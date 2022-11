Ukraina jest na wojnie energetycznej. Będzie ciemno i zimno

„Generał mróz” po latach znów w akcji. Rosyjski cel jest oczywisty: pogrążyć Ukraińców w ciemnościach i chłodzie, aby złamać ich wolę walki.

Wojna w Ukrainie weszła w nową fazę. Teraz toczy się na froncie energetycznym. Ludność cywilna trafiła na pierwszą jego linię.

Masowe ataki rakietowe oraz dronowe niszczą ukraińską infrastrukturę energetyczną. Nie funkcjonuje już ponad 40 proc. elektrowni.

Ukraińcy przygotowują się do życia bez energii, ale nie lekceważą zagrożenia. – Albo przeżyjemy tę zimę, albo wrócimy do Związku Radzieckiego – mówią.

Jest źle, a może być jeszcze gorzej, kiedy przyjdą prawdziwe mrozy, a Rosjanie nie zaprzestaną ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Dla Rosjan ta zima ma być kluczowa w kwestii przyszłości tej wojny. Ukraińcy nie lekceważą tych gróźb.

Przypomina się o roli, jaką zima odegrała w przeszłości w wojnach, w których to jednak Rosja była ofiarą agresji. Mrozy pokonały Wielką Armię Napoleona i Wehrmacht Hitlera.

Teraz to Rosja jest agresorem, ponosi ogromne straty, straciła inicjatywę strategiczną, o rozstrzygającej ofensywie nie ma co na razie marzyć, a jednocześnie pilnie potrzebuje sukcesu. Natomiast determinacja Ukraińców zaskoczyła świat.

Dowiedli - co prawda za ogromną cenę - że można zatrzymać militarną siłę uznawaną za drugą armię świata i bezwzględnie obnażyli wszystkie jej słabości. Rosjanie liczą teraz na to, że ostry mróz sprawi, iż wojska ukraińskie - które z powodu wszechobecnego błota na polach i drogach, stracili impet ofensywny w rejonie Chersonia - stężeją w skutych lodem okopach.

Poważniejsze walki zapewne ustaną. Wprawdzie Rosjanie w przeszłości zaskakiwali nieprzyjaciela zimowymi kontrofensywami, ale obecnie mają zbyt mało sił i środków. Będą za to mogli skuteczniej się bronić.

W niskich temperaturach niektóre systemy odmawiają posłuszeństwa lub stają się bezużyteczne

Niska temperatura mogłaby zamrozić zalegające po ulewnych deszczach błocko, co ułatwiłoby siłom ukraińskim dalsze prowadzenie natarcia dzięki możliwości szybszego poruszania się. Nie widać jednak wyczekiwanego odwrotu Rosjan spod Chersonia - przeciwnie, zwiększają tam swoje siły.

Atakując w trudnych zimowych warunkach silnie rozbudowane pozycje rosyjskie, Ukraińcy musieliby się liczyć z ogromnymi straty. Do tego kiedy temperatura spadnie poniżej 20 st., co w tamtym regionie świata nie jest czymś szczególnym, marzną nie tylko żołnierze, ale trudniej jest obsługiwać broń, sprzęt i uzbrojenie.

Nie wiadomo, jak na takie warunki zareagują systemy elektroniczne, którymi nafaszerowany jest nowoczesny sprzęt. Czy będzie działać nawigacja dronów lub inne systemy uzbrojenia?

Niektóre systemy w niskich temperaturach odmawiają posłuszeństwa. Nawet wystrzelone pociski – ponieważ zimne powietrze jest bardziej gęste – lecą do celu wolniej niż latem. Do tego dochodzą problemy logistyczne. Trudniej przez zasypane śniegiem drogi przewieźć zaopatrzenie.

Rosjanie zdecydowali się na zbrodnicze wykorzystanie rakiet balistycznych oraz dronów

Dziesiątki tysięcy zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich skierowano na front nie tylko bez odpowiedniego uzbrojenia, ale nawet umundurowania. Będzie im znacznie trudniej zimą niż żołnierzom ukraińskim, którym m.in. Kanada zaoferowała pół miliona mundurów zimowych. Pomoc zimową żołnierze ukraińscy dostaną też od NATO.

W tej trudnej sytuacji Rosjanie zdecydowali się na zbrodnicze wykorzystanie uzbrojenia, w którym mają jeszcze przewagę, czyli rakiet balistycznych oraz dronów. Kreml podpalił lont nowego etapu wojny i rozpoczął ofensywę przeciw ukraińskiej infrastrukturze energetycznej.

Rosjanie bombardują elektrownie, elektrociepłownie, przepompownie wody i wodociągi, węzły drogowe, ale także budynki mieszkalne. To groźna strategia u progu zimy. Wojska Putina chcą pokonać Ukrainę, grożąc cywilnej ludności śmiercią z głodu, pragnienia czy zimna, z powodu braku prądu i wody.

Gen. Mirosław Różański, były szef Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, uważa, że Rosja dąży do tego, by Ukraina stała się państwem upadłym. - Niszczenie ujęć wodnych, elektrowni składa się na ten cel - podkreśla.

Mróz w mieszkaniach, życie w ciemności i kłopoty z zaopatrzeniem czy życie w schronach w ciągłym zagrożeniu mają odebrać Ukraińcom determinację i zmusić ich do szybkiego poddania. Atakami z powietrza w infrastrukturę cywilną chcą wywołać panikę i strach wśród Ukraińców.

Ukraińcy zapewniają, że można im zgasić światło, ale nie można zgasić ducha

Rosjanie nie walczą już z "nazistami", ale chcą zniszczyć naród ukraiński. Kieruje nimi nadzieja, że zdesperowani Ukraińcy zmuszą swój rząd do kapitulacji i zakończenia wojny na warunkach Moskwy.

