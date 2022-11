Ukraina odzyskuje kolejne terytoria na wschodzie

Zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie podają niewiele informacji na temat sytuacji na froncie w obwodzie chersońskim. Rosyjskie oddziały przygotowują się do obrony Chersonia, rozbudowując inżynieryjną obronę w Biłozerce i Czarnobajewce.

Na froncie bez większych zmian. Toczą się ciężkie wali, w których niektóre miejscowości przechodzą z rąk do rąk, ale nie są to znaczące postępy ofensywne.

W obwodzie donieckim rosyjskie siły miały zająć Wodyane położone 4 km na północny zachód od międzynarodowego lotniska w Doniecku.

Miały też okrążyć Pawliwkę na południowy zachód od miasta Donieck i wkroczyły na południe tej osady.

Rosjanie mieli też zniszczyć most na rzece Krasna w Krasnorichenske w obwodzie ługańskim. Ostrzeliwali pozycje ukraińskie w rejonie berysławskim w obwodzie chersońskim oraz rozbudowywali linie obronne w Biłozerce i Czarnobajewce.

Rosyjskie źródła twierdzą, że wojska ukraińskie przeprowadziły operacje zaczepne w północno-wschodnim obwodzie charkowskim i wzdłuż linii Swatowe-Kreminna.

Przeprowadziły serię nieudanych szturmów wokół Orlianki, Tabaiwki i Berestowe, wszystkie w promieniu 30 km na północny zachód od Swatowe. Według Ukraińców ich wojska odparły rosyjski atak na Biłohorówkę, 10 km na południe od Kreminnej.

W październiku Ukraina wyzwoliła ok 2.535 km2. To o ok. 0,42 proc. mniej, niż we wrześniu. Obecnie Rosja zajmuje 17,3 proc. Ukrainy.

Ukrainie dostaną najlepsze systemy przeciwlotnicze, jakie powstały w Europie

W ostatnich dniach syreny alarmowe wyły w całym kraju. W wielu miejscowościach, m.in. w Kijowie, Charkowie i Lwowie, słychać było eksplozje. Z wystrzelonych 50 rakiet Ukrainie udało się zestrzelić 44.

Francja i Włochy dostarczą Ukrainie systemy przeciwlotnicze SAMP/T. - Najlepsze, jakie powstały w Europie - tak o systemie SAMP/T mówią sami Ukraińcy.

Ukraińskie bezzałogowce uderzyły w rosyjską bazę na Krymie. Według Rosjan atak został przeprowadzony przez dziewięć bezzałogowych statków powietrznych i siedem autonomicznych dronów morskich. Miały one uszkodzić fregatę oraz dwie jednostki pomocnicze.

Władimir Putin przyznał, że zmasowany ostrzał Ukrainy jest "częściową" odpowiedzią za atak na okręty Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Wkrótce potem Rosja oświadczyła, że wycofuje się z tzw. inicjatywy zbożowej dotyczącej transportu żywności z ukraińskich portów.

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską zaporę Dniestrowsk

Według brytyjskiego wywiadu na białoruskim lotnisku w Maczuliszczach wylądowały dwa rosyjskie myśliwce przechwytujące MiG-31K Foxhound przenoszące pociski balistyczne AS-24 Kindżał o zasięgu 2 tys. km.

Służba prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii przekazała, że rosyjski pocisk zestrzelony przez ukraińskie wojsko spadł na mołdawską wioskę Naslavcea położoną po drugiej stronie rzeki od obwodu Winnicy w Ukrainie. Mołdawia wprowadziła specjalne środki ochrony.

Ukraińskie władze poinformowały, że miał miejsce atak rakietowy na zaporę Dniestrowsk1, położoną na terytorium Ukrainy, która znajduje się w odległości 10 km od zapory Naslawcea.