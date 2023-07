Ukraina: nasi żołnierze biją rekordy w tempie opanowywania zachodniego uzbrojenia

Ukraińcy ustanawiają rekordy w sztuce militarnej, opanowując zachodnie uzbrojenie w zaskakująco szybkim tempie - oświadczył 26 lipca dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.

- Wraz z przybyciem międzynarodowej pomocy wojskowej i technicznej zdolni ukraińscy żołnierze zaskoczyli profesjonalne kręgi analityków wojskowych opanowywaniem zachodnich modeli w niewiarygodnie krótkim czasie. Stosując kompleksowe podejście w planowaniu użycia nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, ukraińskie sztaby kładą duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji jednostek dowodzenia taktycznego i operacyjno-taktycznego. Najefektywniejsze wykorzystanie nowego uzbrojenia zależy w końcu od wyszkolenia dowódców niższego i średniego szczebla - powiedział generał Serhij Najew.

Zwrócił uwagę na trwające od 2014 roku systematyczne porzucanie tradycji sowieckich w ukraińskiej armii. Zaznaczył, że większy nacisk położono na szkolenie dowódców każdego szczebla, aby w razie potrzeby byli w stanie podejmować decyzje samodzielnie.

- Biorąc pod uwagę przewagę liczebną wroga w broni i amunicji, my musimy skupiać się na jakości naszych działań i sprzętu. I co najważniejsze - w przeciwieństwie do szkoły sowieckiej, gdzie podwładni mają za zadanie wykonać rozkaz za wszelką cenę - w Siłach Zbrojnych Ukrainy dowódcy mają prawo do podejmowania własnych decyzji w czasie bitwy, w zależności od sytuacji, jeśli ich decyzja nie stwarza zagrożenia dla realizacji większego zadania - wyjaśnił Najew.

- Przed inwazją na pełną skalę nasi oficerowie zdobyli bezcenne doświadczenie bojowe w walkach w Donbasie. Dlatego w 2022 roku nasi dowódcy wyszli na spotkanie z wrogiem już przygotowani - przypomniał dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Z wdzięcznością przyjmujemy nie tylko wojskową pomoc techniczną, ale także szkolenia naszego personelu w bazach zachodnich sojuszników. Tysiące naszych żołnierzy przechodzi obecnie treningi, ukraińscy oficerowie opanują proces planowania i dowodzenia, koordynowania manewrów i prowadzenia rozpoznania. W ten sposób uczymy się, jak skutecznie wykorzystać otrzymywaną broń na polu walki - podsumował generał Najew.