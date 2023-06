Ukraina gotowa do potężnej kontrofensywy. Ma odmienić losy wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal, że Ukraina jest już gotowa do długo oczekiwanej kontrofensywy. Dodał, że nie wie, kiedy się rozpocznie. Jak dodał, może ona przebiegać na różne sposoby, ale zapewnił, że dojdzie do skutku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego kraj jest gotowy do kontrofensywy.

Rosja dokonała w niedzielę serii ataków z powietrza na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. Większość z nich zniszczyła obrona ukraińska.

Kolejne rajdy ochotników rosyjskich walczących wspólnie z Ukraińcami na tereny Rosji w obwodzie biełgorodzkim. Rosyjscy mieszkańcy uciekają z pogranicznych osad.

Wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne w kierunku miejscowości Iwaniwske pod Bachmutem oraz pod Marjinką. Bez większego powodzenia.

David Petraeus, były szef Centrali Wywiadu, uważa, że wojna zbliża się do punktu kulminacyjnego, a siły rosyjskie są znacznie uszczuplone. Uważa, że trzeba to precyzyjnie zgrać. Trochę jak w symfonii, gdzie każdy element musi we właściwym momencie odegrać swoją rolę. Czołgi muszą być wspierane przez piechotę, która dzięki artylerii i moździerzom uniemożliwi przeciwnikowi celny ostrzał pociskami. Drony mają zapewnić możliwość precyzyjnych trafień. Atak cybernetyczny zaburzyć komunikację radiową.

- Dzięki temu Ukraina znajdzie się na ścieżce do zwycięstwa - uważał Petraeus. Ocenił też, że spodziewana ukraińska kontrofensywa będzie bardzo potężna oraz przyniesie znaczące rezultaty nie tylko na polu bitwy, ale także w umysłach Ukraińców, Europejczyków i Amerykanów.

Washington Post z kolei cytuje Bena Wallace’a, ministra obrony Wielkiej Brytanii, który uważa, że można wysłać młodych ludzi na śmierć w dziesiątkach tysięcy, co Rosjanie właśnie robią, ale nie można wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, którego potrzebują.

Nawet Rosjanie maja już dość udawania. - W Ukrainie Rosja nie osiągnęła żadnego z celów wyznaczonych przez prezydenta Władimira Putina - przyznał Konstantin Zatulin, deputowany do Dumy Państwowej, członek putinowskiej partii Jedna Rosja.

Rosyjscy ochotnicy znowu walczą razem z żołnierzami ukraińskimi

Jak podaje The Washington Post ukraińscy saperzy rozpoczęli rozminowywanie terytorium przed ewentualną kontrofensywą. Prace trwają już od kilku tygodni. Muszą być prowadzone potajemnie, aby Rosjanie nie zorientowali się, którędy na tereny okupowane będą chciały wkroczyć wojska ukraińskie. Ukraina w najnowszym wideo resortu obrony apeluje o ciszę na ten temat.

Choć władze rosyjskie przekonują, że ich obrona granic jest skuteczna, coraz częściej dochodzi do ataków Rosjan walczących po stronie Ukrainy na rosyjskie miejscowości przygraniczne.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, elementy ogólnorosyjskiego proukraińskiego Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK) i Legionu Wolności Rosji (LSR) przeprowadziły 4 czerwca kolejny rajd na obwód biełgorodzki. Geolokalizowane nagranie pokazuje, jak personel LSR i RDK posuwa się w kierunku Nowej Tawolżanki (3,5 km od granicy z Ukrainą).

- Piechota i sprzęt wroga ukrywają się po lasach, myśląc, że ich tam nie znajdziemy. Ale znajdziemy. Poddajcie się, jeśli chcecie ocalić życie. Rosja będzie wolna - napisali pod kolejnym opublikowanym nagraniem bojownicy z Legionu “Wolność Rosji”. Mają oni wciąż przebywać w obwodzie biełgorodzkim w Rosji.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow potwierdził, że na terenie Nowej Tawołżanki toczyły się walki. Rosyjskie wojsko podało, że odparto atak ok. 20 dywersantów i wyparto ich za granicę Rosji. Mieszkańcy uciekają z nich masowo. Tylko z miejscowości Szebiekino wyjechało już 2,5 tysiąca osób.

