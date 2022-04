Ukraina: dostawy zbrojenia to wyścig z czasem

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, alarmował w piątek, że Ukraina potrzebuje więcej uzbrojenia, dostarczanego w krótszym czasie, niż dzieje się to obecnie.

- Naszym partnerom bardzo trudno jest przyzwyczaić się do nowego rytmu życia. To, co jest potrzebne, jest konieczne nie jutro, nie pojutrze, nie za miesiąc, nie po tym, jak wszystko omówimy, ale dziś i dużo - podał Podolak.

- Niestety uzbrojenia i czasu, w którym musi ono być dostarczone, jest za mało. Potrzebujemy więcej (uzbrojenia), zwłaszcza ciężkiej artylerii i powinna ona być jak najszybciej - powiedział Podolak, cytowany przez portal informacyjny RBK.