To obecnie najważniejszy cel Kremla, do osiągnięcia którego będzie dążył nawet kosztem całkowitego opróżnienia arsenałów przy założeniu, że na wiosnę będzie po wojnie. Przy czym całkowite wyczyszczenie rosyjskich magazynów rakietowych wydaje się wątpliwe, chociażby dzięki umowom zawartym z Iranem nie tylko na kolejne drony kamikadze, ale też pociski rakietowe.

Ukraińcy rozumieją, że czeka ich bardzo trudna próba. – Albo przeżyjemy tę zimę, albo wrócimy do Związku Radzieckiego – mówią. Zbrodnicze bombardowania ukraińskich miast powiększają tylko i tak już ogromną nienawiść, którą wyzwolili wśród Ukraińców swoim barbarzyństwem w ciągu tych ośmiu miesięcy wojny Rosjanie.

Zapewniają, że można im zgasić światło, ale nie można zgasić ducha. – Rosyjscy terroryści nie mają takich rakiet, aby zabić ukraińską wolę życia – mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Determinacja pozostaje największym atutem Ukrainy – także teraz w obliczu energetycznej wojny zimowej.

Nie zmienia to faktu, że sytuacja mieszkańców Ukrainy, której już zniszczono ponad 40 proc. elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów infrastruktury krytycznej, z każdym dniem staje się coraz gorsza.

Już obecnie na Ukrainie ponad 4 mln mieszkańców nie ma prądu. W wielu miastach zaczyna brakować komponentów i materiałów do naprawy elektrowni, sieci przesyłowych, wodociągów.

Ukraina musi się zdecydować, czego bronić w pierwszej kolejności – miast czy infrastruktury krytycznej

Wojska rosyjskie nadal będą bombardować ukraińskie obiekty cywilne. Do tego mogą przeprowadzać te ataki niemal bezkarnie. Owszem, Ukraina może częściowo zestrzeliwać nadlatujące pociski swoimi systemami obrony przeciwlotniczej, ale ma ich zbyt mało, by móc obronić wszystko.

Nie może też odpłacić Rosjanom pięknym za nadobne i zaatakować miejsc odpalania rosyjskich rakiet z okrętów na Morzu Czarnym czy samolotów w Białorusi z uwagi na brak systemów dalekiego zasięgu. Na tym etapie wojny dystans to rosyjski atut.

- Dlatego tak potrzeby jest każdy system, jaki dziś trafi na Ukrainę. Także te lufowe, bo irańskie drony kamikadze są łatwe do zestrzelenia przez działka przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu. Oczywiście czym nowszy sprzęt, tym lepszy, a im go więcej, tym lepiej - twierdzi gen. pil. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych.

Rosyjskie rachuby mogą jednak zawieść. Ukraińcy przygotowują się na dłuższe i częstsze przerwy w dostawie prądu. Ze sklepów znikają piecyki żeliwne, powerbanki, koce i śpiwory, świece, latarki, palniki i butle z gazem oraz generatory elektryczne.

Ukraińcy są też lepiej przygotowani do bombardowań strategicznych niż na początku wojny. Silniejsza i coraz skuteczniejsza jest też obrona przeciwlotnicza. Obecnie, aby trafić w obiekty cywilne, Rosjanie muszą zużyć 4-krotnie więcej rakiet.

Mimo to przybywa miast, w których ludzie pozostają bez pracy, coraz więcej miejscowości jest bez wody i prądu. Zniszczone węzły komunikacyjne grożą problemami z dostawą pomocy humanitarnej. Już dziś w długich kolejkach po odbiór tej pomocy ludziom puszczają nerwy, dochodzi do bijatyk.

Ukraina musi się zdecydować, czego bronić w pierwszej kolejności – miast czy infrastruktury krytycznej. Specjaliści uważają, że powinna to być infrastruktura energetyczna. Przed tak trudnymi wyborami mogą uchronić dodatkowe dostawy broni, głównie przeciwlotniczej, przez NATO i Zachód.

Już czas na to, by Ukraińcy dostali pociski rakietowe dalekiego zasięgu

Generałowie, z którymi rozmawiał WNP.PL, są zgodni, że już czas, by Ukraińcy dostali pociski rakietowe dalekiego zasięgu, żeby mogli razić miejsca wystrzeliwania rakiet także na terenie Rosji.

Budzi to jednak wciąż wątpliwości. Rosjanie mogliby jeszcze bardziej skupić się wokół Putina, który ogłosiłby totalną wojnę, mogącą wymknąć się spod kontroli.

Tyle że ta wojna już bezpośrednio dotyczy Europy, którą Putin szantażuje wojną energetyczną od dłuższego czasu. Ta zima może mieć więc znacznie szersze konsekwencje niż ciemne i zimne mieszkania na Ukrainie.

Mogą one też dotyczyć Polski oraz innych krajów europejskich. Jeśli na Ukraińców będą leciały bomby, rakiety i drony, to przerażeni, zmarznięci i głodni zaczną szukać schronienia poza swoim krajem, co może oznaczać nową falę uchodźców.

Po wybuchu wojny przez Polskę przewinęło się ponad 7,5 mln Ukraińców. Niecałe 2 mln z nich zostało. Teraz ta ucieczka może być jeszcze większa. Rosjanie liczą na to, że pod tak presją jedność europejska zacznie trzeszczeć i zmniejszy się pomoc dla Ukrainy.

Nasi rozmówcy podkreślali, że obecnie dla świata powinno liczyć się tylko jedno – żeby Ukraina zachowała niepodległość. Wydaje się, że to wyzwanie dla wolnego świata pozostanie aktualne nie tylko tej zimy.