Dowódcy Legionu Wolność Rosji oświadczyli, że biorąc pod uwagę zagrożenie dla ludności cywilnej uzgodnili z ukraińskim dowództwem otwarcie korytarzy humanitarnych dla mieszkańców Biełgorodu, którzy cierpią z powodu ostrzału armii reżimu. Każdy, kto potrzebuje pomocy, może zostać ewakuowany w głąb Ukrainy, gdzie dostanie azyl.

Najwyraźniej, według ISW, rosyjskie kierownictwo nie zdecydowało jeszcze, jak zareagować na te ograniczone ataki transgraniczne w obwodzie biełgorodzkim. Stają się one w coraz większym stopniu ogniskiem krytyki rosyjskiego dowództwa wojskowego.

Już czwarty dzień trwają nieprzerwanie rosyjskie ataki dronów i rakiet na miasta Ukrainy

Z informacji Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wynika, że Polski Korpus Ochotniczy (PDK) nie uczestniczył w operacjach rosyjskich jednostek, które, walcząc po stronie Ukrainy przeprowadziły operacje na terytorium Rosji.

Na okupowanych przez Rosjan południowych terenach Rosji i na Krymie lokalne kanały na Telegramie informowały w niedzielę o wybuchach w okolicach Melitopola, Mariupola i Berdiańska.

W nocy odgłosy eksplozji słychać było na Krymie, w okolicach rosyjskiego lotniska w mieście Dżankoje. Dwa drony spadły też w rejonie Kaługi w Rosji na autostradzie M3. Miasto i okolice zostały przekształcone w wielką rosyjską bazę wojskową.

W niedzielę Rosja również dokonała serii ataków z powietrza na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. Media przekazały informację o wybuchach w Krzywym Rogu, na południu Ukrainy, w pobliżu miasta Kropiwnickij w środkowej części kraju oraz rejonie Sum na północnym wschodzie.

Siły rosyjskie wystrzeliły 5 dronów Shahed-136/131 z obwodu briańskiego i sześć pocisków manewrujących Kh-101/Kh-555 z sześciu strategicznych bombowców Tu-95 na Morzu Kaspijskim. Ukraińcy mieli zniszczyć 3 drony Shahed i 4 pociski manewrujące.

Wagnerowcy mają kłopoty z wycofaniem się z Bachmutu. Ich szef obwinia Putina

Brytyjski MON w najnowszej aktualizacji wywiadowczej wskazuje, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn po raz kolejny zaatakował rosyjski resort obrony, na którego czele stoi Siergiej Szojgu. Wagnerowcy są wycofywani na tyły, a ich miejsce w sektorze bachmuckim zajmują jednostki regularnej armii rosyjskiej, głównie oddziały powietrznodesantowe (m. in. z 76. i 106. dywizji).

Trwa rosyjsko-rosyjska licytacja na zasługi. Założyciel Grupy Wagnera ogłosił, że najemnicy wycofują się z Bachmutu, jednak mają pewne problemy. Drogi ewakuacyjne są zaminowane. Jego zdaniem, ładunków nie zostawili Ukraińcy.

Dyktator Białorusi Alaksandr Łukaszenka mówi tak, jak chce tego słuchać prezydent Rosji Putin: - Jedynym błędem Rosji i Białorusi było to, że "nie rozwiązaliśmy tej kwestii w latach 2014-2015, kiedy Ukraina nie miała armii i nie była przygotowana" - powiedział.

W sieci pojawiło się zdjęcie ukraińskiego Su-24M z dwoma brytyjskimi pociskami Storm Shadow, które są ostatnio intensywnie wykorzystywane do ostrzeliwania rosyjskich celów w okupowanej Ukrainie. Zdjęcie potwierdza przypuszczenia ekspertów, że poradzieckie maszyny mogą przenosić ten rodzaj rakiet.