakietu wojskowego dla ukraińskiej armii.

Nowe pociski umożliwią atakowanie infrastruktury wojskowej, sztabów, magazynów oraz składów paliw daleko od frontu

Nowe rakiety pozwolą atakować cele położone ponad trzy razy dalej niż z polskich armatohaubic Krab i innych tego typu dział zachodnich oraz dwa razy dalej niż przy wykorzystaniu pocisków GMLRS o zasięgu 75 km, które Ukraina dostała wraz z systemami HIMARS.

Po tym, jak Ukraińcy dostali HIMARS-y, a Rosjanie poznali skuteczność tej broni, Rosja przeniosła składy zaopatrzeniowe i amunicyjne poza zasięg pocisków HIMARS.

Dlatego Ukraina apeluje tak bardzo o uzbrojenie, dzięki któremu będzie zdolna do uderzenia w głąb okupowanych terytoriów.

Nowe pociski podwoją zasięg ognia HIMARS-ów i umożliwią ukraińskiej armii atakowanie infrastruktury wojskowej, sztabów, magazynów oraz składów paliw daleko od frontu, praktycznie na całym obszarze zajętym przez Rosjan.

Według gen. Mieczysława Bieńka, byłego zastępcy dowódcy NATO ds. Transformacji, posiadanie takiego uzbrojenia przed planowaną przez Rosję ofensywą stwarza żołnierzom ukraińskim nowe możliwości.

Przypomina, że w rejonie Rostowa czy Kurska zakończyło szkolenie ok. 200 tys. zmobilizowanych żołnierzy, którzy mogą być lada dzień rzuceni do walki. - Taka broń pozwoliłaby osłabić impet ofensywy rosyjskiej - uważa gen. Bieniek. Podkreśla, że nie ma obecnie mowy, aby nie zauważyć ruchu tak dużych zgrupowań wojsk.

Ukraińcy mogą rakietami dalekiego zasięgu niszczyć wojska w miejscach ich zgrupowania

Taka masa wojska musi przemieścić się w wielokilometrowych kolumnach do rejonów wyjściowych, rozwinąć się i zająć określone rubieże. Tego nie da się ukryć. Ukraińcy otrzymują od zachodnich agencji wywiadowczych dokładne dane o wszystkich ruchach. Nie da się zgromadzić odpowiedniej liczby sił na danym obszarze bez narażania ich na uderzenia HIMARS i artylerii dalekiego zasięgu.

Ukraińcy mogą rakietami dalekiego zasięgu niszczyć wojska w miejscach ich zgrupowania daleko poza linią frontu, podczas przemieszczania się, czyli na długo wcześniej, zanim znajdą się w rejonach wyjściowych do walki.

Z tego też powodu gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, uważa za ważną i słuszną decyzję o przekazaniu Ukrainie rakiet o tak dużym zasięgu. Od dawna przekonywał, że Kijów powinien otrzymać również rakiety o zasięgu do 300 km, by skuteczniej walczyć.

- Rakiety o zasięgu 150 km, które pozwolą atakować głębokie zaplecze rosyjskich wojsk, stanowią wielką zmianę w teatrze obecnych zmagań w Ukrainie. Jeżeli Ukraińcy dostaną je dostatecznie szybko, pozwoli im to o wiele bardziej skutecznie atakować rosyjskie cele. Sądzę, że także te poza granicami państwa - jest przekonany gen. Komornicki.

Wyjaśnia, że zrobią tak, jeżeli to będą przykładowo bazy paliwowe czy składy amunicji usytuowane tuż przy granicy. Dlatego dystans możliwości rażenia ogniowego ma w takich sytuacjach ogromne znaczenie.

Ukraińcom nie powinno zabraknąć pocisków dalekiego zasięgu, ich produkcja rośnie

Co to za oręż i dlaczego jest tak groźny? Pociski GLSDB to rakietowa amunicja precyzyjna, naprowadzana satelitarnie i laserowo (mają też GPS), stworzona przez Boeinga i Saaba, zaprojektowana do atakowania celów opancerzonych, także tych ciężko, jak czołgi, z odległości 150 km.

Stało się to możliwe dzięki połączeniu silnika rakietowego pocisku M26, standardowej, niekierowanej rakiety wystrzeliwanej z systemów HIMARS, z szybującą bombą lotniczą GBU-39 SDB. Po tym, jak silnik rakietowy przestanie pracować, pocisk szybuje dalej, dlatego ma tak duży zasięg.

Pocisk o wadze 120 kg jest uzbrojony w wielozadaniową odłamkowo-wybuchową głowicę bojową i może atakować wrogie cele pod każdym kątem. Posiada zaawansowany system obronny przed elektronicznym zagłuszaniem oraz elektroniczny zapalnik. Może też, w jednej z wersji, atakować cele znajdujące się w ruchu.

Do tego pociski te są stosunkowo niedrogie. Jak podaje agencja Reutera, koszt pocisku to ok. 40 tys. dolarów. Ponieważ są popularne w armii USA, jest ich dużo. Dodatkowo w odpowiedzi na zwiększony popyt - wynikający z topniejących zapasów amunicji w arsenałach USA, potrzeb Ukrainy oraz państw wschodniej flanki NATO - zwiększono ich produkcję.

Tak więc tej amunicji Ukraińcom nie powinno zabraknąć. Istotne jest także, że pociski te można wystrzeliwać z wyrzutni HIMARS, jak również z artylerii rakietowej M270 MLRS, która też jest na uzbrojeniu ukraińskiej armii.