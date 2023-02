Ukraina ma broń, którą może atakować cele w Rosji

Nikt nie zabrania nam niszczyć celów na terytorium Rosji bronią produkowaną w Ukrainie - oświadczył w wywiadzie dla CNN Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. "Czy posiadamy taką broń?" - zapytał i odpowiedział: "Tak, posiadamy".

CNN odnotowuje, że Ukraina nie może stosować broni przekazywanej przez Zachód do atakowania celów strategicznych na terytorium Rosji.

W trakcie trwania wojny dochodziło już do ataków na obiekty w głębi Rosji, jednak Ukraina nie potwierdziła oficjalnie swojego udziału.

CNN przytacza wypowiedź szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryły Budanowa, który w wywiadzie dla ABC News mówił, że "jest bardzo zadowolony, widząc te ataki". Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, dotyczące roli Ukrainy - "dopóki nie skończy się wojna".

Zapytany o to, czy jego zdaniem, takich uderzeń będzie więcej, odpowiedział twierdząco.

Daniłow w wywiadzie wyraził również przekonanie, że z czasem Ukraina otrzyma myśliwce F-16 produkcji amerykańskiej.

- Jest to tylko kwestia czasu. One na pewno do nas dotrą - powiedział.