Ukraina ma zaskakującą i bardzo groźną broń. Rosjanie już się o tym przekonali

Ukraińcy żołnierze dobrze walczą z rosyjskimi i irańskimi dronami, ale też wykazują wiele inwencji, by własnymi powietrznymi bezzałogowcami, często kupionymi w sklepie, skutecznie niszczyć rosyjski sprzęt. Teraz dostali szczególnie oryginalną broń. To kartonowe drony z Australii.

Australijskie drony z impregnowanej tektury maja udźwig do 5 kg oraz zasięg od 40 do 120 km.

Są lekkie, łatwe do złożenia na linii frontu za pomocą jednego klucza i mogą wykonywać misje autonomicznie, bez nadzoru operatora.

Przeznaczone są do transportu żywności, medykamentów i amunicji na front, ale znając inwencje Ukraińców, wkrótce będą to bojowe drony kamikadze.

Kreatywność Ukraińców wciąż zaskakuje. Ostatnio ich inwencję w widowiskowy sposób widzimy przy wykorzystaniu powietrznych bezzałogowców do walki z rosyjskim agresorem.

Choć ukraińska armia do tego się nie przyznaje, Rosjanie twierdzą, że Ukraińcy przerobili pochodzące jeszcze z lat 80. poradzieckie, bezzałogowe samoloty zwiadowcze T-141 Striż na drony kamikadze dalekiego zasięgu, które trafiają w cele na Krymie, w Kałudze, Riazaniu czy niedaleko Moskwy.

W spektakularny sposób nauczyli się wykorzystywać komercyjne, kupione w sklepie drony do niszczenia pojazdów pancernych Rosjan. Taki dron, jak pokazują filmiki w mediach społecznościowych, sterowany przez Ukraińców zawisa w powietrzu nad celem i precyzyjnie wrzuca do wnętrza wozu bojowego czy czołgu granat. Wóz eksploduje.

Na jednym z filmów był to czołg T-80BV, zmodernizowana wersja radzieckiego czołgu trzeciej generacji o wartości ok. 13 mln zł. Zniszczył go bezzałogowiec wart niecałe 1, 5 tys. zł.

Pierwsze nagranie wideo ataku drona pojawiło się już w połowie 2022 r. Dron kamikadze, przerobiony z komercyjnego aparatu kupionego w sklepie, wleciał w drzwi domu, gdzie znajdowali się rosyjscy żołnierzy i wybuchł.

Amunicja w rosyjskich czołgach, z wyjątkiem najnowszych, nie jest chowana w przedziale amunicyjnym odizolowanym od załogi, ale znajduje się bezpośrednio pod nimi. Stąd tak niszczące efekty trafienia granatem.

Ukraińcy wykupili w Chinach części zamienne do niedrogich, ale wyposażonych w kamery dronów

Drony, które tak skutecznie niszczą rosyjski sprzęt, przenoszą pociski z granatników RPG-7, który może przebić 500 mm pancerz z hartowanej stali.

Takie drony FPV nazywane już są łowcami Rosjan. Ukraińcy podwieszają te granaty do najtańszych dronów, wykorzystując ich ramę i silniki, i wykorzystują ten latający granatnik do ataku na wozy bojowe znajdujące się nawet kilka kilometrów od operatora.

Drony te mogą też niszczyć przeciwnika, z pojedynczym żołnierzem w okopie włącznie. Ukraińcy wykorzystują w tym celu ładunki z amunicji kasetowej, której zdobyli w rosyjskich składach amunicji, a które nie pasują do ukraińskiego uzbrojenia.

Według amerykańskiego czasopisma "Forbes", Ukraińcy wykupili w Chinach wszystkie dostępne na rynku części zamienne do niedrogich, ale wyposażonych w kamery dronów typu FPV, wyposażonych w kamery przekazujące obraz na pulpit operatora.

Zachodni specjaliści sugerowali nawet, że Kijów chce sformować 50-tysięczną flotę takich samobójczych dronów, żeby użyć ich na froncie.

Cena tych maszyn to 350 do 420 dol., a mogą atakować cele odległe nawet o kilkanaście kilometrów. Do tego osiągają prędkość ok. 200 km/h. Przypomnijmy, że irańskie drony Shahed kosztują 20-50 tys. dol., ale ich zasięg to nawet kilkaset kilometrów.

Bezzałogowe wykonane z impregnowanego woskiem kartonu

Ukraiński Sztab Generalny zapowiedział stworzenie pierwszych na świecie „kompanii uderzeniowych dronów”, używających maszyn kamikadze. Do tego w Kijowie pojawił się emigrant z Ukrainy, były żołnierz armii izraelskiej, który zaproponował armii swoje drony.

Dzięki skanerowi zagłuszanych częstotliwości jego maszyny latały tam, gdzie inne spadały na ziemię. Jego drony służą do rozpoznania, ale znając inwencje Ukraińców wkrótce mogą być wykorzystywane do zadań bojowych.

Ukraińcy dostali też niedawno nowe, niewielkie drony Corvo PPDS z Australii, zbudowane z… tektury. Mogą one przenosić 5 kg ładunku na odległość do 120 km. Jeden taki dron kosztuje kilka tysięcy dolarów.

Wykonane są one z impregnowanego woskiem kartonu, dlatego dron może wykonywać zadania przy złych warunkach atmosferycznych, również w deszczu. Są one wysyłane w formie wykrojów, o wymiarze zbliżonym do A1, które łatwo jest spakować w płaskie pudełka.

Na jednej standardowej palecie mieszczą się 24 pudełka z wykrojami dronów. Z arkuszy tektury w rejonie frontu można zatem szybko złożyć kompletne urządzenie latające, załadować je i wypuścić ręcznie, albo z katapulty.

Są lekkie i łatwe w montażu, a klucz potrzebny jest jedynie do zamocowania śmigła. Do obsługi urządzenia służy prosty interfejs w postaci aplikacji na tablecie z systemem Android. Co ważne lot drona jest autonomiczny, to znaczy, że nie wymaga asysty operatora.

Co miesiąc na Ukrainę dostarczanych będzie 100 australijskich tekturowych dronów

Może wykonywać misje nawet w warunkach całkowitego odcięcia od sieci. System potrafi obliczyć położenie na podstawie prędkości i obranego kursu. Drony przeznaczone są do dostarczania na front amunicji, żywności i medykamentów, ale znając ukraińską pomysłowość, będą niedługo przenosić również granaty.

Według "Forbesa", aparaty takie mogą być łatwo przerobione na drony kamikaze. Przy takim udźwigu nie ma problemów z zabieraniem ładunku przeciwpancernego lub przeciwpiechotnego.

Jeden z ukraińskich dyplomatów powiedział, że Rosjanie już się kilka razy przekonali, jak groźne są te papierowe drony. Według producenta co miesiąc na Ukrainę dostarczanych będzie ok. 100 australijskich tekturowych dronów.