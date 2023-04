Ukraina ma się z czego cieszyć. Dostała kolejną groźną broń przeciwlotniczą

Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego, poinformował, że jeden dywizjon systemów przeciwrakietowych Patriot, z trzech przeznaczonych dla Ukrainy, trafił już do służby. Zaznaczył, że pozostałe dywizjony są w drodze na swoje przyszłe pozycje.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) powiadomił, że ukraińskie siły zajęły pozycje na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, co wskazuje, że szykują się do działań ofensywnych.

Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju, nie zdementowała ani nie potwierdziła tych doniesień. Zaapelowała natomiast o ciszę informacyjną. Niewykluczone więc, że armia ukraińska przygotowuje się do większej operacji.

Według ISW Ukraina będzie w stanie przeprowadzić skoordynowaną wielobrygadową operację ofensywy zmechanizowanej, w pełni wykorzystując dziewięć brygad przygotowywanych do operacji.

Ukraina zintegruje w swoich jednostkach wystarczającą liczbę czołgów i transporterów opancerzonych, amunicji oraz artylerii do precyzyjnych dalekich uderzeń z HIMARS, aby wesprzeć te działania.

Bachmut to wciąż najgorętsze miejsce tej wojny. Rosjanie chcą zdobyć miasto za wszelką cenę, nie zważając na ponoszone straty, tysiące zabitych i rannych żołnierzy.

ISW ocenia, że siły rosyjskie działają obecnie wzdłuż siedmiu osi: Kupiańsk; obwód ługański; Bachmut; miasto Awdijiwka-Donieck; zachodni Donieck/wschodnie Zaporoże; zachodnie Zaporoże i obwód chersoński.

Rosjanie prowadzą aktywne operacje ofensywne na co najmniej pięciu z tych osi (Kupiańsk, Ługańsk, Bachmut, miasto Awdijiwka-Donieck oraz zachodni Donieck i wschodnie Zaporoże). Przede wszystkim prowadzą jednak działania obronne na zachodnim obwodzie zaporoskim i obwodzie chersońskim.

Ukraińcy wciąż podkreślają, że do kontrofensywy potrzebują dodatkowego ciężkiego sprzętu, żeby mogli uderzać na nieprzyjaciela na dalekie odległości. Bez niego trudno będzie zwyciężać. Dlatego tak ważna jest pomoc Zachodu.

Jak informuje hiszpański MON, Hiszpania wysłała pierwszą partię sześciu czołgów Leopard 2, które z pomocą Polski chce przekazać Ukrainie.

Kanadyjski rząd ogłosił pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 39 mln dol. kanadyjskich. Znajdzie się w nim broń dla snajperów. Z kolei szef Pentagonu przekazał, że w maju 31 czołgów Abrams trafi do Niemiec. Będą się na nich szkolić ukraińscy żołnierze.

Generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, przekazał, że w tej chwili w Niemczech szkoli się 1,5 tys. ukraińskich żołnierzy. Do tej pory Amerykanie przeszkolili już 8,8 tys. Ukraińców.

Minister obrony Niemiec potwierdził zawarcie porozumienia w sprawie ustanowienia w Polsce centrum serwisowego Leopardów 2.

Pentagon zapewnia, że nic nie zachwieje wsparciem, jakie otrzymuje Ukraina, jednością i determinacją sojuszników. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział na spotkaniu grupy kontaktowej ds. Ukrainy w Ramstein, że wszyscy członkowie sojuszu zgadzają się, iż Ukraina powinna stać się członkiem NATO.

300 tys. ukraińskich dzieci wywieziono w głąb Rosji, gdzie są rusyfikowane

- Przeszłość Ukrainy leży w rodzinie euroatlantyckiej - dodał. To dla Putina byłby ogromny cios. Obawami o rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego próbował usprawiedliwiać agresję na Ukrainę.

Dzieci ukraińskie są wywożone do obozów w Rosji na siłę i pod przymusem rusyfikowane. Według Kijowa w Rosji działa co najmniej 70 obozów dla deportowanych dzieci. Ich liczba może już sięgać nawet 300 tys.

Rosja przekonuje, że zabiera dzieci z dala od wojny, w bezpieczne miejsca. Tam jednak trafiają do szkół wojskowych, na ćwiczenia, do rosyjskich rodzin i są wynaradawiane. Za te działania prezydent Władimir Putin i jego rzeczniczka do spraw dzieci są ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Jak informuje wywiad ukraiński, przedstawiciele rosyjskich elit próbują nawiązać kontakt z Ukrainą i innymi krajami, bo boją się o swoją przyszłość. Chcą otrzymać gwarancję bezpieczeństwa po rosyjskiej klęsce.

Rosja może być o krok od zdobycia przewagi powietrznej jeszcze tej wiosny

Z kolei najwyżsi dowódcy rosyjscy namawiają Putina, by dał rozkaz do przejścia do obrony, a były szef Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych przekonuje, że Putin zaprowadził Rosję na finansowe dno i doprowadzi do ruiny. Już nawet Chiny nie chcą Moskwie pożyczać pieniędzy.

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że obecnie na Morzu Czarnym dyżuruje 7 rosyjskich okrętów, w tym 2 lotniskowce pocisków manewrujących Kalibr o łącznej salwie do 8 pocisków.

Według tajnych dokumentów rządu USA, które wyciekły, przy wyczerpaniu ukraińskich pocisków ziemia-powietrze Rosja może być o krok od zdobycia przewagi powietrznej jeszcze tej wiosny. Ukraina od dawna błagała o zachodnie samoloty. Waszyngton wahał się przed podjęciem tego kroku.

Douglas Birkey, dyrektor wykonawczy Mitchell Institute for Aerospace Studies, uważa, że nowe informacje o stanie wojny na Ukrainie pokazują, że nadszedł czas, aby administracja Bidena podjęła wreszcie taką decyzję.

Broń dla Ukrainy to najlepszy argument do rozmów zrozumiały dla Rosji

Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego, oznajmił, że jeden dywizjon systemów przeciwrakietowych Patriot, z trzech przeznaczonych dla Ukrainy, trafił już do służby. Zaznaczył, że pozostałe dywizjony są w drodze na swoje przyszłe pozycje.

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, uważa, że w sytuacji, kiedy cel rosyjskiego agresora pozostaje niezmienny, a jest nim zniszczenie Ukrainy, inicjatywy pokojowego uregulowania, które wybrzmiewają w ostatnim czasie, to nic innego niż prorosyjska pokojowość.

- Nie trzeba nas ciągle sadzać za stołem negocjacyjnym, dajcie nam wystarczająco broni. Broń to najlepszy pośrednik i jedyny zrozumiały dla Rosji argument do rozmów - podkreślił Daniłow.

Rosjanie przestali traktować cywilów na zajętych terenach Ukrainy niczym "wyzwolonych braci". W związku ze spodziewaną ukraińską kontrofensywą rozpoczęli wysiedlenie mieszkańców Zaporoża i rekwizycję pojazdów.

Ograniczenia przemieszczania się oprócz mieszkańców dotknęły także transport publiczny i handel. Zakazano też rosyjskim żołnierzom bratania się z Ukraińcami, a przede wszystkim zabierania produktów spożywczych z obawy o masowe zatrucia.