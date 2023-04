Ukraina dostanie ogromne ilości broni. Oto lista

Do końca kwietnia na Ukrainę ma trafić niezbędna ilość zachodniego sprzętu wojskowego. Amerykanie oszacowali, jaki to sprzęt i ile go będzie.

Ukraina ściąga do Bachmutu dodatkowe siły. Jej żołnierze prowadzą tam aktywną obronę. Rosjanie w zasadzie tylko się już bronią.

Do końca kwietnia na Ukrainę ma też trafić niezbędna ilość zachodniego sprzętu wojskowego. Amerykanie oszacowali zapotrzebowanie nowo sformowanych ukraińskich brygad na 253 czołgi, 381 pojazdów zmechanizowanych, 480 pojazdów zmotoryzowanych, 147 dział artyleryjskich i 571 specjalistycznych pojazdów opancerzonych Humvee.

Prezes Narodowego Banku Ukrainy ocenia, że sankcje nakładane na Rosję stają się coraz poważniejszym obciążeniem dla Kremla.

Z ujawnionych przez amerykański media tajnych i ściśle tajnych dokumentów wywiadowczych wynika, że rosyjska armia poczyniła niewielkie postępy w Ukrainie. Od lipca zeszłego roku zyskiwała średnio zaledwie 2,7 km terytorium miesięcznie wokół Bachmutu.

Według amerykańskiego wywiadu liczba 22 tys. członków grupy Wagnera walczących na tym odcinku frontu przewyższa liczbę zwykłych żołnierzy. Stanowią oni 70 procent walczących. Od lutego 2022 r. w walkach zginęło aż 43 000 rosyjskich żołnierzy, a 180 000 zostało rannych. Z kolei po stronie ukraińskiej ma być 131 000 zabitych i rannych.

Władimir Putin odwiedził kwaterę główną swoich wojsk w obwodzie chersońskim, gdzie spotkał się z wojskiem i wysłuchał raportów dowódców. Miał też zwrócić się do nich z prośbą o "wyrażenie opinii" na temat sytuacji na kierunkach chersońskim i zaporoskim.

Na nagranych filmikach publikowanych w sieci Wagnerowcy opowiadali bez najmniejszych skrupułów, jak na początku walk o Bachmutu, kiedy jeszcze część cywilów chciał przejść na stronę rosyjską, dostali rozkaz rozstrzeliwać wszystkich powyżej 15 roku życia. Zabili też dzieci. Kilkadziesiąt z nich rozstrzelali też pod Sołedarem. Ukraina zapowiada, że każda zbrodnia będzie pomszczona.

Ukraina walczy o Bachmut, choć jego zajęcie nic by na froncie nie zmieniło

Ukraina ściąga do Bachmutu dodatkowe siły. Jej żołnierze prowadzą tam aktywną obronę. Rosjanie w zasadzie tylko się bronią. Z najemnikami z grupy Wagnera współpracują rosyjskie wojska powietrznodesantowe. Rosjanie nie oszczędzają rakiet i pocisków prowadzą ostrzał wzdłuż całej linii frontu.

W dokumentach pojawia się też data spodziewanej ukraińskiej ofensywy - została ona zaplanowana na 30 kwietnia. Do końca kwietnia na Ukrainę ma trafić niezbędna ilość zachodniego sprzętu wojskowego. Amerykanie oszacowali zapotrzebowanie nowo sformowanych ukraińskich brygad na 253 czołgi, 381 pojazdów zmechanizowanych, 480 pojazdów zmotoryzowanych, 147 dział artyleryjskich i 571 specjalistycznych pojazdów opancerzonych Humvee. Z dokumentów wynika też, że ukraiński personel wojskowy jest szkolony za granicą.

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn najwyraźniej odzyskuje przychylność prezydenta Rosji Władimira Putina, prawdopodobnie w wyniku niezdolności rosyjskiej armii konwencjonalnej do wykonania zadań, które wyznaczył jej Putin podczas zimowej ofensywy w Donbasie. Siły Wagnera znowu otrzymują posiłki, amunicję i uznanie polityczne.

Gazprom z dnia na dzień zwiększył przesył ropy do Europy. Odbiorcy nieznani

ISW informuje, że Moskiewski Sąd Miejski skazał działacza rosyjskiej opozycji Władimira Kara-Murzę na 25 lat więzienia pod zarzutem zdrady stanu za krytykę Kremla i wojny na Ukrainie. To jest najdłuższy i najsurowszy wyrok dla działacza opozycji.

Nowo utworzony „Klub Gniewnych Patriotów” byłego rosyjskiego oficera i żarliwego nacjonalisty Igora Girkina opublikował swój manifest skupiający się na ochronie prowojennych frakcji na Kremlu przed możliwym sabotażem i zdradą. Manifest głosi, że nieokreślone podmioty pozostające u władzy w Rosji przekazały swoje pieniądze i wierność Zachodowi i mogą przygotowywać się do zamachu stanu i „rozczłonkowania” Federacji Rosyjskiej.

Rosyjski gigant Gazprom zwiększył z dnia na dzień dostawy gazu ziemnego gazociągiem biegnącym przez ukraińskie terytorium. Biuro prasowe spółki przekazało, że dziennie wysyła tą drogą do Europy 40,8 mln metrów sześciennych błękitnego paliwa.

W ciągu jednego dnia wolumen wzrósł o ponad 2 mln. Dostawy są dla Europy. Nie wskazano jednak dokładnie, o których państwach mowa. W 2022 r. Gazprom dostarczał średnio 41-42 mln m sześc. surowca dziennie.

Prezes Narodowego Banku Ukrainy ocenia, że sankcje nakładane na Rosję stają się coraz poważniejszym obciążeniem dla Kremla. Specjaliści szacują, że w drugiej połowie 2023 r. rosyjski bank centralny będzie zmuszony do drukowania pieniędzy na pokrycie deficytu budżetowego. Doprowadzi to do zapaści finansowej tego państwa.