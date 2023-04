Ukraina: Ekspert: „logistyczne ramię” w Polsce ważniejsze nawet niż eskadra MiG-ów

Logistyczne ramię, które Polska oferuje Ukrainie jest nawet ważniejsze niż eskadra MiG-ów, bo umożliwi produkcję i dostawy amunicji – ocenia izraelski wojskowy i analityk Yigal Levin, cytowany przez media.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W Polsce ma zostać utworzona linia produkcyjna pocisków. Logistyczne ramię jest ważniejsze nawet niż eskadra MiG-ów, bo amunicję będzie dostarczać łatwiej i taniej, niż np. z USA" - ocenił Levin, cytowany przez portal Apostrof.ua.

Premier Mateusz Morawiecki oraz przebywający z oficjalną wizytą w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w środę w KPRM list intencyjny ws. współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności transporterów opancerzonych Rosomak. W obecności Zełenskiego i Morawieckiego podpisane zostało m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm, a także memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy.

"(Dostawy myśliwców MiG-29) to także ważne. Po raz pierwszy przekazywane są samoloty - zrobili to Słowacy, zrobili to Polacy. To stare sowieckie samoloty, ale są one maksymalnie zmodernizowane" - powiedział analityk. Levin to ekspert wojskowy, który regularnie komentuje przebieg wojny w ukraińskich mediach.

Levin zwrócił uwagę, że dostawy zachodnich czołgów dla Ukrainy także poprzedzały wysyłki zmodernizowanych sowieckich czołgów T-72. Jego zdaniem za zmodernizowanymi samolotami sowieckimi mogą pójść zachodnie maszyny.