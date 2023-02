Ukraina potrzebuje zachodnich myśliwców. "Bez nich wojna może potrwać jeszcze 5 lat"

Nie ma porozumienia co do zachodnich samolotów dla Ukrainy. Słowacja chce przekazać Kijowowi myśliwce MiG-29. Trwają negocjacje. Były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges powiedział, że przekazanie Ukrainie zachodnich samolotów może przyśpieszyć porażkę Rosji.

Według brytyjskich mediów w ostatnim tygodniu, dziennie, ginęło średnio 824 żołnierzy rosyjskich. To efekt słabego wyszkolenie i uzbrojenia żołnierzy.

Putin chce zająć cały Donbas i ugruntować sobie pas lądowy, gwarantujący dostęp do Krymu. To będzie głównym celem rosyjskiej kontrofensywy.

Ukraińska Główna Dyrekcja Wywiadu Wojskowego (GUR) opublikowała przechwycony fragment rozmowy operatorów dronów Shahed na Ukrainie mówiących po kurdyjsku i persku. Stwierdziła, że siły rosyjskie mogą wykorzystywać kurdyjskich najemników do obsługi irańskich dronów w Ukrainie.

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne na północny zachód od Swatowe, wokół Kreminnej, gdzie przeprowadzono 23 ataki oraz Bachmutu. Tam Ukraińcy zestrzelili ostatnio 2 samoloty, a także Awdijiwki i Wuhledarua.

Niespełna 2 tygodnie przed rocznicą rosyjskiego ataku na Ukrainę obie strony nie odnoszą większych sukcesów. Nie znaczy, że nie ponoszą strat. Te rosyjskie są wyjątkowo duże. Jak donoszą Ukraińcy, ostatniej doby Rosjanie stracili 1140 żołnierzy. Najwięcej od początku agresji.

Najcięższe walki trwają w Bachmucie i jego okolicach. Tam działa słynna z okrucieństwa Grupa Wagnera, która ostatnio pochwaliła się zdjęciem ze zdobycia miejscowości Krasna Hora kilkanaście kilometrów od Bachmutu.

Rosjanie wciąż ostrzeliwują cele cywilne w Ukrainie. Tylko w obwodach chersońskim i zaporowskim odnotowano 50 ataków. Ok. 114 razy ostrzelano ukraińskie pozycje i miejscowości w obwodach ługańskim i donieckim.

Ukraińcy coraz częściej mówią o spodziewanej ofensywie rosyjskiej również z północy, z terenów Białorusi. Putin chce zająć cały Donbas, gwarantując sobie lądowy dostęp do Krymu.

Obrońcom Ukrainy, jak na razie, sprzyja pogoda. Brak silnego mrozu nie pozwala Rosjanom na działania ofensywne na większą skalę z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Zachodnie samoloty wciąż jeszcze nie dla Ukrainy. Dostaną maszyny poradzieckie

Nie ma porozumienia co do zachodnich samolotów dla Ukrainy. Mogą za to otrzymać posowieckie maszyny. Słowacja chce przekazać Kijowowi myśliwce MiG-29. Trwają negocjacje. Dołączą też inne kraje? Już wcześniej mówiono o wysłaniu polskich MiG-29.

Ukrainie w zwycięstwie mogłyby bardzo pomóc zachodnie samoloty. Na razie jednak nie mogą liczyć na ich przekazanie, choć podczas wizyty w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski usłyszał, że wkrótce ukraińscy piloci będą się szkolić na zachodnich myśliwcach.

Były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges powiedział, że przekazanie Ukrainie zachodnich nowoczesnych samolotów może znacznie przyśpieszyć porażkę Rosji. Hodges uważa, że w innym wypadku wojna może jeszcze potrwać 5 lat.

Amerykański prezydent w Polsce w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla BBC powiedział, że o przekazaniu samolotów F-16 Ukrainie zadecydować musi wspólna decyzja sojuszników. Zaznaczył jednak, że mamy mniej niż 50 sztuk samolotów tego typu.

- To praktycznie jedyny nasz zasób lotniczy. Dlatego, ponieważ sami mamy ich za mało, problemem byłoby przekazanie Ukraińcom nawet niewielkiej ich liczby - powiedział polski prezydent.

Prezydent Ukrainy odwołał ze stanowiska Rusłana Dziubę, zastępcę dowódcy Gwardii Narodowej Ukrainy. Nie podał jednak powodu tej decyzji.

Za 7 dni, w następny poniedziałek, już po raz drugi w ciągu roku przybędzie z wizytą do Polski prezydent USA Joe Biden. Niewykluczone, że w tym czasie odbędzie się również spotkanie z prezydentem Ukrainy.