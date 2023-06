Ukraina już czuje się członkiem wschodniej flanki NATO

15 wozów bojowych Bradley i 10 transporterów opancerzonych Stryker przekażą USA w ramach pomocy militarnej Ukrainie. To już 40. pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Dzięki nim Ukraina się broni, a teraz mogła przejść do działań ofensywnych i odbiera Rosjanom swoje tereny.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Ukraińskie ataki trafiają na dobrze przygotowaną obronę rosyjską. Walki są bardzo zacięte, ale Rosjanie i tak ponoszą znacznie większe straty niż Ukraińcy.

W pobliżu Kreminnej na zgrupowanie rosyjskich wojsk czekających przez dwie godziny na przemówienie dowódcy armii spadły ukraińskie rakiety, zabijając nawet setkę z nich.

Ukraina, która już de facto pełni rolę wschodniej flanki NATO, chroniąc Europę przed barbarzyńską Rosją, oczekuje od NATO wyjaśnienia, kiedy przystąpi do sojuszu.

Ukraińcy powoli, ale metodycznie wyzwalają kolejne miasteczka i wsie spod rosyjskiej okupacji. Ale jest to trudne zadanie. Rosjanie mieli bowiem dużo czasu by przygotować się do obrony i wzmocnić ją rozbudowując inżynieryjnie. Dlatego walki są zaciekłe. Zwłaszcza, że Rosja wykorzystuje swoją przewagę w powietrzu.

Siły ukraińskie atakowały z powodzeniem na co najmniej trzech kierunkach: północno-zachodnich, północno-wschodnich i południowo-zachodnich obrzeżach Bachmutu.

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała 14 czerwca, że ukraińskie wojska posunęły się od 200 do 500 m w głąb rosyjskich pozycji. Podała również, że rosyjskie straty są dużo większe od ukraińskich. Na kierunku bachmuckim o niemal 9 razy, a na zaporoskim - ponad 5.

Walki toczyły się w zachodnim obwodzie donieckim, zwłaszcza w okolicach Makarówki (na południe od Wielkiej Nowosiłki) oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim na południe od Orichowa.

Ukraińskie wojsko informuje, że jego siły w kierunku Tawryska (Zaporoże) priorytetowo traktują ataki na rosyjskie systemy walki elektronicznej (WRE). Rosyjskie zdolności w walce elektronicznej miały kluczowe znaczenie w komplikowaniu ukraińskich ataków na ten sektor.

W ciągu minionej doby na froncie doszło do 49 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili też 36 nalotów oraz 38 ataków z systemów rakietowych na pozycje ukraińskich wojsk i tereny zaludnione. Rosjanie przemieszczają swoje najlepsze jednostki na kierunek chersoński.

Amerykanie zapowiadają zwiększoną pomoc w sprzęcie wykorzystywanym do ataku przez Ukrainę

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z portalem Głos Ameryki Ukraina powiedział, że Ukraina, która już pełni rolę de facto wschodniej flanki NATO, chroniąc demokratyczną, cywilizowaną Europę przed barbarzyńską Rosją, oczekuje od Sojuszu wyjaśnienia podczas jego szczytu w Wilnie, kiedy i jak może zostać pełnoprawnym członkiem Sojuszu.

Ukraina w 40. już pakiecie amerykańskiej pomocy dostanie 25 pojazdów pancernych. Wozy tej wojny nie zmienią, ale obecnie, kiedy siły ukraińskie przeszły do działań ofensywnych, ponoszą straty w ludziach i sprzęcie, również tym otrzymanym od Zachodu, każde wsparcie na pewno się przyda.

Zwłaszcza że w pakiecie jest też nieokreślona liczba pocisków HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems ), amunicja 155 mm i 105 mm, pociski NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), systemy przeciwpancerne Javelin.

Po wysadzeniu tamy na Dnieprze pod woda jest wciąż jeszcze 28 miejscowości

Źródła rosyjskie twierdziły, że ukraińskie pociski z wyrzytni HIMARS zaatakowały 20. dywizję Armii Połączonej (Zachodni Okręg Wojskowy) w pobliżu Kreminnej w obwodzie ługańskim, gdy czekały przez dwie godziny w zasięgu ukraińskiego ognia na przemówienie dowódcy armii. Spadły na nich ukraińskie rakiety, zabijając nawet setkę z nich, a kolejnych stu miało odnieść rany.

Wywołało to niezadowolenie wśród milbloggerów (blogerów zajmujących się tematami wojskowymi) z rosyjskich dowódców. Przypomnieli o uderzeniu Ukrainy 31 grudnia 2022 r. na dużą koncentrację sił rosyjskich w Makiejewce w obwodzie donieckim. Zginęło wówczas ponad stu żołnierzy.

Wczoraj trwały nadal ataki rosyjskie na miasta Ukrainy. Rosjanie terroryzują ukraińskie miasta i mieszkańców. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie wystrzeliły sześć pocisków manewrujących Kh-22, cztery pociski manewrujące Kalibr i 10 dronów Shahed 131/136.

Siły ukraińskie zniszczyły trzy pociski Kh-22 pociski. Pozostałe trafiły w obiekty przemysłowe w obwodzie dniepropietrowskim. Wojska rosyjskie zaatakowały też 13 dronami Shahed Odessę Wszystkie zniszczono.

6 osób zginęło po ostrzelaniu samochodu ukraińskiego leśnictwa. Rosyjski ostrzał zabił też trzy osoby w Kramatorsku i Konstantyniwce. Liczba cywilnych ofiar śmiertelnych po ataku rakietowym w Krzywym Rogu wzrosła do 12. Miasto zostało zaatakowane po raz kolejny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu za pomoc, jaką nasz kraj udzielił przy ewakuacji mieszkańców z zalanych terenów. W obwodzie chersońskim wciąż pod wodą jest 28 miejscowości.