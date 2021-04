Ukraina obawia się rosyjskiej agresji. Czy Polska jest bezpieczna?

Zagrożenie eskalacją konfliktu Ukrainy z Rosją jest wciąż realne mimo oficjalnego ogłoszenia zakończenia manewrów na Krymie. Jak może rozwijać się sytuacja na wschodzie Ukrainy i czy podobne napięcia mogą być groźne dla Polski? WNP.PL zapytał o to generałów, byłych wysokich dowódców Sił Zbrojnych RP.

Ukraina wzmocniła potencjał sił zbrojnych

Mistrzowie gry w szachy

Perfekcyjny teatr działań

Zasłona dymna dla Nord Stream 2

Wyraźne ostrzeżenia

Pierwszy jest związany z początkiem administracji prezydenta USA Joe Bidena. Putin chciałby wykazać, że Biden to prezydent, który wiele mówi, ale niewiele Rosji zrobi. - Tak jak to było wcześniej, podczas wojny Rosji z Gruzją, kiedy Stany Zjednoczone deklarowały Gruzinom daleko idącą pomoc i na tych deklaracja praktycznie się skończyło - uważa generał.Drugim celem prezydenta Rosji jest Unia Europejska. Wobec niej, uważa generał, Putin będzie grał ostro. Napięcie będzie doprowadzane do trudnej do zdefiniowania granicy, by wykazać, że spójność transatlantycka praktycznie nie istnieje.Trzeci cel to budowanie własnego wizerunku, słabnącego od czasu uwięzienia Aleksieja Nawalnego, co doprowadziło do silnych napięć na linii Rosja-Zachód oraz protestów jego zwolenników w całym kraju na niespotykaną wcześniej skale.- Putin potrzebuje potwierdzenia, że wciąż jest numerem jeden. Nie tylko u siebie, ale i w polityce światowej - twierdzi były dowódca RSZ.Generał podkreśla, że od 2014 r. Ukraina zrobiła wiele, by wzmocnić potencjał swoich sił zbrojnych. Modernizuje sprzęt wojsk lądowych, wprowadza nowe rozwiązania swoich przeciwlotniczych i przeciwpancernych systemów rakietowych oraz systemów bezzałogowych.- Ukraina nie straciła tego czasu. Jednak w zestawieniu z rosyjskim potencjałem militarnym to wciąż dalece niewystarczająco, by, gdyby doszło do oficjalnego konfliktu w układzie lokalnym na wschodzie Ukrainy, mógł się on zakończyć powodzeniem i skuteczną obroną terytorium Ukrainy - twierdzi gen. Różański.Jego zdaniem deklaracje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o gotowość Kijowa do wojny, wskazujące, że Ukraina w przypadku agresji nie zawaha się podjąć zbrojnej kontrakcji, są najpewniej słuszne i prawdziwe.- Zełenski, jak prawdziwy mąż stanu buduje przeświadczenie i przekonanie wśród społeczeństwa, że Ukraina chce i może zmierzyć się z zagrożeniami ze strony Rosji. Militarnie jednak są stroną zdecydowanie słabszą - podkreśla.Uważa, że Rosja, gdyby chciała osiągnąć swoje cele, zdecyduje się na lokalne aktywności militarne.- Rosjanie są mistrzami gry w szachy i w tym przypadku nie chodzi tylko o Kasparowa i Spasskiego. Wykorzystują do swoich interesów narrację, która jest wpisana w dokumentach ONZ o samostanowieniu narodów i mogą wykorzystać argument, że mniejszość rosyjska na terytoriach wschodniej Ukrainy jest zagrożona - twierdzi gen. Różański.Jego zdaniem Rosjanie będą korzystali z podobnych wybiegów, by uzasadnić swoją aktywność militarną. Wciąż istnieje duże niebezpieczeństwo, że sytuacja niespodziewanie wymknie się spod kontroli.Także gen. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Sztabu Generalnego w rozmowie z WNP.PL podkreśla, że Rosja nie ma powodów, by taką wojnę wywołać.Najważniejszym powodem wzmożonej aktywności wojsk Federacji Rosyjskiej może być niewyrażanie zgody przez Ukrainę na dostarczanie wody dla Krymu, który z tego powodu przeżywa poważny kryzys. Woda jest już tam racjonowana.- Rosjanie przemieszczając jednostki wojskowe na granice Ukrainy i organizując ćwiczenia wojskowe na tak dużą skalę, chcieli przekonać obserwatorów, że ich działania są wiarygodne i na wschodzie Ukrainy mamy do czynienia z czymś poważnym - mówi gen. Pacek.

Jak dodaje, wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane. Rozwinięto służby medyczne, powołano rezerwistów, uruchomiono zapasy wojenne. Takie działania rzadko są podejmowane przy organizacji typowych ćwiczeniach. Nic dziwnego, że świat uwierzył w możliwą wojnę - dodaje gen. Pacek.Pacek uważa, że Rosjanie, pomimo działań podjętych na tak ogromną skalę, nie są w stanie sprostać wyzwaniom wojny z Ukrainą. Sama Ukraina w ewentualnym konflikcie z Rosją nie ma żadnych szans na skuteczne przeciwstawienia się potencjałowi Federacji Rosyjskiej, która jest w stanie zmobilizować i przygotować do działania na terenie całego kraju przez dwie-trzy doby ok. 500 tys. żołnierzyNajpoważniejszym powodem, dla którego Rosjanie mogliby się zdecydować na podjęcie ograniczonych, lokalnych działań, jest według generała groźba Ukrainy wstrzymania zaopatrzenia w wodę Krymu, przesyłanej Kanałem Północno-Krymskim.- Twarde stanowisko Ukrainy w tej sprawie może być usprawiedliwieniem dla rosyjskich działań. Putin może powiedzieć, że to konflikt humanitarny związany z wodą i spodziewać się, że świat nie potępi Rosji - podkreśla były rektor ASG.Powodem zastraszających działań wojskowych Rosji jest też, zdaniem generała, chęć przykrycia problemów z dokończeniem budowy Nord Stream 2. Rosjanom bardzo zależy, by dokończyć tę inwestycję wbrew twardemu stanowisku USA.- Eskalacja konfliktu ukraińskiego to propagandowa, polityczna i wojskowa rozgrywka na dużą skalę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, prowadzona u granic naszego sąsiada. Dziś widać to już ewidentne, że Ukraina stała się terenem zastępczym do prowadzenia konfliktu pomiędzy mocarstwami - twierdzi gen. Pacek.Z ostrożnością do informacji o możliwości wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej podchodzi również gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.- Jeżeli Putin miałby zacząć wojnę z Ukrainą, to zacząłby ją w inny sposób. Dokonałby zaskakującego uderzenia wojskami rosyjskimi, doszedłby szybko do Dniepru, a później przystąpił do negocjacji z Zachodem i z Ukrainą oraz do jej podziału - wyjaśnia gen. Skrzypczak.Jego zdaniem nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia operacją wojskową, bo Putin dostał wyraźne ostrzeżenie od Stanów Zjednoczonych i od Turcji, że jakakolwiek interwencja zbrojna nie będzie przez nie tolerowana. Polska i Czechy, które wydaliły rosyjskich dyplomatów, wydają się takie stanowisko popierać.Skrzypczak podkreśla, że otwartą kwestią pozostaje wciąż stanowisko, jakie w tej sprawie zajmą Francja i Niemcy. Głos tych państw będzie języczkiem u wagi w sprawie dalszych decyzji Putina dotyczących działań na Ukrainie.