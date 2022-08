Ukraina: po raz pierwszy otrzymamy z Zachodu broń ofensywną

Po raz pierwszy od początku wojny z Rosją Zachód przekaże Ukrainie broń, która rzeczywiście może okazać się skuteczna w działaniach ofensywnych - ocenił w czwartek ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan, odnosząc się do nowego pakietu pomocy zadeklarowanego przez USA.

Waszyngton zamierza wesprzeć Kijów m.in. kolejnymi rakietami do wyrzutni HIMARS o zasięgu 70-80 km, pociskami do zwalczania radarów AGM-88 HARM, około 1000 sztuk granatników przeciwpancernych i 40 trałami przeciwminowymi - oznajmił Switan w rozmowie z telewizją ICTV.

"Otrzymamy też lekkie, ważące do 2 ton samobieżne haubice kalibru 155 mm, które mogą być wykorzystywane na różnych podwoziach. Jest to bardzo skuteczna broń ofensywna. Dostaniemy również elementy wyposażenia sił operacji specjalnych, m.in. kamery termowizyjne. (...) Ważna jest także dostawa mikrodronów (zapowiedziana przez Norwegię i Wielką Brytanię - red.)" - relacjonował Switan.

Ukraina po raz pierwszy dostanie broń ofensywną

"To naprawdę pierwszy przypadek, gdy zostanie nam przekazane całe spektrum broni ofensywnej. Kiedy to uzbrojenie już dotrze (na Ukrainę), to ujrzymy przełom na froncie, przede wszystkim w południowej części kraju, która będzie wyzwalana przez (nasze) wojska. Nie stracimy (tam) takiej liczby piechoty, jaką stracilibyśmy bez tej (nowej) broni" - ocenił ekspert.

Największy jak dotąd amerykański pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, warty blisko 3 mld dolarów, obejmuje m.in. sześć dodatkowych systemów obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS wraz z dodatkowymi rakietami, a także do 245 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, do 65 tys. sztuk amunicji do moździerzy 120 mm, do 24 radarów przeciwartyleryjskich, drony rozpoznawcze Puma, systemy przeciwdronowe VAMPIRE, rakiety naprowadzane laserem oraz środki na szkolenie, utrzymanie i konserwacje sprzętu - poinformował w środę Pentagon.

USA przekażą na potrzeby Ukrainy 13,5 mld dolarów

Ogłoszenie nowej transzy pomocy wojskowej oznacza, że obecna administracja USA zobowiązała się do przekazania na potrzeby Ukrainy 13,5 mld dolarów, w tym ponad 12,7 mld dolarów od 24 lutego. USA ofiarowały też 7 mld USD na pomoc budżetową dla ukraińskiego rządu i 1,5 mld dolarów na wsparcie humanitarne.

Również w środę norweskie ministerstwo obrony oznajmiło, że Norwegia i Wielka Brytania wspólnie przekażą Ukrainie mikrodrony Black Hornet, wyprodukowane przez amerykańską firmę Teledyne FLIR i przeznaczone do rozpoznania i identyfikacji celów na polu walki.