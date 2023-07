W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbywa się szczyt NATO. Dla Kijowa ma on mieć przełomowe znaczenie. Czy Ukraina dostanie zaproszenie do paktu obronnego pozostaje pytaniem otwartym? Sporo jednak w tym kierunku się robi.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski objeżdżał w ostatnich dniach stolice państw NATO w celu uzyskania wsparcia dla akcesji Kijowa do Paktu Północnoatlantyckiego. W szczególności istotne w tej perspektywie może wydawać się spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, który stwierdził w wypowiedzi dla mediów, że Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO.

NATO nie może popełnić błędu z Bukaresztu - podkreślają Ukraińcy

Oczekiwania w związku ze szczytem NATO w Wilnie ze strony Ukrainy są bardzo rozbudzone. Rozszerzenie Sojuszu wymaga jednak jednomyślności jego członków, o co będzie bardzo trudno.

W 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie Ukraina i Gruzja liczyły na zaproszenie do członkostwa. Jednakże na skutek decyzji politycznych niektórych państw Sojuszu - głównie Niemiec i Francji - Kijów i Tbilisi nie otrzymały planu działań na rzecz członkostwa (MAP), który jest formalnym rozpoczęciem procedury akcesyjnej.

W 2023 roku Kijów chciałby, żeby kandydatura Ukrainy do NATO była potraktowana priorytetowo i uniknąć konieczności przechodzenia całej formalnej procedury, podobnie jak było to ostatnio procedowane z Finlandią czy Szwecją. Jak argumentują nad Dnieprem, takie podejście byłoby możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi armii ukraińskiej podjętemu w wojnie z Rosją.

Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślił, że w wyniku dotychczasowych negocjacji z państwami NATO udało się ustalić, iż Kijów będzie zwolniony z formalnej ścieżki aplikowania do Sojuszu. Jednakże z perspektywy Ukrainy nadal nie ma najważniejszego, jak podkreślał Kułeba - nie zostało wypracowane wspólne stanowisko w sprawie przyszłej akcesji Kijowa do NATO. A to, zdaniem Ukraińców, grozi podobnym fiaskiem rozmów, do jakiego doszło przez 15 laty w Bukareszcie.

Ukraina potrzebuje jasnej deklaracji ze strony NATO w sprawie swojej obronności

Ukraińskie władze przekonują, że dotychczasowa polityka ustępstw NATO wobec Rosji powinna się na dobre skończyć. Przed wojną z Ukrainą Kreml skutecznie podnosił swój sprzeciw wobec akcesji tego kraju w Sojuszu. Argumentował, że konieczne jest zachowanie statusu neutralności Ukrainy, który został wypracowany na początku lat 90. XX wieku. Chodziło wtedy o rozwiązanie problemu pozostawionej przez ZSRR broni atomowej na Ukrainie. Ostatecznie Kijów zrzekł się jej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze Strony Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Porozumienie tych państw, według Moskwy, miałoby gwarantować też status Ukrainy jako państwa neutralnego.

W praktyce Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku miało dać Kijowowi złudne poczucie bezpieczeństwa ze strony Zachodu, z czego bierze się obecnie ostrożny stosunek Ukraińców do wszelkich gwarancji - powiedział nam, zastrzegając swą anonimowość, pracownik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych.

Na szczycie w Wilnie relacje NATO - Ukraina mają zostać podniesiono z poziomu komisji do poziomu rady. Dzięki nowemu formatowi Kijów będzie mógł zwoływać wspólne posiedzenia z własnej inicjatywy, będzie miał w niej takie samo prawo głosu jak państwa członkowskie oraz będzie mógł przyłączyć się do prac komitetów Sojuszu. Jednakże, jak powiedział anonimowo jeden z przedstawicieli ukraińskiego w rozmowie z WNP.PL, to rozwiązanie ma jedynie kosmetyczne znaczenie dla pozycji Kijowa wobec Paktu Północnoatlantyckiego i nie rozwiązuje problemu braku gwarancji ze strony NATO dla Kijowa.

Negocjacje pomiędzy NATO a Ukrainą nadal się toczą, a ostateczny kształt deklarowanych gwarancji nie jest przesądzony. Wiadomo, że na szczycie w Wilnie ma pojawić się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, co może mieć duże znaczenie dla ostatecznych ustaleń.