Ukraina kupuje więcej karabinków Grot. Radom ma kolejne zamówienie z Kijowa

Ukraińcy postanowili zamówić w fabryce w Radomiu kolejne egzemplarze karabinków Grot – poinformował w czwartek, 16 marca wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

Błaszczak został poproszony przez Program Pierwszy Polskiego Radia o komentarz do doniesień portalu onet.pl na temat polskich karabinków Grot. Na początku marca Onet napisał, że karabinki, które m.in. używa ukraińskie wojsko są "obarczona tyloma wadami, co powoduje, że żołnierz traci do niej zaufanie". "Takie awarie i zacięcia karabinka w krytycznych momentach walki oznaczają dla żołnierza nawet zagrożenie śmiercią" - podkreślił portal.

Wicepremier ocenił, że publikacja Onetu, "to kolejny atak portalu, którego właścicielem jest kapitał niemiecko-szwajcarski".

"Mam dobrą wiadomość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraińcy postanowili zamówić w fabryce w Radomiu (w Fabryce Broni "Łucznik" - przyp. red.) kolejne egzemplarze Grotów. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na te wszystkie publikacje" - mówił Błaszczak.

Nie podał wielkości zamówienia. Zapewnił jednocześnie, że "to nie będzie śladowe zamówienie". Na pytanie, czy zamówienie jest pewne odpowiedział: "Tak, już jest pewne".

W 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, pewna liczba Grotów została przekazana żołnierzom ukraińskim w ramach udzielanej przez Polskę pomocy sprzętowej. Ponadto nieznana liczba Grotów została sprzedana dowództwu Sił Specjalnych USA, a także nieznanemu państwu z regionu Afryki wschodniej.

5,56 mm karabinek szturmowy Grot, który został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN.

Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS Grot weszły na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017, a od 2019 r. wchodzą również na wyposażenie wojsk operacyjnych.