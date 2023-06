Ukraina może odbić Krym jeszcze w tym roku

Istnieje realna możliwość, że Ukraina odbije okupowany przez Rosję Krym jeszcze w tym roku, bo rosyjskim wojskom zabraknie sprzętu - ocenił brytyjski minister obrony Ben Wallace w wywiadzie dla "The Washington Post".

Jeśli uderzysz siły rosyjskie w złym miejscu, to one faktycznie się załamują. Możesz wysyłać młodych ludzi na śmierć w dziesiątkach tysięcy, co właśnie robią, ale nie możesz wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują - powiedział Ben Wallace.

Jak ocenił, skala rosyjskich strat sugeruje, że Władimir Putin nadal wierzy, że może zwyciężyć, jeśli zaangażuje w wojnę więcej żołnierzy.

Putin może nie otrzymywać dokładnych informacji na temat sytuacji i może nie zdawać sobie sprawy z zakresu wyzwań wojskowych. NATO i cały Zachód muszą być gotowe na wszystko, jeśli chodzi sytuację w Rosji - zaznaczył.

Wallace: Jeśli uderzy się siły rosyjskie w złym miejscu, to one faktycznie się załamują

Widzimy na polu bitwy, że "jeśli uderzysz siły rosyjskie w złym miejscu, to one faktycznie się załamują. Możesz wysyłać młodych ludzi na śmierć w dziesiątkach tysięcy, co właśnie robią, ale nie możesz wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują" - powiedział Wallace, który jest wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia funkcji nowego sekretarza generalnego NATO.

Zapytany o perspektywy przyjęcia Ukrainy do NATO, Wallace wskazał na utrzymujące się w tej sprawie różnice pomiędzy państwami członkowskimi i powiedział, że NATO - podobnie jak Unia Europejska - nie powinno powtarzać błędów z przeszłości, polegających na składaniu wygórowanych obietnic krajom aspirującym, takim jak Ukraina.

"Musimy być realistami i powiedzieć: To nie wydarzy się w Wilnie, to nie wydarzy się w najbliższym czasie" - przyznał, odnosząc się do szczytu przywódców NATO zaplanowanego na lato tego roku w stolicy Litwy.

Wiele krajów jest gotowych zawrzeć pakty o wzajemnej obronie z Ukrainą

Wskazał, że wiele krajów jest gotowych zawrzeć dwustronne lub wielostronne pakty o wzajemnej obronie z Ukrainą i zobowiązać się do realizacji długoterminowych planów rozbudowy jej zdolności wojskowych, "aby zapewnić, że dla Rosji lub kogokolwiek innego inwazja na Ukrainę w przyszłości byłaby bardzo kosztowna". Wyjaśnił, że w praktyce miałoby to podobną moc odstraszania, co członkostwo w NATO, szczególnie że jego zdaniem "rosyjskie siły lądowe będą znacznie uszczuplone przez następne 10 lat".

Wallace podkreślił, że kraje zachodnie nadal wspierają dostarczanie broni i funduszy Ukrainie bez wywierania presji na jej przywódców, by negocjowali z Rosją lub szli na ustępstwa. Wskazał jednak, że sprzęt wojskowy, który można przekazać Ukrainie, się kończy, co oznacza, że Wielka Brytania i inne kraje są zmuszone kupować coraz więcej broni zamiast przekazywać ją z własnych zapasów.

Skala rosyjskich strat sugeruje, że Władimir Putin nadal wierzy, że może zwyciężyć

Jak ocenił, skala rosyjskich strat sugeruje, że Władimir Putin nadal wierzy, że może zwyciężyć, jeśli zaangażuje w wojnę więcej żołnierzy. Putin może nie otrzymywać dokładnych informacji na temat sytuacji i może nie zdawać sobie sprawy z zakresu wyzwań wojskowych. NATO i cały Zachód muszą być gotowe na wszystko, jeśli chodzi sytuację w Rosji - zaznaczył Wallace.