Ukraina pokazała nowy model podwodnego drona dla wojska

Na odbywających się w Stambule międzynarodowych targach przemysłu obronnego zaprezentowano nowego podmorskiego drona, opracowanego na Ukrainie - poinformował portal mil.in.ua.

Wielozadaniowy dron podwodny nazywa się MAGURA V5. MAGURA to skrót od angielskich słów Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (Morskie Autonomiczne Zautomatyzowane Bezzałogowe Urządzenie Strażnicze).

Urządzenie przeznaczone jest do nadzorowania, rozpoznawania, patrolowania, poszukiwania i ratowania ludzi, ostrzegania o minach oraz do misji bojowych - napisał portal. Ma 5,5 m długości i 1,5 m szerokości, może zabrać 320 kg ładunku. Ma zasięg około 830 km i może rozwinąć maksymalną prędkość 42 węzłów (ok. 78 km/h). Dron sterowany jest za pomocą radiotelefonu lub łączności satelitarnej. Hydrodynamiczny kadłub i smukły profil pozwalają na manewrowanie urządzeniem z dużą dokładnością.

Podwodny dron został zaprezentowany przez państwowe ukraińskie przedsiębiorstwo Spectechnoeksport.

"Jest to niedrogie urządzenie, które można łatwo aktywować z dowolnej odległości. Bezzałogowość minimalizuje liczbę osób potrzebną do wykonywania różnych misji, zmniejszając ryzyko utraty życia podczas ich wykonywania" - powiedzieli twórcy podwodnego drona cytowani przez portal mil.in.ua.

Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego (IDEF 2023) odbywają się od 25 do 28 lipca w Stambule. Oprócz Spectechnoeksportu swoje produkty zaprezentowało też kilku innych ukraińskich wystawców - czytamy w komunikacie.