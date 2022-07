Ukraina otrzyma kolejną pomoc wojskową z USA, m.in. systemy HIMARS

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający cztery systemy artylerii rakietowej HIMARS wraz z rakietami oraz 36 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej oraz 580 dronów-kamikaze Phoenix Ghost, poinformował w piątek koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Przedstawiciel administracji dodał, że Pentagon rozważa dostarczenie Ukrainie amerykańskich myśliwców, ale nie stanie się to szybko.

Kirby dodał, że nowy, szesnasty pakiet opiewa na 270 mln dolarów.

W jego skład wchodzą cztery wyrzutnie systemu artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS, 36 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155mm oraz 580 sztuk amunicji krążącej ("dronów-kamikaze") Phoenix Ghost. USA dotychczas wysłały Ukrainie 12 systemów HIMARS i 121 Phoenix Ghost. Drony, o wartości 100 mln dol., zostaną pozyskane dla Ukrainy bezpośrednio od producenta.

Kirby zapowiedział, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w "bliskiej przyszłości". Od 24 lutego Waszyngton ofiarował Ukrainie broń o wartości ok. 7,3 mld dolarów.

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził również, że Pentagon prowadzi "wstępne" rozważania nad dostarczeniem Ukrainie amerykańskich myśliwców. Przestrzegł jednak, że nie stanie się to wkrótce.

"Trzeba myśleć o rzeczach takich jak szkolenia, konserwacja, utrzymanie, części zamienne. Do tego trzeba całego łańcucha dostaw, który dołączony jest do tych samolotów i to wszystko musi być uwzględnione" - powiedział Kirby.