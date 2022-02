Ukraina pod bombami. Co dalej? Scenariusze dla Europy i świata są groźne

Wskazówka wojny w Europie przekroczyła dwunastą. Zaczęło się w nocy 24 lutego 2022 r. Władimir Putin w orędziu dla narodu ogłosił początek wojskowej operacji specjalnej mającej na celu, jak to określił, obronę ludności Donbasu przed ludobójstwem oraz demilitaryzację Ukrainy. Nad ranem wojska rozpoczęły ofensywę. Czym to wszystko może się skończyć? Zapytaliśmy o to naszych rozmówców.

Lądowa faza operacji

To się dzieje na naszych oczach

Jasno wytyczone cele

- Z dostępnych informacji wynika, że uderzenia precyzyjne nie mają charakteru zmasowanego, ale przynajmniej w części niezdatne do użytku w wyniku uszkodzeń są pasy startowe lotnisk, a w przypadku systemu obrony powietrznej wyeliminowane są stacje radiolokacyjne. W zestawieniu z liczbą atakowanych celów (kilkadziesiąt obiektów na całym terytorium Ukrainy) dotychczasowe straty rosyjskie należy uznać za symboliczne - uważa Wilk.Prognozuje, że w najbliższych godzinach należy spodziewać się kontynuowania rosyjskich uderzeń rakietowo-powietrznych na cele militarne z poszerzeniem ich o kolumny armii ukraińskiej (dotychczas poza systemem obrony powietrznej zaatakowana została jedynie infrastruktura).Rozpoczęcie lądowej fazy operacji świadczy o uzyskaniu przez stronę rosyjską przynajmniej względnej (bezpośrednio nad obszarem działań) dominacji w powietrzu. Tempo operacji lądowych będzie uzależnione nie tylko od oporu stawianego przez jednostki armii ukraińskiej, lecz także od innych czynników. Również od reakcji Zachodu na inwazję.Zobacz też: Przyjmiemy Ukrainców i co później? Uderzenie w polski rynek pracy Działania Putina i niedorzeczne próby ich usprawiedliwiania (adresowane do swojego społeczeństwa), przypominają znane z historii XX w. zachowania zachodniego paranoika, który wojnę sprowadził na cały świat. W przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zaczęło się od ogłoszenia niepodległości separatystycznych republik – Ługańskiej i Donbaskiej. Przyjęto tę deklaracje jako początek agresji.Potem zaczął się realizować najgorszy scenariusz, przed którym Stany Zjednoczone ostrzegały wiele dni wcześniej - ofensywa wojsk rosyjskich na Ukrainę. Do tych działań Rosja przygotowywała się od dawna. Na naszych oczach.Według Marka Depczyńskiego, autora książek poświęconych rosyjskiej wojskowości, zapomnieliśmy, że w tym czasie zmieniła się również armia rosyjska. Powtarzane stereotypy o korupcji w armii, zacofaniu, bałaganie i braku dbałości o żołnierzy to już od dawna nieprawda. Ciągłe ćwiczenia w warunkach zbliżonych do wojennych, z pobieraniem amunicji, powoływaniem rezerwistów i przerzucaniem sił na ogromne odległości, szybki rozwój nowego uzbrojenia, zwłaszcza hipersonicznego, zrewolucjonizowało rosyjskie wojsko.Armia rosyjska wyciągnęła wnioski z błędów i je poprawia. Ma jasno wytyczone cele, które konsekwentnie realizuje. Dla gen. Leona Komornickiego, byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego atak na Ukrainę, to nie przypadek. Działania Putina wpisują się we współczesną strategie imperialną Rosji opartą na wojnie.- To ciąg dalszy wojny przeciwko europejskiemu środowisku bezpieczeństwa, w szczególności NATO, którego jesteśmy członkiem. To realizacja strategii rozszerzania swoich wpływów, którą Rosja rozpoczęła w 2008 r. napadając na Gruzję - mówi WNP.PL gen Komornicki.- Potem była Białoruś, bo to już praktycznie się stało po stłumieniu powstania narodowego wobec Łukaszenki po sfałszowanych wyborach. Teraz przyszedł czas na Ukrainę, która stanęła na drodz rosyjskiej strategii rozszerzania wpływów do granicy z Polską. Rosja z działań odstraszających przeszła do działań wymuszających na Zachodzie nieprzekraczanie „czerwonych linii” wyznaczonych przez Putina - dodaje.