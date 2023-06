Ukraina nie dostanie amunicji od Bułgarii. Minister obrony stawia sprawę jasno

Na obecnym etapie Bułgaria nie weźmie udziału w unijnej inicjatywie natychmiastowego transferu amunicji kalibru 155 mm dla Ukrainy, ponieważ bułgarskie siły zbrojne nie dysponują taką bronią i jej też nie produkujemy - poinformował w czwartek minister obrony Todor Tagarew.

Nie wykluczył, że Europejska Agencja Obrony może zlecić Bułgarii taką produkcję wkrótce.

"Bułgaria wykorzysta możliwość zwiększenia produkcji zbrojeniowej, ostatnio przeprowadzono szereg spotkań poświęconych możliwościom bułgarskiego przemysłu obronnego" - dodał.

"Nasze przyłączenie się do projektu unijnego stworzy dogodną podstawę dla dostępu do źródeł finansowych dla producentów. (...) Budżet wynosi 500 mln euro do połowy 2025 r. Te środki mogłyby być wykorzystane na rzecz unowocześnienia przedsiębiorstw branży obronnej" - podkreślił minister.

Niedawno minister oświadczył, że Bułgaria przyłączy się do unijnego porozumienia ws. broni możliwie najszybciej.

Minister po raz kolejny poinformował, że bułgarskich wojskowych na Ukrainę władze nie zamierzają wysyłać. Przewidziane jest natomiast szkolenie 60 ukraińskich lekarzy i sanitariuszy w Bułgarii. Specjalny ośrodek szkoleniowy, zbudowany z pomocą Stanów Zjednoczonych, jest gotowy. Szkolenie zacznie się jesienią.

Odpowiadając na pytanie, czy pracował na rzecz Ukrainy, minister Tagarew poinformował, że w okresie 2005-2011 r. był konsultantem ukraińskiego resortu obrony; funkcję pełnił nieodpłatnie.