Ukraina zaapelowała do swoich sojuszników o „natychmiastową” dostawę amunicji, ostrzegając, że brakuje jej zapasów do obrony przed nową rosyjską ofensywą. To doniesienia podane przez wicepremier rządu Ukrainy Olha Stefaniszyna.

Kijów obawia się, powiedziała w wywiadzie dla sobotniego wydania "Financial Times" wicepremier rządu Ukrainy.

"To, co jest najbardziej pilne, to amunicja i artyleria, których potrzebujemy natychmiast, aby wiedzieć, że możemy działać z nowym sprzętem wojskowym, który otrzymaliśmy" - powiedziała Stefaniszyna w wywiadzie dla "Financial Times". "Nie mamy takiej ilości amunicji, jakiej potrzebujemy", dodała.

Kijów przygotowuje się do nieuchronnego ataku wojsk rosyjskich na dużą skalę, ponieważ Kreml próbuje przejąć tereny w Donbasie we wschodniej Ukrainie przed pierwszą rocznicą inwazji, powiedziała Stefaniszyna.

Ukraińska armia zużywa amunicję w niespotykanym dotąd tempie, angażując się w wymianę ognia z Rosją, co budzi obawy o uzupełniające dostawy. Olha Stefaniszyna, powiedziała, że Rosjanie "robią wszystko, co możliwe, aby wojna była ciągła, trwała i wyczerpująca", dodając, że Moskwa ma zasoby, amunicję i rezerwy, aby kontynuować kampanię.

Przewodniczący Rady UE Charles Michel powiedział w piątek, że Unia musi "współpracować z sektorem przemysłowym i zapewnić, że możemy przyspieszyć poziom produkcji amunicji".