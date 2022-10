Ukraina prze do przodu. Rosjanie "celowo się wycofali"

Łyman jest już ukraiński. W kotle w rejonie tej miejscowości Ukraińcy otoczyli ok. 5 tys. żołnierzy rosyjskich. Prawie wszystkie drogi odwrotu i dostaw amunicji zostały odcięte. Rosjanie tłumaczą, że było to celowe wycofanie się dla zmiany konfiguracji frontu.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Ukraińcy odzyskali kontrolę nad miejscowościami Drobyszewe, Zarichne, Torske i Jampil.

Nie ma prawie informacji o przebiegu działań w obwodzie chersońskim. Rosjanie wzmacniają tam obronę, wysyłając nowo zmobilizowanych żołnierzy.

Putin anektował obwód chersoński i zaporoski, a także Doniecką i Ługańską Republikę Ludową. Na świecie rośnie oburzenie tym ruchem Kremla.

Wyzwolony Łyman ma ważne operacyjne znaczenie, gdyż zapewnia kontrolę nad kluczowym przejściem drogowym przez rzekę Doniec, za którą Rosja próbuje umocnić swoją obronę. To też mocny polityczny cios dla Kremla.

Ukraina odzyskała pełną kontrolę nad Zarichne i Torske, Rosjanie wycofują się z pozycji na północ od tych osad.

Siły zbrojne Ukrainy z powodzeniem atakują też w rejonie Chersonia. Docierają informacje o przełamaniu frontu przez ukraińskie wojsko na północ od tego miasta i przesuwanie się na południe wzdłuż Dniepru.

We wrześniu Ukraina wyzwoliła ponad 10,6 tys. km2. To ok. 17,7 proc. powierzchni kraju. To o 1,72 proc. mniej, niż udało się wyzwolić do końca sierpnia. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego wyeliminowano już z walki ponad 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Putin wciąż grozi użyciem broni jądrowej dla obrony zaanektowanego terytorium

Prezydenci Państw Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami NATO wydali oświadczenie ws. nielegalnej aneksji terytoriów Ukrainy przez Rosję, ponawiając swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Pod oświadczeniem nie podpisały się Węgry.

Rosjanie atakują w rejonie Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Prowadza też ostrzał na południu Ukrainy, gdzie coraz częściej wykorzystują irańskie drony bojowe Shahed-136. Zaatakowali nimi Mikołajów i Odessę.

Putin wciąż grozi. - Będziemy bronić naszej ziemi wszelkimi siłami i środkami, jakimi dysponujemy, zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne życie naszemu ludowi. To jest wielka misja wyzwoleńcza naszego narodu - powiedział Putin.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zwrócił uwagę na wypowiedzi czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, który za stratę Łymanu obwinił dowódcę Centralnego Okręgu Wojskowego gen. Aleksandra Łapina. Kadyrow, najwyraźniej zdruzgotany porażką w Łymanie, wezwał Rosję do dalszej walki o wyzwolenie czterech anektowanych terytoriów wszelkimi dostępnymi środkami, w tym bronią nuklearną o małej mocy rażenia.

- Ogłoszona przez Putina nielegalna aneksja niczego nie zmieni. Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców są ziemią ukraińską i zawsze będą częścią tego suwerennego państwa - napisała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej na Twitterze.

Jeśli Kreml osiągnie choć część swoich celów, Europę czekają trudne czasy

- Nie uznajemy i nigdy nie uznamy nielegalnych referendów, ani też ich sfałszowanych i bezprawnych rezultatów, wykorzystanych przez Rosję jako pretekst do dalszego pogwałcenia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciele władz krajów bałtyckich przestrzegają, że jeśli Kreml osiągnie przynajmniej część swoich celów, to przewidują niezwykle trudne czasy dla nas wszystkich w Europie.

Kreml przerzucił na front większość spośród 30 tys. żołnierzy, którzy stacjonowali dotąd w obwodzie kaliningradzkim oraz w pobliżu granic z państwami bałtyckimi i Finlandią.

Pozostało ich tu obecnie tylko ok. 6 tys. Do Ukrainy przenoszony jest również zaawansowany technologicznie sprzęt wojskowy, np. przeciwlotnicze systemy rakietowe S-300, rozmieszczone wcześniej pod Petersburgiem.